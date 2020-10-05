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Динамо и Шахтер - уже не гранды, судейский трэш в УПЛ, COVID добрался до сборной. ТаТоТаке №181

Украинские
(2 голосов)

Свежий выпуск шоу

Динамо и Шахтер - уже не гранды, судейский трэш в УПЛ, COVID добрался до сборной. ТаТоТаке №181
Новина українською

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив шокированы судейским произволом в 5 туре УПЛ, разбирают падения Шахтера и Динамо и разницу между ними, а также ставят себя на место Андрея Шевченко - в ближайших матчах сборной ему придется несладко.

Кроме того в выпуске - интересная информация о трансферах Динамо, хитроумные тактические нюансы и прогноз на выступление украинских клубов в еврокубках. Погнали!

  • Анонс
  • Сенькив матерится на УПЛ
  • Динамо - Заря: тактика
  • Травмы лидеров Динамо
  • Луческу опять удивил
  • Вербич - новый Бергкамп
  • В Динамо новый форвард
  • Разбор голов: все по классике
  • Разница между Динамо и Шахтером
  • Белуцэ никакой против Сидорчука
  • Шахтер не может выигрывать в УПЛ
  • Гуцуляк - львовский бразилец
  • Что не так с Шахтером
  • Защита Десны - конфетка
  • Показательное решение Каштру
  • Динамо - топ, Шахтер - нет
  • Спиваковский спятил!
  • Днепр-1 дальше трясет
  • Новичок команды пока не тянет
  • Другие тактические нюансы Йовичевича
  • Защита Днепра-1 - боль
  • Кане сдурел
  • Судейский треш №1
  • Судейский треш №2
  • Судейский треш №3
  • Турнира таблица - кайф
  • Львовские команды как всегда
  • Лучший новичок УПЛ
  • За сборную Украины некому играть
  • Опровержение трансферов Динамо
  • Го на наш Патреон!
  • Чего ждать от еврокубков?
  • Как Сенькив играет в футбол
  • Осторожно: ставка от Сенькива
  • Прощание
  • Бекстейдж

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В статье: ТаТоТаке
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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.10.2020 в 17:34
Як? Якісно!
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.10.2020 в 16:41
Треш...
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0
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