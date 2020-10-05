Динамо и Шахтер - уже не гранды, судейский трэш в УПЛ, COVID добрался до сборной. ТаТоТаке №181

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив шокированы судейским произволом в 5 туре УПЛ , разбирают падения Шахтера и Динамо и разницу между ними, а также ставят себя на место Андрея Шевченко - в ближайших матчах сборной ему придется несладко.

Кроме того в выпуске - интересная информация о трансферах Динамо, хитроумные тактические нюансы и прогноз на выступление украинских клубов в еврокубках. Погнали!