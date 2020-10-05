Динамо и Шахтер - уже не гранды, судейский трэш в УПЛ, COVID добрался до сборной. ТаТоТаке №181
Свежий выпуск шоу
Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив шокированы судейским произволом в 5 туре
Кроме того в выпуске - интересная информация о трансферах Динамо, хитроумные тактические нюансы и прогноз на выступление украинских клубов в еврокубках. Погнали!
- Анонс
- Сенькив матерится на УПЛ
- Динамо - Заря: тактика
- Травмы лидеров Динамо
- Луческу опять удивил
- Вербич - новый Бергкамп
- В Динамо новый форвард
- Разбор голов: все по классике
- Разница между Динамо и Шахтером
- Белуцэ никакой против Сидорчука
- Шахтер не может выигрывать в УПЛ
- Гуцуляк - львовский бразилец
- Что не так с Шахтером
- Защита Десны - конфетка
- Показательное решение Каштру
- Динамо - топ, Шахтер - нет
- Спиваковский спятил!
- Днепр-1 дальше трясет
- Новичок команды пока не тянет
- Другие тактические нюансы Йовичевича
- Защита Днепра-1 - боль
- Кане сдурел
- Судейский треш №1
- Судейский треш №2
- Судейский треш №3
- Турнира таблица - кайф
- Львовские команды как всегда
- Лучший новичок УПЛ
- За сборную Украины некому играть
- Опровержение трансферов Динамо
- Го на наш Патреон!
- Чего ждать от еврокубков?
- Как Сенькив играет в футбол
- Осторожно: ставка от Сенькива
- Прощание
- Бекстейдж
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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.10.2020 в 17:34
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.10.2020 в 16:41
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