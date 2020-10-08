Франция – Украина 7:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

такое впечатление что ты никогда футбол не смотрел, не задавал бы таких вопросов , самый опытный зашитник у сборной сейчас на поле Миколенко 21 год, 15 человек основы травмы и коронавирус им некем играть, срочно вызвали новых кого вообще не вызывали. люди впервые выгшли за сборнуюи в матче против чемпионов мира хоть и дубля но на скомейке сидят Мбапе и вся остальная братия вот с ними и должна была играть наша основа, а не эти люди собранные спехом за вчера