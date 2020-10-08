Франция – Украина 7:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Сборная Украины играет выездной товарищеский поединок с национальной командой Франции.
Хозяева поля сразу захватили инициативу и забили уже на 9-й минуте. В суматохе Камавинга парашютом через себя закинул мяч в ворота, ну а в середине тайма Жиру сделал дубль, а Миколенко усугубил положение автоголом.
Франция – Украина 7:1
Гол: Камавинга (9), Жиру (24, 34), Миколенко (39, аг), Толиссо (65), Мбаппе (82), Гризманн (89) - Цыганков (52)
Гол Камавинга:
Первый гол Жиру:
Второй гол Жиру:
Автогол Миколенко:
Обзор первого тайма:
Гол Цыганкова:
Гол Толиссо:
Гол Мбаппе:
Гол Гризманна:
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