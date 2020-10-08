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  4. Франция – Украина 7:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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Франция – Украина 7:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Франция – Украина 7:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Новина українською

Сборная Украины играет выездной товарищеский поединок с национальной командой Франции.

Хозяева поля сразу захватили инициативу и забили уже на 9-й минуте. В суматохе Камавинга парашютом через себя закинул мяч в ворота, ну а в середине тайма Жиру сделал дубль, а Миколенко усугубил положение автоголом.

Франция – Украина 7:1

Гол: Камавинга (9), Жиру (24, 34), Миколенко (39, аг), Толиссо (65), Мбаппе (82), Гризманн (89) - Цыганков (52)

Гол Камавинга:

Первый гол Жиру:

Второй гол Жиру:

Автогол Миколенко:

Обзор первого тайма:

Гол Цыганкова:

Гол Толиссо:

Гол Мбаппе:

Гол Гризманна:

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В статье: Украина Национальная сборная Франции Эдуарду Камавинга
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Комментарии (104)
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Shadow (Киев)
08.10.2020 в 00:06
скорости разные. Французы топы. Это даже не португальцы. А у нас почти вся команда детей. Надеюсь опыт получили и увидели куда расти надо. Не вижу смысла кого-то винить. Просто разный уровень игроков.
Ответить
0
0
Фк Гарт (Львів)
08.10.2020 в 00:03
Даю потрібно відмовитися від поїздки на євро
Ответить
0
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
08.10.2020 в 00:03
Голевая игра, на любой вкус мячики залетели, Шовковский наверно рад что не довелось выходить.
Ответить
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
08.10.2020 в 00:02
Могли б і СаШо випустити))))
Ответить
+1
0
alex69 (Париж)
08.10.2020 в 00:02
Надо было Шеве и себя заявить на матч, и с СаШо тряхнуть стариной)))
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
08.10.2020 в 00:01
Пока у€бки Ахметов и Суркис не научатся продавать наших футболистов мы будем сосать у всех сборных, лучше же Цыганкову в УПЛ играть чем в АПЛ
Ответить
0
0
Memorandum (Харьков)
08.10.2020 в 00:01
Немцы будут более порядочными, 5 штук забьют и всё.
Ответить
+1
0
Даманский (Харьков)
08.10.2020 в 00:00
Страшно представить, что будет если французы выйдут на поле...
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
07.10.2020 в 23:59
Шепелев вечно ноющий баран. Как так можно играть ??? Позорища
Ответить
+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
07.10.2020 в 23:59
После того как увидел стартовый состав понял что будет 7-0 и даже писал в комментариях,жаль чуток прогадал 7-1 это позорище
Ответить
0
0
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:58
Шева на иврите означает цифра семь 7 ))
Ответить
0
0
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:57
Шепелев ТЕЛЕГА ТОРМОЗ обрезался и гол
Ответить
+2
0
kanoist (мариуполь)
07.10.2020 в 23:57
Жесть...
Ответить
0
0
Даманский (Харьков)
07.10.2020 в 23:57
Это уже даже не смешно.
Ответить
0
0
Papaye (Dnipro)
08.10.2020 в 00:01
Почему? Кое-кого больше не вызовут после такого посмешище. Есть в этом хоть какой то позитив.
Ответить
0
0
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:52
ну что - как то ПОЗОРОМ попахивает..
Ответить
+1
0
Старый Олигарх (Tel Aviv )
07.10.2020 в 23:51
Жаль конечно!!! Но зато на вопрос про оборону и вратари был дан ответ!!! Отвратительная игра футболистов Шахтёра намного лучше хорошей игра динамы!! Ничего не буду писать про забарного с миколай!! Видимо ребята могут играть только в Шахтёре 2 Луческу!!
Ответить
+5
-2
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:54
да ты не боись и кротам напихали бы столько же - посмотришь в ЛЧ - это просто наш НИЗКИЙ уровень футбола в целом и чемпионата в часности
Ответить
+2
-2
Golfik25 (Киев)
07.10.2020 в 23:59
сейчас бы давать ответ, когда 15 игроков основы с травмами и короной, и играет половина новичков у которых 1 матч ещё и против чемпионов. Ах да, глянем как твои шахтеры с немцами и испанцами сыграют через несколько дней))
Ответить
+1
0
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:50
вот телеги - ну обороны у нас никогда не было ..
Ответить
+1
-1
Фк Гарт (Львів)
07.10.2020 в 23:49
Бущана вчили грати на виходах, особливо при кутових? Ні одного виходу за весь матч
Ответить
+2
0
Фк Гарт (Львів)
07.10.2020 в 23:47
Бущана вчили грати на виходах особливо при кутових? Ні одного виходу за весь матч
Ответить
+2
0
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:48
походу не вчили
Ответить
+2
0
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:46
шева "гений" тактики))
Ответить
0
0
Ol-g (Одесса)
07.10.2020 в 23:45
Всё равно ШоЦе.
Ответить
0
0
Фк Гарт (Львів)
07.10.2020 в 23:44
Не розумію для чого придумувати велосипед і переставлят гравців не на свої позиції?
Ответить
+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:39
Все таки гол престижу є
Ответить
0
0
avatar
ДВ (Одесса)
07.10.2020 в 23:53
Ответить
0
0
фрілансер (Львів)
07.10.2020 в 23:37
Та замініть вже Бущана! досить йому вже м"ячі з сітки витягувати...
Ответить
+1
0
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:38
он реально слабый вратарь пропускать из-за штрафной ..жесть
Ответить
+2
0
Papaye (Dnipro)
07.10.2020 в 23:46
Осторожнее с высказываниями про суперкипера! Ваш земляк на другой ветке за него горой стоит!!))))
Ответить
0
0
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:47
да я и сам был за него но он явно не знает где находится во время ударов
0
0
pilips111 (Чернигов)
08.10.2020 в 00:03
Лучше Шовковского поставили б)))
Ответить
0
0
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:35
пипец - перепуганный Конопля сбрасывает мяч головой прямо на француза и гол сразу ..
Ответить
0
-1
pilips111 (Чернигов)
08.10.2020 в 00:04
Конопля получше сыграл, чем перепуганный Шепелев, Мыколенко и некоторые другие
Ответить
0
0
Memorandum (Харьков)
07.10.2020 в 23:21
Ну всё, жабоеды, вам хана!
Ответить
+3
-1
Memorandum (Харьков)
07.10.2020 в 23:19
Буратино с берегов Десны опять накосячил!
Ответить
+2
-5
yerik (Chernivtsi)
07.10.2020 в 23:19
При всех дырах, моментов у ворот франков создали уже больше, нежели у тех же испанцев
Ответить
0
0
Memorandum (Харьков)
07.10.2020 в 23:13
Зато у наших немощей какие мощные татуировки, куда этим франкам!
Ответить
+4
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
07.10.2020 в 23:13
Хватить мучити коней, міняйте Ярмолу з Малиною, поздихають, бо не буде кому з німцями та іспанцями грати! Немає нічого вже ловити їм сьогодні, все ясно...
Ответить
+4
-1
Dimka26 (Чернигов)
07.10.2020 в 23:19
так и с немцами и испанцаами все ясно... минимум 3:0
Ответить
+2
-2
Memorandum (Харьков)
07.10.2020 в 23:35
Да вы оптимист, батенька...
+1
0
аалекс ( Крым)
07.10.2020 в 23:12
Ну капец, Мбаппе выходит...
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:12
А той французький фан що бажав 10-0 не далекий від вгадування
Ответить
0
0
чалагач (Киев)
07.10.2020 в 23:14
так от и кое-кто на кф заработает..
Ответить
0
0
Lion Killer (Львів)
07.10.2020 в 23:09
шоб грати на рівні не в автобус з ними. Має бути як і вних 2и 3и склади топ гравців. А так, товарняк, половина команди вперше грає на такому рівні. Одне тільки... Будь ласка, не треба ставити Миколенка в центр поля........
Ответить
+2
0
yerik (Chernivtsi)
07.10.2020 в 23:07
Для тех, кто поносит: Рекомендую вспомнить "Украина - Сан-Марино"
Ответить
+3
0
rivnenskyi (Рівне)
07.10.2020 в 23:10
Рекомендую згадати наступне - у нас все ж професійні футболісти, збірна знаходиться в елітній групі Ліги Націй, не так давно били чемпіонів Європи.
Ответить
+1
-2
Golfik25 (Киев)
07.10.2020 в 23:13
а теперь вспомни, почему у нас сегодня такой состав? Нехер короной болеть. Не лизали бы поручни в ТЦ и ночных клубах, были бы все здоровые.
0
0
yerik (Chernivtsi)
07.10.2020 в 23:13
Я имел ввиду разницу в классе - такая же (примерно) как в "Украина - Сан-Марино"
+2
0
чалагач (Киев)
07.10.2020 в 23:06
Бущан также ловив мух у матчі з Зорею.Мабудь Шовковський не гірше б відстояв...Пора уже голкіперові Зорі в наступному матчі дебютувати..
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:10
Штук 5теж витягне.
Ответить
+1
0
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:06
это разница в футбольной школе - молодые французы выглядят тактически более подкованные чем наши опытные - всех детских тренеров нужно менять они выращивают буратин и немощей
Ответить
+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:09
Молоді французи мабуть і коштують від 50 млн. А то й під 100, ще не має Мбаппе та інших
Ответить
0
0
avatar
donkrot (Донецк)
07.10.2020 в 23:17
У них разных вротаней не назначают тренерами молодёжки
Ответить
0
-1
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:24
здрасьте товарищ крот - а кто тренирует францию? бывший игрок! а испанию ? тоже
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
07.10.2020 в 23:05
А я говорил...Зачем бросать Забарного в эту мясорубку? что проверить этим матчем можно? То же самое и про Харатина и Макаренко в центре.. ну куда их.. Нужно было выставлять более опытных игроков. Смотреть хотя бы было интересно. А так.. второй тайм зевать можно
Ответить
0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
07.10.2020 в 23:09
каких опытных? 15 человкк состава или травмированы или коронавирус . или ты думаешь это Шева решил омолодить состав на францию7 Посмотри кто в замене французов там вся основа франции и Мбапе и Варан, французы просто расчитывали играть основва на основу но решили как есть
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
07.10.2020 в 23:13
у нас на лавке опытные сидят. Пластун, Сидорчук, Яремчук, Цыганков, Караваев.
0
0
rivnenskyi (Рівне)
07.10.2020 в 23:04
Таке відчуття, що напудили в штани ще зранку. Ніякої самоповаги.
Ответить
+2
0
недалековідКиева (Біла Церква)
07.10.2020 в 23:04
Конопля,Забарний,Харатин,Зубков,Михайличенко,Бущан,Макаренко на вихід...Шевченко також
Ответить
0
0
yerik (Chernivtsi)
07.10.2020 в 23:04
Все - на выход! Снимаемся с соревнований!
Ответить
+1
-1
yerik (Chernivtsi)
07.10.2020 в 23:05
Будем играть исключительно чемп киевской области!
Ответить
+1
-1
чалагач (Киев)
07.10.2020 в 23:10
Если бы выпустили весь Колос или Зарю с их тренерами в футболках зборной,то наверное меньше пропустили
+1
-1
yerik (Chernivtsi)
07.10.2020 в 23:04
Наша сборная обычно во второй игре очень тяжело играет... А что же будет в третьей?... Двузначный счет, что ли?
Ответить
0
0
rivnenskyi (Рівне)
07.10.2020 в 23:06
Величезне питання навіщо було взагалі організовувати цей товарняк - і так будуть грати через пару днів, невже навантаження в єврокубках і в УПЛ настільки малі що футболістам конче необхідно зіграти 2 матчі на тижні? Дурня якась.
Ответить
+2
0
yerik (Chernivtsi)
07.10.2020 в 23:10
Эти товарняки были запланированы еще на весну, как подготовку к ЕВРО. А там спонсоры, рекламы, контракты - отменить - дорого. Ну или как так... Где-то сегодня статейка по этому поводу была.
+1
-1
yerik (Chernivtsi)
07.10.2020 в 23:11
Французы тоже обязаны играть, и им так же эта игра никуда не упирается
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:03
Таке враження що наші вперше один одного бачать
Ответить
+2
0
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:04
так и есть эти игроки НИКОГДА ВМЕСТЕ НЕ ИГРАЛИ
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:07
Ну хоча би якісь клубні звязки повинні бути
0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
07.10.2020 в 23:13
такое впечатление что ты никогда футбол не смотрел, не задавал бы таких вопросов , самый опытный зашитник у сборной сейчас на поле Миколенко 21 год, 15 человек основы травмы и коронавирус им некем играть, срочно вызвали новых кого вообще не вызывали. люди впервые выгшли за сборнуюи в матче против чемпионов мира хоть и дубля но на скомейке сидят Мбапе и вся остальная братия вот с ними и должна была играть наша основа, а не эти люди собранные спехом за вчера
Ответить
0
0
amg333 (Kyiv )
07.10.2020 в 23:03
Так и с кротами вонючими Испанцам всрали..так что не нойте!
Ответить
+2
-1
ElvisSuperStar007 (Хуст)
07.10.2020 в 23:14
с испанией тоже часть важных игроков отсутсвовали , с испанцами впервые играли Тычик и Михайличенко того и атак флангами небыло ..
Ответить
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:02
Без віці Коваленка дуже важко
Ответить
+2
-2
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:04
а-га и без бокопора кривцова или костолома степаненко ))
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:04
А ще гірше без Коноплянки
+2
0
avatar
donkrot (Донецк)
07.10.2020 в 23:18
Зато отлично с загарбным !!!
0
-1
oleg dynamo (львівська)
07.10.2020 в 23:02
кожний "навес" в нашу штрафну це піпец...майже гол,,,чому ніхто ні з ким не грає...?француз спокійно спиняє ногою і пробиває у нашій штрафній...такого ніде нема...
Ответить
+1
-2
Artemanat (Кривой Рог)
07.10.2020 в 23:01
Менять всех во втором тайме ибо хуже не будет
Ответить
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:01
Приблизно так буде і з німцями та іспанцями.
Ответить
+1
-2
al2111 (Kiev)
07.10.2020 в 23:01
Вратарь дырка, зато из дк... позор...
Ответить
+2
-4
FC Energy (Новая Каховка)
07.10.2020 в 23:00
Это разрыв. Товарняк не товарняк, а смотреть больно. Но все же лучше, чем с Испанией
Ответить
0
-2
avatar
okolegko (Київ)
07.10.2020 в 22:59
Таке відчуття, що в захисті бігає стадо баранів, інакше прокоментувати це неможливо
Ответить
+4
0
Зритель (Харьков)
07.10.2020 в 23:01
Не тільки в захисті.
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
07.10.2020 в 22:59
Один Малиновский на уровне
Ответить
+1
-2
недалековідКиева (Біла Церква)
07.10.2020 в 23:05
Ну нах, такой момент запорол.
Ответить
+2
0
avatar
okolegko (Київ)
07.10.2020 в 22:59
Таким темпом ми можемо отримати 8–9 голів. Як не крути, рекорд має бути побитий саме сьогодні!!!
Ответить
+3
0
Зритель (Харьков)
07.10.2020 в 23:03
Французи в повну силу грати не будуть - у них теж Ліга Націй попереду. Але 1-2 голи закатити можуть.
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:05
Краще один, щоб не було антирекорду
0
0
pilips111 (Чернигов)
07.10.2020 в 22:59
Как щенков. Мыколенки , Михайличенки писюнцы, кого в сбу приглашают?
Ответить
+6
-4
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:02
этих щенков воспитывают в детских спортивных школах - оттуда все проблемы думаешь кроты на много лучще бы сыграли а если бы французы своих лучших выставили?
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:14
Ага кроти зараз на піку. Мабуть 6 чоловік тому й засцяли їхати у Париж
+1
-1
TJSoccer (Харьков)
07.10.2020 в 22:57
не смог смотреть дальше, выключил, аж легче на душе стало
Ответить
+1
0
Сварщик (Винница)
07.10.2020 в 22:52
Зачем зачем было это делать
Ответить
+1
-2
avatar
donkrot (Донецк)
07.10.2020 в 22:47
Ну что, где дебильчики, писавшие что без кротов сборная интересней?
Ответить
+7
-5
Golfik25 (Киев)
07.10.2020 в 22:55
ваще похер на результат товарняка. А ты привет передай своим коронавирусным, не лизали бы поручни в ТЦ, играли бы сегодня твои данецкие.
Ответить
+6
-7
oleg dynamo (львівська)
07.10.2020 в 23:06
а з іспанцями твої кроти виглядали ще гірше...так що не х...р дурню писати
Ответить
+1
-1
Igor1010 (Вінниця)
07.10.2020 в 23:06
Так кто виноват в том, что кроты играют в сборной когда им удобно, а когда не удобно - болеют
Ответить
+3
-2
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
07.10.2020 в 22:46
Одним словом позорище.
Ответить
+6
-1
Artemanat (Кривой Рог)
07.10.2020 в 22:42
Главное чтобы не 7-0
Ответить
0
-1
Memorandum (Харьков)
07.10.2020 в 22:54
Ещё не вечер, 7:0 не за горами.
Ответить
+4
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:15
Не буде 70
0
0
balamyt (Boston)
07.10.2020 в 23:32
Или. 2-8. ...Но. какое. Это имеет. Значение...Это. тов.матч. с чемп. МИРА и этим все сказано...Кто бы там нивышел за СБУ. ...класс несопоставим
0
0


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