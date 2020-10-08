Франция – Украина 7:1. Видео голов и обзор матча

...не пойму разочарования, чего все ждали? Глядя на первые 40 минут все было ясно, молодые новенькие крайки были так зажаты, что движения только назад. Ну а наши "особые" понимали, что это за матч, да с таким составом особенно и не напрягались, берегли здоровье. Вообще атмосфера этой "сжатости" была во всех передачах видна (читай нерешительность присутствовала). Французы же вышли на легкую и непринужденную тренировку - видно же по игре, как они играли, очень легко и в свое удовольствие, ...особенно первый, так это вообще цирк. Зато посмотрели кто не видел как играют в Европе. Шевченко кого бы не заменял, все равно - сыгранности то нет, домашние заготовки провалились, т.к. кто их должен выполнять дома сидит. Да могли забить, но забить и "могли" не одно и тоже, ...так что не вижу разочарования - проходной и правда в таких условиях матч, разве что "способности" игроков выявили...