Франция – Украина 7:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Сборная Украины сыграла выездной товарищеский поединок с национальной командой Франции.
Хозяева поля сразу захватили инициативу и забили уже на 9-й минуте. В суматохе Камавинга парашютом через себя закинул мяч в ворота, ну а в середине тайма Жиру сделал дубль, а Миколенко усугубил положение автоголом.
После перерыва избиение гостей продолжилось, хотя Цыганков и смог в начале второго тайма забить гол престижа. 7:1 - самое крупное поражение сборной Украины в истории.
Гол: Камавинга (9), Жиру (24, 34), Миколенко (39, аг), Толиссо (65), Мбаппе (82), Гризманн (89) - Цыганков (52)
Обзор матча:
Гол Камавинга:
Первый гол Жиру:
Второй гол Жиру:
Автогол Миколенко:
Гол Цыганкова:
Гол Толиссо:
Гол Мбаппе:
Гол Гризманна:
Популярное сейчас
- Франция – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча
- Голкипер Зари получил вызов в сборную Украины
- Истанбул Башакшехир представил новичка - экс-игрока Днепра
- Динамо - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО