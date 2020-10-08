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Франция – Украина 7:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(4 голосов)

Видеообзор поединка

Франция – Украина 7:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Сборная Украины сыграла выездной товарищеский поединок с национальной командой Франции.

Хозяева поля сразу захватили инициативу и забили уже на 9-й минуте. В суматохе Камавинга парашютом через себя закинул мяч в ворота, ну а в середине тайма Жиру сделал дубль, а Миколенко усугубил положение автоголом.

После перерыва избиение гостей продолжилось, хотя Цыганков и смог в начале второго тайма забить гол престижа. 7:1 - самое крупное поражение сборной Украины в истории.

Франция – Украина 7:1

Гол: Камавинга (9), Жиру (24, 34), Миколенко (39, аг), Толиссо (65), Мбаппе (82), Гризманн (89) - Цыганков (52)

Обзор матча:

Гол Камавинга:

Первый гол Жиру:

Второй гол Жиру:

Автогол Миколенко:

Гол Цыганкова:

Гол Толиссо:

Гол Мбаппе:

Гол Гризманна:

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В статье: Украина Национальная сборная Франции Эдуарду Камавинга
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Комментарии (136)
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Unselfish (Белая Церковь )
08.10.2020 в 01:08
Вангую. Сидорчук и Караваев так и не выйдут на поле. Шлюхтер в полном составе вернётся уже сегодня, потому, что мед штаб шлюхтера нашел волшебную пилюлю от короны, которая лечит все, что угодно аккурат после матча с Французами, который этим недоигрокам нах не нужен был, вот и тусили по условным саунам, пока молодняк и Динамовцев раскатывали на стад де Пренс, и все равно влетим и Германии и Испании.
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0
-1
GRaFkiyv (Фриско)
08.10.2020 в 00:54
Нулевое стадо. Я же говорил ещё до матча что в перерыве Сашо надо выпускать.
Ответить
0
0
vicon (КИЕВ)
08.10.2020 в 00:42
как сборная Франции ни старалась сыграть с почётным для гостей счетом, но она ничего не смогла противопоставить открытой и раскрепощенной игре соперника.
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0
-1
YANKEE (Херсон)
08.10.2020 в 00:37
бить в перед и бежать лучше получается. Отдали назад, потеряли мяч, гол. Так может лучше прессинговать. Пытаться по воробьям хотя бы бить.
Ответить
0
-1
чалагач (Киев)
08.10.2020 в 00:35
Ответить
+1
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
08.10.2020 в 00:34
...не пойму разочарования, чего все ждали? Глядя на первые 40 минут все было ясно, молодые новенькие крайки были так зажаты, что движения только назад. Ну а наши "особые" понимали, что это за матч, да с таким составом особенно и не напрягались, берегли здоровье. Вообще атмосфера этой "сжатости" была во всех передачах видна (читай нерешительность присутствовала). Французы же вышли на легкую и непринужденную тренировку - видно же по игре, как они играли, очень легко и в свое удовольствие, ...особенно первый, так это вообще цирк. Зато посмотрели кто не видел как играют в Европе. Шевченко кого бы не заменял, все равно - сыгранности то нет, домашние заготовки провалились, т.к. кто их должен выполнять дома сидит. Да могли забить, но забить и "могли" не одно и тоже, ...так что не вижу разочарования - проходной и правда в таких условиях матч, разве что "способности" игроков выявили...
Ответить
0
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
08.10.2020 в 01:09
...наши ожидания до того раздуты, что мы сами в них верим, ...все таки надо быть реалистами...
Ответить
0
0
YANKEE (Херсон)
08.10.2020 в 00:34
Ярмоленко гулял по полю, реализация на двойку. На какой х... он нужен
Ответить
0
-1
Очманілий Заєць (Odessa)
08.10.2020 в 00:29
Тепер цей рахунок стане орієнтиром для двох наступних суперників: а ми чим гірші?
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:17
Ярмоленко - деревянное полено! Печаль из печалей. Ходит как цапля..... Соболезную Вест Хему
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+6
-2
Astor Astor (Одесса)
08.10.2020 в 02:01
У каждой уважающей себя команды должен быть свой Бейл, Озил или Алексис Санчес. Так что Вест Хэм просто в тренде. А что им делать? Сдыхаться просто так от этой высокооплачиваемой "звезды" не получится.
Ответить
0
0
oleg dynamo (львівська)
08.10.2020 в 00:11
2-й тайм початок наші контри любо глянути(замість одного могли 3 запхати),Шева зробив заміну на Безуса а там катастрофа і все пропало ..+ заміна на .Шепєлєва і що в ДК що в ЗУ теж саме плуг плугом..
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+1
-1
doschukrovno (Ровно)
08.10.2020 в 01:15
Безус вышел на 71 минуте , Шепелев на 62-й . Как по мне , то именно замена Макаренко на Шепелева сломала те проблески игры в первые 15 минут второго тайма . Треугольник - Соболь , Макаренко , Цыганков рвал правый фланг защиты французов . Забили гол , вышли вдвоем на 2-х защитников ( Ярмоленко не отдал пас на Зубкова ) и попали в штангу (Зубков ) . То есть за 15 минут могли забить 3 гола. Но последовал выход Шепелева ( который в Киеве сидит на банке ) . Как говорил классик - жираф большой , ему видней .
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0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:08
Да...... Бущан - деревце, в которого мяч если не попадает, то верняк пролетает рядом, а если и попало то далеко и не отлетает. Перед игрой писали что 8 голов будет, немного ошиблись, раз ножкой задел.
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+5
-5
Shadow (Киев)
08.10.2020 в 00:10
Бущан что смог, то отбил.
Ответить
+5
-4
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:15
Мячи пролетели возле него в полумера, а он отпрыгивал от них))))))) Муляж лучше бы отбивал, может хоть подальше или в сторону
+3
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
08.10.2020 в 00:16
Только смог он так, что наверное и вратарь первой лиги смог бы
+3
0
Shadow (Киев)
08.10.2020 в 00:06
скорости разные. Французы топы. Это даже не португальцы. А у нас почти вся команда детей. Надеюсь опыт получили и увидели куда расти надо. Не вижу смысла кого-то винить. Просто разный уровень игроков.
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+2
-2
Очманілий Заєць (Odessa)
08.10.2020 в 00:17
Різний рівень гравців - це очевидність. Тут ми отримали інше - РІЗНЕ ставлення до комплектування збірної з боку Дешампа і одного туриста з Британії, що замість займатися селекцією переглядаючи усіх можливих кандидатів в ЧУ, по телефону шукає гравців до збірної.
Ответить
+1
-1
Фк Гарт (Львів)
08.10.2020 в 00:03
Даю потрібно відмовитися від поїздки на євро
Ответить
0
-2
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
08.10.2020 в 00:03
Голевая игра, на любой вкус мячики залетели, Шовковский наверно рад что не довелось выходить.
Ответить
+4
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
08.10.2020 в 00:02
Могли б і СаШо випустити))))
Ответить
+5
0
alex69 (Париж)
08.10.2020 в 00:02
Надо было Шеве и себя заявить на матч, и с СаШо тряхнуть стариной)))
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+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
08.10.2020 в 00:01
Пока у€бки Ахметов и Суркис не научатся продавать наших футболистов мы будем сосать у всех сборных, лучше же Цыганкову в УПЛ играть чем в АПЛ
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+1
-3
Memorandum (Харьков)
08.10.2020 в 00:01
Немцы будут более порядочными, 5 штук забьют и всё.
Ответить
+6
0
Очманілий Заєць (Odessa)
08.10.2020 в 00:18
Так Шева після цих матчів обновить не один антирекорд збірної.
Ответить
0
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
08.10.2020 в 00:29
"5 і все"? ...ти згадай, скільки вони бразильцям закинули на ЧС в них вдома!
Ответить
+1
0
Po4eson (Одесса)
08.10.2020 в 00:33
С французами была очень жёсткая эротика. Очень не хочется немецкого порно.
Ответить
0
0
Даманский (Харьков)
08.10.2020 в 00:00
Страшно представить, что будет если французы выйдут на поле...
Ответить
+2
-1
pilips111 (Чернигов)
07.10.2020 в 23:59
Шепелев вечно ноющий баран. Как так можно играть ??? Позорища
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+4
-1
Очманілий Заєць (Odessa)
08.10.2020 в 00:19
Я б спитав інакше: ЯК можна було брати його у збірну?!! Сидить на лавці в Динамо, замість нього беруть Белуце. АЛЕ в збірній йому місце і далі гріють.
Ответить
+2
-1
Artemanat (Кривой Рог)
07.10.2020 в 23:59
После того как увидел стартовый состав понял что будет 7-0 и даже писал в комментариях,жаль чуток прогадал 7-1 это позорище
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+3
-1
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:58
Шева на иврите означает цифра семь 7 ))
Ответить
+3
-1
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:57
Шепелев ТЕЛЕГА ТОРМОЗ обрезался и гол
Ответить
+4
-1
kanoist (мариуполь)
07.10.2020 в 23:57
Жесть...
Ответить
0
0
Даманский (Харьков)
07.10.2020 в 23:57
Это уже даже не смешно.
Ответить
+1
0
Papaye (Dnipro)
08.10.2020 в 00:01
Почему? Кое-кого больше не вызовут после такого посмешище. Есть в этом хоть какой то позитив.
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+2
-1
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:52
ну что - как то ПОЗОРОМ попахивает..
Ответить
+2
0
Старый Олигарх (Tel Aviv )
07.10.2020 в 23:51
Жаль конечно!!! Но зато на вопрос про оборону и вратари был дан ответ!!! Отвратительная игра футболистов Шахтёра намного лучше хорошей игра динамы!! Ничего не буду писать про забарного с миколай!! Видимо ребята могут играть только в Шахтёре 2 Луческу!!
Ответить
+7
-5
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:54
да ты не боись и кротам напихали бы столько же - посмотришь в ЛЧ - это просто наш НИЗКИЙ уровень футбола в целом и чемпионата в часности
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+5
-4
Старый Олигарх (Tel Aviv )
08.10.2020 в 00:10
Возможно!! Но этого никогда не узнаем!! А про уровень динамы знаем!! Посмотрим и вас с теми же странами в лч, наконец-то!!
+1
-2
ElvisSuperStar007 (Хуст)
08.10.2020 в 00:20
а Динамо киев в 90х в каком чемпионате играло? слабом или сильном
0
0
Golfik25 (Киев)
07.10.2020 в 23:59
сейчас бы давать ответ, когда 15 игроков основы с травмами и короной, и играет половина новичков у которых 1 матч ещё и против чемпионов. Ах да, глянем как твои шахтеры с немцами и испанцами сыграют через несколько дней))
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+3
-2
Старый Олигарх (Tel Aviv )
08.10.2020 в 00:07
Не сыграют!! Больные они!! Проверили игру динамы на фоне сильного соперника!! Итог самое крупное поражение!! Приговор!! Надежда только на Луческу!!
+3
-1
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:50
вот телеги - ну обороны у нас никогда не было ..
Ответить
+1
-2
Фк Гарт (Львів)
07.10.2020 в 23:49
Бущана вчили грати на виходах, особливо при кутових? Ні одного виходу за весь матч
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+5
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:10
Можно было и муляж ставить, может мяч дальше отлетал бы
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+2
-2
Фк Гарт (Львів)
07.10.2020 в 23:47
Бущана вчили грати на виходах особливо при кутових? Ні одного виходу за весь матч
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+2
-1
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:48
походу не вчили
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+4
0
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:46
шева "гений" тактики))
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+3
0
Ol-g (Одесса)
07.10.2020 в 23:45
Всё равно ШоЦе.
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0
0
Фк Гарт (Львів)
07.10.2020 в 23:44
Не розумію для чого придумувати велосипед і переставлят гравців не на свої позиції?
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:39
Все таки гол престижу є
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-1
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ДВ (Одесса)
07.10.2020 в 23:53
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:11
Ты а грудь бил перед игрой за Бущана и игроков Динамо, прокомментируй их класс!
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0
0
дЫркофан
08.10.2020 в 01:05
весь день на сайте ..опу рвал и в итоге сел на неё.прогнозист задроченный.
Ответить
0
0
фрілансер (Львів)
07.10.2020 в 23:37
Та замініть вже Бущана! досить йому вже м"ячі з сітки витягувати...
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+2
-1
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:38
он реально слабый вратарь пропускать из-за штрафной ..жесть
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+3
-2
Papaye (Dnipro)
07.10.2020 в 23:46
Осторожнее с высказываниями про суперкипера! Ваш земляк на другой ветке за него горой стоит!!))))
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+1
-1
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:47
да я и сам был за него но он явно не знает где находится во время ударов
0
0
pilips111 (Чернигов)
08.10.2020 в 00:03
Лучше Шовковского поставили б)))
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+1
-1
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:35
пипец - перепуганный Конопля сбрасывает мяч головой прямо на француза и гол сразу ..
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0
-3
pilips111 (Чернигов)
08.10.2020 в 00:04
Конопля получше сыграл, чем перепуганный Шепелев, Мыколенко и некоторые другие
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+4
0
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Kolibri (Киевоград)
08.10.2020 в 00:12
Реально лучший среди всего этого стада
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+1
0
Очманілий Заєць (Odessa)
08.10.2020 в 00:22
Якби у Динамо не зікінчилися центрбеки, Коноплі збірна і не світила б...
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0
0
Memorandum (Харьков)
07.10.2020 в 23:21
Ну всё, жабоеды, вам хана!
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+4
-1
Memorandum (Харьков)
07.10.2020 в 23:19
Буратино с берегов Десны опять накосячил!
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+2
-6
yerik (Chernivtsi)
07.10.2020 в 23:19
При всех дырах, моментов у ворот франков создали уже больше, нежели у тех же испанцев
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+1
-1
Memorandum (Харьков)
07.10.2020 в 23:13
Зато у наших немощей какие мощные татуировки, куда этим франкам!
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+10
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
07.10.2020 в 23:13
Хватить мучити коней, міняйте Ярмолу з Малиною, поздихають, бо не буде кому з німцями та іспанцями грати! Немає нічого вже ловити їм сьогодні, все ясно...
Ответить
+5
-1
Dimka26 (Чернигов)
07.10.2020 в 23:19
так и с немцами и испанцаами все ясно... минимум 3:0
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+4
-2
Memorandum (Харьков)
07.10.2020 в 23:35
Да вы оптимист, батенька...
+3
0
аалекс ( Крым)
07.10.2020 в 23:12
Ну капец, Мбаппе выходит...
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+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:12
А той французький фан що бажав 10-0 не далекий від вгадування
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+2
0
чалагач (Киев)
07.10.2020 в 23:14
так от и кое-кто на кф заработает..
Ответить
0
0
Lion Killer (Львів)
07.10.2020 в 23:09
шоб грати на рівні не в автобус з ними. Має бути як і вних 2и 3и склади топ гравців. А так, товарняк, половина команди вперше грає на такому рівні. Одне тільки... Будь ласка, не треба ставити Миколенка в центр поля........
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+2
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
08.10.2020 в 00:24
некому в центре грать , ты думаешь Луческу от хорошего его ставит в центр Динамо? при этом весь фланг атаки умирает , Попов не здоров замены нет и все , В сборной тоже самое Миколенко неплохо отраюатывает но не приносит пользы в аткаке в этом минус
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0
0
yerik (Chernivtsi)
07.10.2020 в 23:07
Для тех, кто поносит: Рекомендую вспомнить "Украина - Сан-Марино"
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+4
0
rivnenskyi (Рівне)
07.10.2020 в 23:10
Рекомендую згадати наступне - у нас все ж професійні футболісти, збірна знаходиться в елітній групі Ліги Націй, не так давно били чемпіонів Європи.
Ответить
+1
-4
Golfik25 (Киев)
07.10.2020 в 23:13
а теперь вспомни, почему у нас сегодня такой состав? Нехер короной болеть. Не лизали бы поручни в ТЦ и ночных клубах, были бы все здоровые.
+3
0
yerik (Chernivtsi)
07.10.2020 в 23:13
Я имел ввиду разницу в классе - такая же (примерно) как в "Украина - Сан-Марино"
+3
0
чалагач (Киев)
07.10.2020 в 23:06
Бущан также ловив мух у матчі з Зорею.Мабудь Шовковський не гірше б відстояв...Пора уже голкіперові Зорі в наступному матчі дебютувати..
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:10
Штук 5теж витягне.
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+1
0
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:06
это разница в футбольной школе - молодые французы выглядят тактически более подкованные чем наши опытные - всех детских тренеров нужно менять они выращивают буратин и немощей
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:09
Молоді французи мабуть і коштують від 50 млн. А то й під 100, ще не має Мбаппе та інших
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0
0
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donkrot (Донецк)
07.10.2020 в 23:17
У них разных вротаней не назначают тренерами молодёжки
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+1
-1
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:24
здрасьте товарищ крот - а кто тренирует францию? бывший игрок! а испанию ? тоже
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
07.10.2020 в 23:05
А я говорил...Зачем бросать Забарного в эту мясорубку? что проверить этим матчем можно? То же самое и про Харатина и Макаренко в центре.. ну куда их.. Нужно было выставлять более опытных игроков. Смотреть хотя бы было интересно. А так.. второй тайм зевать можно
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+1
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
07.10.2020 в 23:09
каких опытных? 15 человкк состава или травмированы или коронавирус . или ты думаешь это Шева решил омолодить состав на францию7 Посмотри кто в замене французов там вся основа франции и Мбапе и Варан, французы просто расчитывали играть основва на основу но решили как есть
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
07.10.2020 в 23:13
у нас на лавке опытные сидят. Пластун, Сидорчук, Яремчук, Цыганков, Караваев.
0
-1
rivnenskyi (Рівне)
07.10.2020 в 23:04
Таке відчуття, що напудили в штани ще зранку. Ніякої самоповаги.
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+4
0
недалековідКиева (Біла Церква)
07.10.2020 в 23:04
Конопля,Забарний,Харатин,Зубков,Михайличенко,Бущан,Макаренко на вихід...Шевченко також
Ответить
+2
0
yerik (Chernivtsi)
07.10.2020 в 23:04
Все - на выход! Снимаемся с соревнований!
Ответить
+1
-1
yerik (Chernivtsi)
07.10.2020 в 23:05
Будем играть исключительно чемп киевской области!
Ответить
+1
-1
чалагач (Киев)
07.10.2020 в 23:10
Если бы выпустили весь Колос или Зарю с их тренерами в футболках зборной,то наверное меньше пропустили
+2
-1
yerik (Chernivtsi)
07.10.2020 в 23:04
Наша сборная обычно во второй игре очень тяжело играет... А что же будет в третьей?... Двузначный счет, что ли?
Ответить
0
0
rivnenskyi (Рівне)
07.10.2020 в 23:06
Величезне питання навіщо було взагалі організовувати цей товарняк - і так будуть грати через пару днів, невже навантаження в єврокубках і в УПЛ настільки малі що футболістам конче необхідно зіграти 2 матчі на тижні? Дурня якась.
Ответить
+3
0
yerik (Chernivtsi)
07.10.2020 в 23:10
Эти товарняки были запланированы еще на весну, как подготовку к ЕВРО. А там спонсоры, рекламы, контракты - отменить - дорого. Ну или как так... Где-то сегодня статейка по этому поводу была.
+2
-2
yerik (Chernivtsi)
07.10.2020 в 23:11
Французы тоже обязаны играть, и им так же эта игра никуда не упирается
+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:03
Таке враження що наші вперше один одного бачать
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+3
0
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:04
так и есть эти игроки НИКОГДА ВМЕСТЕ НЕ ИГРАЛИ
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:07
Ну хоча би якісь клубні звязки повинні бути
0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
07.10.2020 в 23:13
такое впечатление что ты никогда футбол не смотрел, не задавал бы таких вопросов , самый опытный зашитник у сборной сейчас на поле Миколенко 21 год, 15 человек основы травмы и коронавирус им некем играть, срочно вызвали новых кого вообще не вызывали. люди впервые выгшли за сборнуюи в матче против чемпионов мира хоть и дубля но на скомейке сидят Мбапе и вся остальная братия вот с ними и должна была играть наша основа, а не эти люди собранные спехом за вчера
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+2
0
amg333 (Kyiv )
07.10.2020 в 23:03
Так и с кротами вонючими Испанцам всрали..так что не нойте!
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+2
-1
ElvisSuperStar007 (Хуст)
07.10.2020 в 23:14
с испанией тоже часть важных игроков отсутсвовали , с испанцами впервые играли Тычик и Михайличенко того и атак флангами небыло ..
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:02
Без віці Коваленка дуже важко
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+3
-2
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:04
а-га и без бокопора кривцова или костолома степаненко ))
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:04
А ще гірше без Коноплянки
+3
0
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donkrot (Донецк)
07.10.2020 в 23:18
Зато отлично с загарбным !!!
+1
-1
Очманілий Заєць (Odessa)
08.10.2020 в 00:25
Найприкольніше, що із Забарного будуть люде. Але його взяли до збірної на два роки раніше, ніж треба . І це злочин!
0
0
oleg dynamo (львівська)
07.10.2020 в 23:02
кожний "навес" в нашу штрафну це піпец...майже гол,,,чому ніхто ні з ким не грає...?француз спокійно спиняє ногою і пробиває у нашій штрафній...такого ніде нема...
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+1
-2
Artemanat (Кривой Рог)
07.10.2020 в 23:01
Менять всех во втором тайме ибо хуже не будет
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:01
Приблизно так буде і з німцями та іспанцями.
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+3
-2
al2111 (Kiev)
07.10.2020 в 23:01
Вратарь дырка, зато из дк... позор...
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+2
-5
FC Energy (Новая Каховка)
07.10.2020 в 23:00
Это разрыв. Товарняк не товарняк, а смотреть больно. Но все же лучше, чем с Испанией
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0
-2
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okolegko (Київ)
07.10.2020 в 22:59
Таке відчуття, що в захисті бігає стадо баранів, інакше прокоментувати це неможливо
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+6
0
Зритель (Харьков)
07.10.2020 в 23:01
Не тільки в захисті.
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0
0
pilips111 (Чернигов)
07.10.2020 в 22:59
Один Малиновский на уровне
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+2
-2
недалековідКиева (Біла Церква)
07.10.2020 в 23:05
Ну нах, такой момент запорол.
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+2
-1
avatar
okolegko (Київ)
07.10.2020 в 22:59
Таким темпом ми можемо отримати 8–9 голів. Як не крути, рекорд має бути побитий саме сьогодні!!!
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+4
0
Зритель (Харьков)
07.10.2020 в 23:03
Французи в повну силу грати не будуть - у них теж Ліга Націй попереду. Але 1-2 голи закатити можуть.
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:05
Краще один, щоб не було антирекорду
0
-1
pilips111 (Чернигов)
07.10.2020 в 22:59
Как щенков. Мыколенки , Михайличенки писюнцы, кого в сбу приглашают?
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+8
-4
Veminal (Киев)
07.10.2020 в 23:02
этих щенков воспитывают в детских спортивных школах - оттуда все проблемы думаешь кроты на много лучще бы сыграли а если бы французы своих лучших выставили?
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:14
Ага кроти зараз на піку. Мабуть 6 чоловік тому й засцяли їхати у Париж
+1
-1
TJSoccer (Харьков)
07.10.2020 в 22:57
не смог смотреть дальше, выключил, аж легче на душе стало
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+1
0
Сварщик (Винница)
07.10.2020 в 22:52
Зачем зачем было это делать
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+1
-2
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donkrot (Донецк)
07.10.2020 в 22:47
Ну что, где дебильчики, писавшие что без кротов сборная интересней?
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+9
-5
Golfik25 (Киев)
07.10.2020 в 22:55
ваще похер на результат товарняка. А ты привет передай своим коронавирусным, не лизали бы поручни в ТЦ, играли бы сегодня твои данецкие.
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+6
-8
oleg dynamo (львівська)
07.10.2020 в 23:06
а з іспанцями твої кроти виглядали ще гірше...так що не х...р дурню писати
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+1
-2
Igor1010 (Вінниця)
07.10.2020 в 23:06
Так кто виноват в том, что кроты играют в сборной когда им удобно, а когда не удобно - болеют
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+3
-3
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
07.10.2020 в 22:46
Одним словом позорище.
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+7
-1
Artemanat (Кривой Рог)
07.10.2020 в 22:42
Главное чтобы не 7-0
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0
-1
Memorandum (Харьков)
07.10.2020 в 22:54
Ещё не вечер, 7:0 не за горами.
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+4
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2020 в 23:15
Не буде 70
0
0
balamyt (Boston)
07.10.2020 в 23:32
Или. 2-8. ...Но. какое. Это имеет. Значение...Это. тов.матч. с чемп. МИРА и этим все сказано...Кто бы там нивышел за СБУ. ...класс несопоставим
0
0


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