Как нарисованный Цитаишвили пенальти принес победу сборной Украины - ВИДЕО
Видео единственного и решающего гола в матче украинской и румынской молодежек
Молодежная сборная Украины провела матч отбора Евро-2021 со сверстниками из Румынии.
И все бы хорошо, только вот Цитаишвили пенальти в данном эпизоде откровенно рисовал, но судья все равно его поставил.
Как говорится, плохо, но хорошо. В общем, смотрите сами.
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Комментарии (5)
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Лекарь (село Дарница)
09.10.2020 в 21:04
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Serega1111 (Киев)
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Лекарь (село Дарница)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.10.2020 в 20:47
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Citizzzzen ("Дніпро")
09.10.2020 в 20:59
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