Как нарисованный Цитаишвили пенальти принес победу сборной Украины - ВИДЕО

Молодежная сборная Украины провела матч отбора Евро-2021 со сверстниками из Румынии.

Судьбу матча решил пенальти на 80-й минуте, который реализовал Булеца.

И все бы хорошо, только вот Цитаишвили пенальти в данном эпизоде откровенно рисовал, но судья все равно его поставил.

Как говорится, плохо, но хорошо. В общем, смотрите сами.