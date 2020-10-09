  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Как нарисованный Цитаишвили пенальти принес победу сборной Украины - ВИДЕО
В тренде

Как нарисованный Цитаишвили пенальти принес победу сборной Украины - ВИДЕО

Украинские
(3 голосов)

Видео единственного и решающего гола в матче украинской и румынской молодежек

Как нарисованный Цитаишвили пенальти принес победу сборной Украины - ВИДЕО
Новина українською

Молодежная сборная Украины провела матч отбора Евро-2021 со сверстниками из Румынии.

Судьбу матча решил пенальти на 80-й минуте, который реализовал Булеца.

И все бы хорошо, только вот Цитаишвили пенальти в данном эпизоде откровенно рисовал, но судья все равно его поставил.

Как говорится, плохо, но хорошо. В общем, смотрите сами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Георгий Цитаишвили Румыния U-21
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
09.10.2020 в 21:04
Да уж, Пикассо в Циатишвили просто загибается
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
09.10.2020 в 20:58
Почему нарисованный? Ноги перецепили
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
09.10.2020 в 21:03
И руки!
Ответить
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.10.2020 в 20:47
Безсумнівний пенальті! Як можна примудритися не побачити очевидного пенальті?
Ответить
+1
0
Citizzzzen ("Дніпро")
09.10.2020 в 20:59
100 відсотків
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...