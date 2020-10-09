Как украинская молодежка благодаря спорному пенальти румынов одолела. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Молодежная сборная Украины провела матч отбора Евро-2021 со сверстниками из Румынии.
Судьбу матча решил пенальти на 80-й минуте, который откровенно нарисовал Цитаишвили и реализовал Булеца.
Вашему вниманию – победный гол Украины и видеообзор матча.
Голы: Булеца 80 (пен.)
Гол Булецы:
Обзор матча:
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