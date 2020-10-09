  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Как украинская молодежка благодаря спорному пенальти румынов одолела. Видео гола и обзор матча
В тренде

Как украинская молодежка благодаря спорному пенальти румынов одолела. Видео гола и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Как украинская молодежка благодаря спорному пенальти румынов одолела. Видео гола и обзор матча
Новина українською

Молодежная сборная Украины провела матч отбора Евро-2021 со сверстниками из Румынии.

Судьбу матча решил пенальти на 80-й минуте, который откровенно нарисовал Цитаишвили и реализовал Булеца.

Вашему вниманию – победный гол Украины и видеообзор матча.

Украина - Румыния 1:0

Голы: Булеца 80 (пен.)

Гол Булецы:

Обзор матча:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Георгий Цитаишвили Сергей Булеца Румыния U-21
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...