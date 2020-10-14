Первая победа в истории. Украина – Испания 1:0. Видео гола и обзор матча

Сборная Украины в рамках Лиги наций принимала сборную Испании.

В первом тайме испанцы владели неоспоримым преимуществом, однако украинцы играли аккуратно и смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности. 0:0 к перерыву.

После перерыва украинцы стали играть более свободно, и все-таки нашли свой шанс в контратаке – после паса Ярмоленко без сближения отлично пробил Цыганков.

Остаток матча украинцы провели в обороне, но выстояли и впервые в своей истории добыли победу над "Фурией Рохой".

Украина – Испания 1:0

Гол: Цыганков (76)

Обзор матча:

Гол Цыганкова: