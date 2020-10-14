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Первая победа в истории. Украина – Испания 1:0. Видео гола и обзор матча

Украинские
(12 голосов)

Видеообзор поединка

Первая победа в истории. Украина – Испания 1:0. Видео гола и обзор матча
Новина українською

Сборная Украины в рамках Лиги наций принимала сборную Испании.

В первом тайме испанцы владели неоспоримым преимуществом, однако украинцы играли аккуратно и смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности. 0:0 к перерыву.

После перерыва украинцы стали играть более свободно, и все-таки нашли свой шанс в контратаке – после паса Ярмоленко без сближения отлично пробил Цыганков.

Остаток матча украинцы провели в обороне, но выстояли и впервые в своей истории добыли победу над "Фурией Рохой".

Украина – Испания 1:0

Гол: Цыганков (76)

Обзор матча:

Гол Цыганкова:

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В статье: Украина Испания
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Комментарии (12)
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prostors (Вольногорск)
14.10.2020 в 00:38
Чета кроты молчат, наверно на самоизоляции.
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0
0
vlotko (Броди)
14.10.2020 в 00:30
Шапаренко красава.Як він обводив іспанців, не по віку показав хорошу техніку.
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0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
14.10.2020 в 00:23
Девочка плачет на видео после гола ((( Историческая победа! Молодцы!
Ответить
+4
0
mr-sergeev (Москва)
14.10.2020 в 00:12
Мыколенко и Бущан лучшие сегодня. Хотя какой Бущан, БУЩАНИЩЕ!!!
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+4
0
ВасяКулебяка (Козливка)
14.10.2020 в 00:05
Шева опять на коне, хейтеры сосут под конем
Ответить
+6
0
Djon (Киев)
13.10.2020 в 23:49
реакция на гол Бущана бесценна:))))
Ответить
+6
0
avatar
svat1303 (Днепр)
13.10.2020 в 23:49
Супер.Молодцы
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+3
0
fanat_football (Херсон)
13.10.2020 в 23:48
Молодцы, хлопцы. Главное забыли страх. Удачи! Гол на заглядение, красивый.
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+7
0
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YANKEE (Boston)
13.10.2020 в 23:48
Желчные, как дела?)
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+4
-1
avatar
Wreck (Киев)
13.10.2020 в 23:47
Как обычно, Шева позатыкал рты хейтерам
Ответить
+7
0
avatar
Харьковчанин (Харків)
13.10.2020 в 23:38
Браво, хлопці!
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+9
0
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
13.10.2020 в 23:21
Страна в экстазе.
Ответить
+11
0


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