Первая победа в истории. Украина – Испания 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
В первом тайме испанцы владели неоспоримым преимуществом, однако украинцы играли аккуратно и смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности. 0:0 к перерыву.
После перерыва украинцы стали играть более свободно, и все-таки нашли свой шанс в контратаке – после паса Ярмоленко без сближения отлично пробил Цыганков.
Остаток матча украинцы провели в обороне, но выстояли и впервые в своей истории добыли победу над "Фурией Рохой".
Украина – Испания 1:0
Гол: Цыганков (76)
Обзор матча:
Гол Цыганкова:
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Комментарии (12)
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prostors (Вольногорск)
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