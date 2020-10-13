Украина – Испания 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
В первом тайме испанцы владели неоспоримым преимуществом, однако украинцы играли аккуратно и смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности. 0:0 к перерыву.
Украина – Испания 1:0
Гол: Цыганков (76)
Обзор первого тайма:
Гол Цыганкова:
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Зеюзикбасс (Кривой Рог)
13.10.2020 в 23:21
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