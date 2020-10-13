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Украина – Испания 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Украина – Испания 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Новина українською

Сборная Украины в рамках Лиги наций принимает сборную Испании.

В первом тайме испанцы владели неоспоримым преимуществом, однако украинцы играли аккуратно и смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности. 0:0 к перерыву.

Украина – Испания 1:0

Гол: Цыганков (76)

Обзор первого тайма:

Гол Цыганкова:

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В статье: Украина Испания
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Комментарии (1)
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Зеюзикбасс (Кривой Рог)
13.10.2020 в 23:21
Страна в экстазе.
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