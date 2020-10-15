В падении через себя. Как украинская молодежка пропустила единственный гол от Северной Ирландии
Обидное поражение, но гол красивый
Во вторник 13 октября
Подопечные Ротаня в Белфасте проиграли сверстникам из Северной Ирландии и лишились последних шансов на выход в финальный раунд турнира.
Судьбу матча решил единственный гол ОНила на 61-й минуте, однако стоит признать, что забит он был очень красиво – в борьбе ударом в падении через себя. Такому голу позавидовал бы и Василий Кобин.
???? Incredible finish from @pauloneill26 ???? #GAWA #U21EURO pic.twitter.com/3Ck2mrj7xu— Northern Ireland (@NorthernIreland) October 13, 2020
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Комментарии (2)
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ZSTV1223 (Черкаси)
15.10.2020 в 00:47
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rjhxb61@ukr.net (киев)
15.10.2020 в 00:21
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