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В падении через себя. Как украинская молодежка пропустила единственный гол от Северной Ирландии

Украинские
(1 голосов)

Обидное поражение, но гол красивый

В падении через себя. Как украинская молодежка пропустила единственный гол от Северной Ирландии
Новина українською

Во вторник 13 октября молодежная сборная Украины провела свой очередной поединок в отборе к Евро-2021.

Подопечные Ротаня в Белфасте проиграли сверстникам из Северной Ирландии и лишились последних шансов на выход в финальный раунд турнира.

Судьбу матча решил единственный гол ОНила на 61-й минуте, однако стоит признать, что забит он был очень красиво – в борьбе ударом в падении через себя. Такому голу позавидовал бы и Василий Кобин.

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В статье: Украина U-21 Северная Ирландия U-21
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Комментарии (2)
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ZSTV1223 (Черкаси)
15.10.2020 в 00:47
Гол непоганий, але позиція камери його вбила.
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rjhxb61@ukr.net (киев)
15.10.2020 в 00:21
Ротань не справился.) Верните Петракова в молодежку!!!
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