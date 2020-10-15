В падении через себя. Как украинская молодежка пропустила единственный гол от Северной Ирландии

Во вторник 13 октября молодежная сборная Украины провела свой очередной поединок в отборе к Евро-2021.

Подопечные Ротаня в Белфасте проиграли сверстникам из Северной Ирландии и лишились последних шансов на выход в финальный раунд турнира.

Судьбу матча решил единственный гол ОНила на 61-й минуте, однако стоит признать, что забит он был очень красиво – в борьбе ударом в падении через себя. Такому голу позавидовал бы и Василий Кобин.