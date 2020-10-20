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Динамо – Ювентус 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо – Ювентус 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Новина українською

Киевское Динамо в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов принимает Ювентус.

Первый тайм прошел с некоторым преимуществом Ювентуса, но, наверное, справедливо – без забитых голов.

А вот сразу после перерыва Юве вышел вперед - Мората огорчил киевлян.

Динамо – Ювентус 0:1

Гол: Мората (46)

Обзор первого тайма:

Гол Мораты:

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Альваро Мората
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Комментарии (2)
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ElvisSuperStar007 (Хуст)
20.10.2020 в 21:11
Эй фанатики Бущана как вам очередной отбив мяча перед собой, а не в сторону? вот и наказание
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0
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pilips111 (Чернигов)
20.10.2020 в 21:06
Конечный Супряга! Где Родригес?
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