Динамо – Ювентус 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Киевское Динамо в рамках 1-го тура группового раунда
Первый тайм прошел с некоторым преимуществом Ювентуса, но, наверное, справедливо – без забитых голов.
А вот сразу после перерыва Юве вышел вперед - Мората огорчил киевлян.
Динамо – Ювентус 0:1
Гол: Мората (46)
Обзор первого тайма:
Гол Мораты:
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Комментарии (2)
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ElvisSuperStar007 (Хуст)
20.10.2020 в 21:11
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pilips111 (Чернигов)
20.10.2020 в 21:06
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