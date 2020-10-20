  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Динамо – Ювентус 0:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Динамо – Ювентус 0:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(6 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо – Ювентус 0:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Киевское Динамо в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов принимает Ювентус.

Первый тайм прошел с некоторым преимуществом Ювентуса, но, наверное, справедливо – без забитых голов.

А вот сразу после перерыва Юве вышел вперед - Мората огорчил киевлян, первым подсуетившись на добивании после не самой активной игры динамовцев в обороне.

Ну а ближе к концу матча Мората сделал дубль, завершил навес с фланга, показав Забарному, как играет классный центрфорвард.

Динамо – Ювентус 0:2

Гол: Мората (46, 84)

Обзор матча:

Первый гол Мораты:

Второй гол Мораты:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Альваро Мората
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (16)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
usovvictor (Kharkov)
20.10.2020 в 23:10
...знаете, - "назвался груздем - полезай в кузов", вышли на ЛЧ - будьте добры, деритесь на полную катушку, без снисхождения к себе. В уме все понятно - выскочили в ЛЧ за такой период и с такой командой - молодцы, но здесь нужно доказывать, а не тренироваться...
Ответить
0
0
Фк Гарт (Львів)
20.10.2020 в 22:37
АФренцварош з моментами та ще й якими
Ответить
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
20.10.2020 в 22:34
...при этих раскладах плохую шутку сыграла психология Луческу - осторожность. Вместо того, чтобы "глушить" "обухом" "такой" Ювентус на своем поле, ослабленный (и в процессе матча тоже) в первом, тренер решил, чтобы ребята освоились и во втором задействовали все силы. Высокий прессинг и первый гол нахально - вот что надо было показать итальянцам, несмотря на разницу в профи. И надо было это, чтобы они раскрылись, посыпались бы ошибки. Пирло именно этого и боялся, что осторожно начал игру и первый они провели(и с заменами) флегматично, зато поняв, что с таким неприхотливом Динамо можно играть даже в таком составе сделал игру. Ребята поэтому скованно действовали (в первом), опаздывая при приеме, проявляя нерешительность по флангам (пасы только назад), не проявляя те динамовские проходы (закидоны), которые сейчас бы и пригодились.Не хочу писать по игрокам, здесь напишут, но с тактикой явный провал, несмотря на старание ребят. Общее впечатление - стагнация на поле, игроки не проявили своих полностью качеств, тормозила установка на игру... Ни скорости, ни инициативы, ни группировке при блоке игрока, зато это ярко проявлялось у противника, ...и это при поддержке и на своем поле... Неприхотливый матч....
Ответить
+1
-1
shat (киев)
20.10.2020 в 22:11
спасибо Сидорчуку Миколенко Шапаренко . Они отдавались игре , остальные отбывали номер
Ответить
0
0
Леонід Скачков (Рівне)
20.10.2020 в 21:59
Ви бачили Буяльського?Ні? А він був! Випадкова поразка Динамо.Нічого видатного в Ювентусі немає.Дві помилки-два голи!
Ответить
+1
0
shat (киев)
20.10.2020 в 21:36
одним словом , контоны
Ответить
0
-1
shat (киев)
20.10.2020 в 21:34
Кендзёра без сюрпризов , уровень 1 лиги
Ответить
0
-1
shat (киев)
20.10.2020 в 21:30
ну и Буяльский матч провалил
Ответить
0
0
shat (киев)
20.10.2020 в 21:24
Супряга очередной раз обосрался , звезда кукуева , напоминает Яремчука ,
Ответить
+1
-2
ElvisSuperStar007 (Хуст)
20.10.2020 в 21:11
Эй фанатики Бущана как вам очередной отбив мяча перед собой, а не в сторону? вот и наказание
Ответить
+5
-5
Golfik25 (Киев)
20.10.2020 в 21:16
ты больная? Какое в сторону, ты хоть разок встань на раму. И попробуй с этой позиции мячи хоть отбить. Диванный фанат пятова.
Ответить
+4
-2
oda1979 (Запорожье)
20.10.2020 в 21:20
Глупыш, гол-это однозначный косяк Бущана. Есть на сайте секта Меськи, теперь вот и секта Бущана появилась. Астанавитесь!
+3
-4
Golfik25 (Киев)
20.10.2020 в 21:26
А ты из Запорожья из какой секты?из секты балаболок? Вы там как вообще в селе, еще живые?
+3
-2
FC Energy (Новая Каховка)
20.10.2020 в 21:38
Неадекват киевский
0
-3
oda1979 (Запорожье)
20.10.2020 в 21:47
Киевский колхозник, ты температуришь?
+2
-2
pilips111 (Чернигов)
20.10.2020 в 21:06
Конечный Супряга! Где Родригес?
Ответить
+2
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...