Динамо – Ювентус 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Киевское Динамо в рамках 1-го тура группового раунда
Первый тайм прошел с некоторым преимуществом Ювентуса, но, наверное, справедливо – без забитых голов.
А вот сразу после перерыва Юве вышел вперед - Мората огорчил киевлян, первым подсуетившись на добивании после не самой активной игры динамовцев в обороне.
Ну а ближе к концу матча Мората сделал дубль, завершил навес с фланга, показав Забарному, как играет классный центрфорвард.
Динамо – Ювентус 0:2
Гол: Мората (46, 84)
Обзор матча:
Первый гол Мораты:
Второй гол Мораты:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо – Ювентус. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
- УЕФА сократит призовые в еврокубках
- Поединок Ворскла – Шахтер состоится не в Полтаве
- Днепр-1 - Десна: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (16)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
usovvictor (Kharkov)
20.10.2020 в 23:10
Ответить
0
0
Фк Гарт (Львів)
20.10.2020 в 22:37
Ответить
0
0
usovvictor (Kharkov)
20.10.2020 в 22:34
Ответить
+1
-1
shat (киев)
20.10.2020 в 22:11
Ответить
0
0
Леонід Скачков (Рівне)
20.10.2020 в 21:59
Ответить
+1
0
shat (киев)
20.10.2020 в 21:36
Ответить
0
-1
shat (киев)
20.10.2020 в 21:34
Ответить
0
-1
shat (киев)
20.10.2020 в 21:30
Ответить
0
0
shat (киев)
20.10.2020 в 21:24
Ответить
+1
-2
ElvisSuperStar007 (Хуст)
20.10.2020 в 21:11
Ответить
+5
-5
Golfik25 (Киев)
20.10.2020 в 21:16
Ответить
+4
-2
oda1979 (Запорожье)
20.10.2020 в 21:20
+3
-4
Golfik25 (Киев)
20.10.2020 в 21:26
+3
-2
FC Energy (Новая Каховка)
20.10.2020 в 21:38
0
-3
oda1979 (Запорожье)
20.10.2020 в 21:47
+2
-2
pilips111 (Чернигов)
20.10.2020 в 21:06
Ответить
+2
-3
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...