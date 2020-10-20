Динамо – Ювентус 0:2. Видео голов и обзор матча

...при этих раскладах плохую шутку сыграла психология Луческу - осторожность. Вместо того, чтобы "глушить" "обухом" "такой" Ювентус на своем поле, ослабленный (и в процессе матча тоже) в первом, тренер решил, чтобы ребята освоились и во втором задействовали все силы. Высокий прессинг и первый гол нахально - вот что надо было показать итальянцам, несмотря на разницу в профи. И надо было это, чтобы они раскрылись, посыпались бы ошибки. Пирло именно этого и боялся, что осторожно начал игру и первый они провели(и с заменами) флегматично, зато поняв, что с таким неприхотливом Динамо можно играть даже в таком составе сделал игру. Ребята поэтому скованно действовали (в первом), опаздывая при приеме, проявляя нерешительность по флангам (пасы только назад), не проявляя те динамовские проходы (закидоны), которые сейчас бы и пригодились.Не хочу писать по игрокам, здесь напишут, но с тактикой явный провал, несмотря на старание ребят. Общее впечатление - стагнация на поле, игроки не проявили своих полностью качеств, тормозила установка на игру... Ни скорости, ни инициативы, ни группировке при блоке игрока, зато это ярко проявлялось у противника, ...и это при поддержке и на своем поле... Неприхотливый матч....