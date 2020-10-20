Мората показал Забарному, как играет классный центрфорвард. Видео второго гола испанца
Альваро сделал дубль в матче с Динамо
Киевское Динамо в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов принимало Ювентус и уступило со счетом 0:2.
Оба гола забил Альваро Мората, в случае со вторым голом, показав, как должен играть классический центрфорвард.
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Комментарии (2)
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Динамо-машина (Киев)
20.10.2020 в 22:51
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vlotko (Броди)
20.10.2020 в 22:33
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