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Мората показал Забарному, как играет классный центрфорвард. Видео второго гола испанца

Украинские
(1 голосов)

Альваро сделал дубль в матче с Динамо

Мората показал Забарному, как играет классный центрфорвард. Видео второго гола испанца
Новина українською

Киевское Динамо в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов принимало Ювентус и уступило со счетом 0:2.

Оба гола забил Альваро Мората, в случае со вторым голом, показав, как должен играть классический центрфорвард.

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Альваро Мората
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Комментарии (2)
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Динамо-машина (Киев)
20.10.2020 в 22:51
Мората показал не Забарному, а Супряге.
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vlotko (Броди)
20.10.2020 в 22:33
Все таки Забарний не готовий до матчів такого рівня.
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