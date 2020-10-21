Реал – Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Шахтер в Мадриде играет матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с Реалом.

Горняки довольно уверенно начали матч, а в середине первого тайма и вовсе поставили хозяев в очень неудобное положение – 2 гола за три минуты усилиями Тете и Варана. Ну а в концовке тайма Соломон и восе поставил мадридцев на грань катастрофы, забив третий.

После перерыва Реал вернулся псоле шикарного по исполнению гола Модрича

Реал – Шахтер 2:3

Голы: Модрич (54), Винисиус (59) - Тете (29), Варан (32, аг.), Соломон (42)

Гол Тете:

Автогол Варана:

Гол Соломона:

Обзор первого тайма:

Гол Модрича:

Гол Винисиуса: