Реал – Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Шахтер в Мадриде играет матч 1-го тура группового раунда
Горняки довольно уверенно начали матч, а в середине первого тайма и вовсе поставили хозяев в очень неудобное положение – 2 гола за три минуты усилиями Тете и Варана. Ну а в концовке тайма Соломон и восе поставил мадридцев на грань катастрофы, забив третий.
После перерыва Реал вернулся псоле шикарного по исполнению гола Модрича
Реал – Шахтер 2:3
Голы: Модрич (54), Винисиус (59) - Тете (29), Варан (32, аг.), Соломон (42)
Гол Тете:
Автогол Варана:
Гол Соломона:
Обзор первого тайма:
Гол Модрича:
Гол Винисиуса:
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