  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Реал – Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)
В тренде

Реал – Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(13 голосов)

Видеообзор поединка

Реал – Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Новина українською

Шахтер в Мадриде играет матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с Реалом.

Горняки довольно уверенно начали матч, а в середине первого тайма и вовсе поставили хозяев в очень неудобное положение – 2 гола за три минуты усилиями Тете и Варана. Ну а в концовке тайма Соломон и восе поставил мадридцев на грань катастрофы, забив третий.

После перерыва Реал вернулся псоле шикарного по исполнению гола Модрича

Реал – Шахтер 2:3

Голы: Модрич (54), Винисиус (59) - Тете (29), Варан (32, аг.), Соломон (42)

Гол Тете:

Автогол Варана:

Гол Соломона:

Обзор первого тайма:

Гол Модрича:

Гол Винисиуса:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Варан Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Тете
Оцените этот материал:
(13 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (60)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Термит (Киев)
21.10.2020 в 21:18
Какой бы классный не был удар Модрича, он его добрых полминуты готовил, а Трубин даже не прыгнул - полностью на его совести. Плюс Шахтер 2 момента разбазарил при 1:3 - вот он опыт!
Ответить
+1
0
Primeval (Одесса)
21.10.2020 в 21:21
За игроками не видел момент удара
Ответить
0
0
avatar
okolegko (Київ)
21.10.2020 в 21:15
Якщо не реалізовувати такі моменти, можна далі не грати
Ответить
+1
0
shat (киев)
21.10.2020 в 21:11
Марлос и вратарь два Кондона с большой буквы
Ответить
+2
0
tartar (Львів)
21.10.2020 в 21:11
пішов покурю.
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
21.10.2020 в 21:10
Уже 2-3. На контору играют
Ответить
0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
21.10.2020 в 21:04
Кто эти парни в белых футболках? Стюарды, облаченные в футболки Реала? Или официанты из соседнего фаст-фуда?
Ответить
0
0
Alexs22 (Киев)
21.10.2020 в 21:03
Судейка сейчас судя по всему реалу поможет, сцуко(((
Ответить
0
0
Исследователь
21.10.2020 в 20:59
У меня ещё после Львова закрался вопрос, а тот ли состав в Шахтёре основной.
Ответить
0
0
Piter (Полтава)
21.10.2020 в 20:58
а-пу-пєть! поки уся хфутбольная общєствєнность ждьот подвіга від ворскли на користь дінами, реал грає на рівних з шахтьором
Ответить
0
0
Alexs22 (Киев)
21.10.2020 в 21:01
Ответить
0
0
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
21.10.2020 в 20:57
Та Цей бандюга Ахметов усе купив!
Ответить
+2
0
Alexs22 (Киев)
21.10.2020 в 20:58
Ответить
0
0
Исследователь
21.10.2020 в 21:02
На тебя дурня только денег не хватило.
Ответить
0
0
ACB (Чернигов)
21.10.2020 в 20:56
Я извеняюся, а мы с Реал Фарма играем??))
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
21.10.2020 в 20:55
Молодцы. В защите спокойно без метушни. Если продолжат в том же духе, то... Страшно даже подумать
Ответить
+2
0
tartar (Львів)
21.10.2020 в 20:55
Зіда Бензему випускає..
Ответить
0
-1
аалекс ( Крым)
21.10.2020 в 21:01
Ну это не Роналду или Месси, справятся
Ответить
0
0
skopa (Харьков)
21.10.2020 в 20:55
Смотрю на Матч Премьер, с нормальным русскоговорящим комментатором, даже немного сочувствующим Среалу. Дважды выходил на кухню, оба раза менялся счет.Ну , думаю, буду сидеть смотреть- это просто мистика отсутствия. Ан нет, тут же и третьего красавца положили.Молодцы пацаны, главное не ссут, как ссалибы "старики"...Спасибо короне...
Ответить
+2
0
аалекс ( Крым)
21.10.2020 в 21:02
Он переживает, что игра в одну калитку)))
Ответить
+1
0
fanat_football (Херсон)
21.10.2020 в 20:54
Это только мне кажется, или оно так и есть, что бразильцы держатся в Шахтере отдельной группой?
Ответить
0
0
Alexs22 (Киев)
21.10.2020 в 20:56
а было по другому?
Ответить
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
21.10.2020 в 20:53
Шо это было?)
Ответить
+5
0
Леонід Скачков (Рівне)
21.10.2020 в 20:53
Якби Динамо вчора грало сміливіше,те саме було б і з Ювентусом! Шахтар подає приклад,як потрібно грати з намальованими грандами.
Ответить
+5
0
Термит (Киев)
21.10.2020 в 20:51
После первого тайма очень хочется выиграть! С любым счетом. Но при любом раскладе - Шахтеру уже респект!
Ответить
+9
0
magnum power (БОМЖ)
21.10.2020 в 20:51
счёт 1-го тайма - по игре
Ответить
+9
0
аалекс ( Крым)
21.10.2020 в 20:57
Ну по игре уже 4-0 должно быть)))
Ответить
+1
-1
Alexs22 (Киев)
21.10.2020 в 20:59
должно не считается. Но если уж считать - то 0-5
0
0
Dimka26 (Чернигов)
21.10.2020 в 20:51
Ну вот. Уже 3 место в такой группе почти в кармане. Этот атч войдет в историю.
Ответить
+1
0
Alexs22 (Киев)
21.10.2020 в 20:53
8-2 было бы в тему
Ответить
+1
0
Primeval (Одесса)
21.10.2020 в 20:51
В можно уже что бы игра закончилась?)
Ответить
+8
0
Сварщик (Винница)
21.10.2020 в 20:50
Ответить
+3
0
Dozenko (NewYork)
21.10.2020 в 20:49
Ребята, есть инсайд, что пацаны из Реала поставили на тотал больше 6, Шахта проиграет 4-3
Ответить
+1
-5
avatar
Serega1111 (Киев)
21.10.2020 в 20:54
Ох и рискуешь ты после матча е.бу.ков про себя начитаться...
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
21.10.2020 в 20:49
Нужно Куртуа ещё загнать пару-тройку, желательно между лях! Помогите Лунину стать основным!
Ответить
+5
0
avatar
Serega1111 (Киев)
21.10.2020 в 20:52
Куртуа скажет: "Это журналисты хотят меня уничтожить, а вообще я круче всех" и не отдаст место в воротах
Ответить
+2
0
Alexs22 (Киев)
21.10.2020 в 20:48
а Реал точно приехал, или это клоны по полю ходят? Вон Рух ничеечку скатал. А Шахтер - молодцы. Контратаки - рулят.
Ответить
+5
0
Oлeкcин (Н.)
21.10.2020 в 20:52
Реал никуда не ездил, он у себя дома играет.
Ответить
0
0
Alexs22 (Киев)
21.10.2020 в 20:54
Все игроки сидят дома, а на поле тогда кто
+1
0
aleks68
21.10.2020 в 20:47
не каркайте пока.впереди второй тайм.возможен ад.дай бог им выдержать и не дурковать при таком счёте
Ответить
+9
-1
Dimka26 (Чернигов)
21.10.2020 в 20:49
Да уже нет. Три гола Реал не забьет, не в той форме он сейчас, чтоыб такое творить.
Ответить
0
0
aleks68
21.10.2020 в 20:55
быть может всё что угодно.это футбол.держаться и грызть землю.
0
-1
kalan-86 (Анкара)
21.10.2020 в 20:47
Шахтёр, пожалуйста, продолжайте, не останавливайтесь, страна уже почти в оргазме (Реал кстати тоже ) !!!
Ответить
+10
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
21.10.2020 в 20:46
Это кайф! Во втором не расслабляться!!!
Ответить
+8
-1
Wille_kiev (Украина)
21.10.2020 в 20:46
То ли Шахта такая сильная, то ли Реал такой слабый)Шутка конечно. Но на такое зрелище смотреть приятно...
Ответить
+9
0
tartar (Львів)
21.10.2020 в 20:50
в Шахті -9 основи.
Ответить
0
0
Alexs22 (Киев)
21.10.2020 в 20:51
Наконец молодым ,вечно запасным дали играть.
+1
0
Acsakal (Kharkov)
21.10.2020 в 20:55
Навів-дубль Шахтаря виявився кращим за напів-дубль Реала. І тактика Каштру теж перемогає тактику Зідана. Сподіваємося, що цей матч остаточно покладе край кризі шахтарів.
Ответить
+1
0
Леонід Скачков (Рівне)
21.10.2020 в 20:46
Молодці! Реал в нокдауні.Букмекери як різко перекинули ставки!
Ответить
+2
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.10.2020 в 20:45
Это точно Реал играет? Чет мне кажется что у нас ФК Львов лучше сопротивляется против Шахтёра
Ответить
+1
0
килия12 (Одесса)
21.10.2020 в 20:45
что это???????????????реал или черноморец???
Ответить
+1
-1
Oлeкcин (Н.)
21.10.2020 в 20:44
Кажется, Суркисы купили не того тренера :)
Ответить
+4
-3
Wille_kiev (Украина)
21.10.2020 в 20:45
А ты и сюда Суркиса впихнул, куда никак не приплести было его...
Ответить
+1
-5
kalipso
21.10.2020 в 20:49
Дурень — это сарказм, шутка, юмор, стёб...
+3
0
tartar (Львів)
21.10.2020 в 20:44
Ответить
+9
0
KpaMapb (Краматорск)
21.10.2020 в 20:44
Первый тайм - это просто праздник какой-то
Ответить
+13
0
tartar (Львів)
21.10.2020 в 20:43
ШО ТО ТАКЕ БУЛО в першому таймі? КАЙФ
Ответить
+15
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
21.10.2020 в 20:42
Вот это поворот)))
Ответить
+9
-1
FC Energy (Новая Каховка)
21.10.2020 в 20:41
Как оно, шахтерофобы?
Ответить
+12
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
21.10.2020 в 20:47
Они желчью давятся.
Ответить
+5
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...