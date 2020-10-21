Реал – Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Шахтер в Мадриде сыграл матч 1-го тура группового раунда
Горняки довольно уверенно начали матч, а в середине первого тайма и вовсе поставили хозяев в очень неудобное положение – 2 гола за три минуты усилиями Тете и Варана. Ну а в концовке тайма Соломон и восе поставил мадридцев на грань катастрофы, забив третий.
После перерыва Реал вернулся псоле шикарного по исполнению гола Модрича и слаломного прохода Винисиуса, однако вырвать ничью не сумел - уже в компенсированное время гол мадридцев из-за офсайда отменил ВАР.
Реал – Шахтер 2:3
Голы: Модрич (54), Винисиус (59) - Тете (29), Варан (32, аг.), Соломон (42)
Обзор матча:
Гол Тете:
Автогол Варана:
Гол Соломона:
Гол Модрича:
Гол Винисиуса:
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