Лестер – Заря 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
Луганская Заря на выезде играет матч 1-го тура
К сожалению, уже в первом тайме луганчане получили два гола, а свои шансы не смогли довести до логического конца.
Ну а в середине второго тайма третий гол привез Иванисеня, который просто откинул мяч на Ихеаначо.
0:3 для "Зари" - крайне бледно на фоне не самого настырного "Лестера".
Лестер – Заря 3:0
Голы: Мэддисон (23), Барнс (45), Ихеаначо (67)
Гол Мэддисона:
Гол Барнса:
Обзор первого тайма:
Гол Ихеаначо:
Обзор второго тайма:
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Комментарии (9)
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Зритель (Харьков)
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kuandrew (Львов)
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Sasha555 (Днепропетровск)
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Hugo64 (PARIS)
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shat (киев)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
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