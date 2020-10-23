Лестер – Заря 3:0. Видео голов и обзор матча

Луганская Заря на выезде играет матч 1-го тура Лиги Европы с Лестером.

К сожалению, уже в первом тайме луганчане получили два гола, а свои шансы не смогли довести до логического конца.

Ну а в середине второго тайма третий гол привез Иванисеня, который просто откинул мяч на Ихеаначо.

0:3 для "Зари" - крайне бледно на фоне не самого настырного "Лестера".

Лестер – Заря 3:0

Голы: Мэддисон (23), Барнс (45), Ихеаначо (67)

Гол Мэддисона:

Гол Барнса:

Обзор первого тайма:

Гол Ихеаначо:

Обзор второго тайма: