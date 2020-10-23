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Лестер – Заря 3:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор матча

Лестер – Заря 3:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Луганская Заря на выезде играет матч 1-го тура Лиги Европы с Лестером.

К сожалению, уже в первом тайме луганчане получили два гола, а свои шансы не смогли довести до логического конца.

Ну а в середине второго тайма третий гол привез Иванисеня, который просто откинул мяч на Ихеаначо.

0:3 для "Зари" - крайне бледно на фоне не самого настырного "Лестера".

Лестер – Заря 3:0

Голы: Мэддисон (23), Барнс (45), Ихеаначо (67)

Гол Мэддисона:

Гол Барнса:

Обзор первого тайма:

Гол Ихеаначо:

Обзор второго тайма:

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В статье: Заря (Луганск) "Лестер Сити"
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Комментарии (9)
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Зритель (Харьков)
22.10.2020 в 23:56
Жалко комментатора. Заря на фоне Лестера - днище, а он вынужден нести всякую ересь, типа Заря будет за 2-е место бороться. Нельзя ведь сказать, что Заря - днище, как, собственно, и вся УПЛ.
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0
0
kuandrew (Львов)
22.10.2020 в 23:36
90 минут зря потраченного времени...дворовий футбол какой- то.
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+1
0
Sasha555 (Днепропетровск)
22.10.2020 в 23:33
У нас физрук говорил: Стадо баранов!!!!
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0
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
22.10.2020 в 23:32
фаворов вникуда постоянно- иванисеня что то, цвек-как всегда- хома-тоже -лунев был никакущий.
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0
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
22.10.2020 в 23:31
Да, 9 место в УПЛ заслуженное у Зари, к сожалению...
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+4
0
Термит (Киев)
22.10.2020 в 23:30
Кто-то сватал Шевченко в сборную? Играли до первого пропущенного, потом - безнадега и обреченность. В атаке нет идей. Нет характера и заряженности на борьбу. Замены - слабее ушедших. Грустно... Извините, если перегнул, может слишком высокие ожидания?
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+3
0
shat (киев)
22.10.2020 в 23:24
Иванесения сегодня конечно Баран , всю игру тупит
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+4
0
shat (киев)
22.10.2020 в 23:15
полный ноль вратарь и отсутствие напрочь хоть какого нибудь нападающего , остальные борются , спасибо им за это
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+4
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
22.10.2020 в 23:08
Сливают полностью равный и ничейный первый тайм.
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+6
0


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