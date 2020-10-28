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Ференцварош – Динамо 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Ференцварош – Динамо 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Новина українською

Динамо играет свой матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с Ференыварошем.

В первом тайме игра выглядела равной, однако Фради привезли пенальти в середине тайма (рукой сыграл Харатин), и Цыганков реализовал пенальти. Ну и ближе к перерыву киевляне сделали серьезную заявку на победу - де Пена после быстрой фланговой атаки замкнул прострел Буяльского.

Ференцварош – Динамо 0:2

Гол: Цыганков (27, пен), де Пена (41)

Гол Цыганкова:

Гол де Пены:

Обзор первого тайма:

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Виктор Цыганков
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