Ференцварош – Динамо 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Динамо играет свой матч 2-го тура группового раунда
В первом тайме игра выглядела равной, однако Фради привезли пенальти в середине тайма (рукой сыграл Харатин), и Цыганков реализовал пенальти. Ну и ближе к перерыву киевляне сделали серьезную заявку на победу - де Пена после быстрой фланговой атаки замкнул прострел Буяльского.
Ференцварош – Динамо 0:2
Гол: Цыганков (27, пен), де Пена (41)
Гол Цыганкова:
Гол де Пены:
Обзор первого тайма:
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