Ференцварош – Динамо 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Динамо сыграло свой матч 2-го тура группового раунда
В первом тайме игра выглядела равной, однако Фради привезли пенальти в середине тайма (рукой сыграл Харатин), и Цыганков реализовал пенальти. Ну и ближе к перерыву киевляне сделали серьезную заявку на победу - де Пена после быстрой фланговой атаки замкнул прострел Буяльского.
Впрочем, хозяева почти сразу после перерыва вернулись в игру, причем голевой пас на Нгуена отдал Зубков. Ну а под занавес матча Ференцварош смог вытащить ничью после удаления Сидорчука и не самой удачной игрі вышедшего на замену Белуце.
Ференцварош – Динамо 2:2
Гол: Нгуен (59), Боли (90) - Цыганков (27, пен), де Пена (41)
Обзор матча:
Гол Цыганкова:
Гол де Пены:
Гол Нгуена:
Удаление Сидорчука:
Гол Боли:
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