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Ференцварош – Динамо 2:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(6 голосов)

Видеообзор поединка

Ференцварош – Динамо 2:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Динамо сыграло свой матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с Ференыварошем.

В первом тайме игра выглядела равной, однако Фради привезли пенальти в середине тайма (рукой сыграл Харатин), и Цыганков реализовал пенальти. Ну и ближе к перерыву киевляне сделали серьезную заявку на победу - де Пена после быстрой фланговой атаки замкнул прострел Буяльского.

Впрочем, хозяева почти сразу после перерыва вернулись в игру, причем голевой пас на Нгуена отдал Зубков. Ну а под занавес матча Ференцварош смог вытащить ничью после удаления Сидорчука и не самой удачной игрі вышедшего на замену Белуце.

Ференцварош – Динамо 2:2

Гол: Нгуен (59), Боли (90) - Цыганков (27, пен), де Пена (41)

Обзор матча:

Гол Цыганкова:

Гол де Пены:

Гол Нгуена:

Удаление Сидорчука:

Гол Боли:

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Виктор Цыганков
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Комментарии (18)
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osadob07 (жмеринка)
29.10.2020 в 00:13
ну привыкли в ЧУ ,два забили ,и всё на мази .второй тайм отдыхаем.
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+2
-1
Acsakal (Kharkov)
29.10.2020 в 00:07
"...Зубков б'є!!! Бойко переводить над поперечиною!!! Слава богу! - Суддя дає свисток!" От власне кажуче і все, чого достатньо було почути про перебіг матчу з Ференцварошем.
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+2
0
GAAD (Бучач)
29.10.2020 в 00:02
Позорище....
Ответить
+3
-1
Dimoncho (Kharkov)
29.10.2020 в 00:01
Луческу провалил второй тайм
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+4
0
alex 66 (Кременчуг)
29.10.2020 в 00:00
Дед накосячил, запоздал с заменами, Родригеш лавку греет, Супряга ходит кофе пьет (урод), команда подсела и получите. Ждем,что скажет на вьюхе, упущенная победа.
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+4
-1
Димон1983
28.10.2020 в 23:59
Л о х это. Б . Динамо
Ответить
+1
-1
Alex51 (KYIV Zoo)
28.10.2020 в 23:58
срань господняя, такое Динамо. И Старик отупел вконец, видно же что Супряга нулевой с самого начала, так замени его, сцуко... Ну хоть Срукисы меньше заработают, меньше гонору будет
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+3
-1
Димон1983
28.10.2020 в 23:58
Л о х ето суд а б здынамо нам показоло
Ответить
0
-1
shat (киев)
28.10.2020 в 23:57
Конченая Каманда , будьте вы прокляты стадо вонючее , 10 последних лет вы твари позорите Динамо
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+3
-1
GAAD (Бучач)
29.10.2020 в 00:04
Мда.. согласен.
Ответить
+2
0
С.Карпович. (Ланівці)
28.10.2020 в 23:56
Таке відчуття що стадо тих їшаків вже ніхто не навчить грати футбол.
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+4
-1
GAAD (Бучач)
29.10.2020 в 00:09
Ишаки сыграли бы не хуже.
Ответить
+3
0
Shatskih (Kyiv)
28.10.2020 в 23:52
УЖОСНАХ
Ответить
+1
0
Spivak63
28.10.2020 в 23:49
Это какой то ПОЗОР!!!!! Дырка только шоб туда совать.
Ответить
+2
-3
FC Energy (Новая Каховка)
28.10.2020 в 23:47
Слов нет. Васьки.
Ответить
+2
0
shat (киев)
28.10.2020 в 23:18
Каманда играет вдесятером из за таких псевдофутболистов
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+4
-2
FC Energy (Новая Каховка)
28.10.2020 в 23:22
Согласен. В контроле вообще никакой. Жду Вербича на поле
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+2
-1
shat (киев)
28.10.2020 в 23:10
Супряга просто кусок дерьма
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+6
-1


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