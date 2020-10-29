Ференцварош – Динамо 2:2. Видео голов и обзор матча

Динамо сыграло свой матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с Ференыварошем.

В первом тайме игра выглядела равной, однако Фради привезли пенальти в середине тайма (рукой сыграл Харатин), и Цыганков реализовал пенальти. Ну и ближе к перерыву киевляне сделали серьезную заявку на победу - де Пена после быстрой фланговой атаки замкнул прострел Буяльского.

Впрочем, хозяева почти сразу после перерыва вернулись в игру, причем голевой пас на Нгуена отдал Зубков. Ну а под занавес матча Ференцварош смог вытащить ничью после удаления Сидорчука и не самой удачной игрі вышедшего на замену Белуце.

Ференцварош – Динамо 2:2

Гол: Нгуен (59), Боли (90) - Цыганков (27, пен), де Пена (41)

Обзор матча:

Гол Цыганкова:

Гол де Пены:

Гол Нгуена:

Удаление Сидорчука:

Гол Боли: