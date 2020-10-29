Заря – Брага 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Луганская Заря в Запорожье играет свой матч 2-го тура группового раунда
Начали луганчане хуже некуда – украинская команда пропустила уже на 4-й и 11-й минуте, поставив над своими амбициями жирный знак вопроса.
Заря – Брага 0:2
Голы: Паулиньо (4), Гайтан (11)
Гол Паулиньо:
Гол Гайтана:
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
29.10.2020 в 20:40
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