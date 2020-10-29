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Заря – Брага 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Заря – Брага 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Новина українською

Луганская Заря в Запорожье играет свой матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы с португальской Брагой.

Начали луганчане хуже некуда – украинская команда пропустила уже на 4-й и 11-й минуте, поставив над своими амбициями жирный знак вопроса.

Заря – Брага 0:2

Голы: Паулиньо (4), Гайтан (11)

Гол Паулиньо:

Гол Гайтана:

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В статье: Заря (Луганск) Брага
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
29.10.2020 в 20:40
Классно пробил. Такие не берутся
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