  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Заря – Брага 1:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Заря – Брага 1:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(3 голосов)

Видеообзор поединка

Заря – Брага 1:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Луганская Заря в Запорожье сыграла свой матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы с португальской Брагой.

Начали луганчане хуже некуда – украинская команда пропустила уже на 4-й и 11-й минуте, поставив над своими амбициями жирный знак вопроса.

Заря, в свою очередь, моменты создавала неплохо, но так же хорошо их и транжирила. Красивый гол Иванисени на 90+5 минуте вряд ли послужит хорошим утешением для луганчан, у которых с реализацией сегодня был просто швах.

Заря – Брага 1:2

Голы: Иванисения (90+5) - Паулиньо (4), Гайтан (11)

Обзор матча:

Гол Паулиньо:

Гол Гайтана:

Гол Иванисени:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Брага
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (34)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Locanus (Kiev)
29.10.2020 в 22:55
Нічого особливого. Це рівень нашого українського футболу. Абсолютна аналогія з іграми Колоса і Десни в кваліфе. Гарно грали, але не виграли. Просто ці напряму в груповий етап попали. Як не банально, але поки в команду не прийдуть заробітчани, без різниці чи гравці чи тренери, класного футболу і перемог на євроарені нам не бачити. Зараз лише два клуби можуть тримати таких заробітчан. Колись було чотири. Ото вони тримали і тримають зараз нашу асоціацію. А наші хлопці - це рівень кваліфікаційних раундів в ЛЄ, ну ще одна команда відразу в груповий етап попадає, який завершує як правило на останньому/ передостанньому місці.
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
29.10.2020 в 22:30
Мне нравится Заря, все до момента когда нужно завершать моменты или полумоменты. Начинается возня и потеря шансов. По игре всё в принципе норм, команда бежит, прессингует, не играет как дыня на вратаря каждую минуту...Но думаю для стиля игры Скрипника, нужны исполнители посильнее..Будь у него в команде молодой марлос, тайсон и гомес, они бы эту брагу разорвали на запчасти. Опять возвращаемся к одному и тому же. Наши игроки слишком слабые, и по своему скиллу они уровня третьих лиг западных чемпов. Вот и все. Я не вижу за что так жестко критиковать Зарю.
Ответить
0
0
Термит (Киев)
29.10.2020 в 21:58
Самое обидное, что эта Брага ничего особенного из себя не представляет, ну почему, как только выходим в еврокубки - такой спад? В прошлом году Заря гораздо интереснее смотрелась. Сейчас - вялая возня.
Ответить
+1
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
29.10.2020 в 21:58
Олимпийский принцип...
Ответить
0
0
VAO (Луганск)
29.10.2020 в 21:57
Я сейчас жалею что не Десна бронзу взяла. Чернигов хотя бы группу ЛЕ бы увидел
Ответить
+2
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
29.10.2020 в 21:50
Зачем нам 5 команд в Еврокубках? 1.5 команды на всю украину могут достойно более менее представлять страну...остальные просто мрак..Заря с таким составом и финансированием никогда из группы ЛЕ не выйдет..про остальных молчу
Ответить
0
-2
VAO (Луганск)
29.10.2020 в 21:55
Обидно просто. Целые поколения 15 лет работали над тем чтобы у нас представительство в еврокубках было и 2 клуба в ЛЧ а если вспомнить 2012й то там замашки были и на третью - а потом за 5 лет все обосралось и сейчас даже мы с Вами понимаем что нам 5 клубов не надо...
Ответить
+2
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
29.10.2020 в 21:57
Если дома Брагу не обыгрывать ,тогда кого? и что тогда делать в ЛЕ? быть статистами?
+2
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.10.2020 в 21:48
Гоооооооол!!! А толку
Ответить
0
0
Термит (Киев)
29.10.2020 в 21:42
Мужики сходили к урологу, им обещали сделать обрезание, а получилась кастрация!
Ответить
+3
0
shat (киев)
29.10.2020 в 21:36
Кочергин ты гавно
Ответить
0
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
29.10.2020 в 21:33
смешная команда зоря
Ответить
0
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.10.2020 в 21:32
Какие ещё нужны моменты этим косолапый? Они вообще ворота видят? Позорище
Ответить
+2
-1
avatar
Maldini (Киев)
29.10.2020 в 21:21
кОГДА ВТОРОЙ МЯЧ ПОРТУГАЛЬЦЫ ЗАБИЛИ-Я ВЫКЛЮЧИЛ ТЕЛИК-нечего смотреть!Это наш уровень,украинский местечковый футбол!УРОВЕНЬ ЧУ очень низкий,это показало игры в Европе и дома!Пока НАШИ футы будут сидеть на лавке запасных,а играть иностранцы-БУДЕТ ТАКОЙ И РЕЗУЛЬТАТ,УВЫ!!!Надо всё менять!Думать о украинских хлопцах,а не о "варягах!"из других стран!Зачем суркисы настроили фут.площадок-чтобы "БАБКИ!"КОСИТЬ-И ВСЁ???Так и будем "задних пасти!"Нужно ВСЁ в корне менять!Луческу и другие варяги, должны в своих странах подымать футбол,а наши тренеры оставаться в Украине И ПОДЫМАТЬ СВОЙ ФУТБОЛ!Тогда будет и сборная Украины,а то в ней уже играют натурализованные бразилы?!Неужели нет своих хлопцев???НЕ ВЕРЮ!!!Думаю,что это всё пройдёт, и у нас будет команда "ЛОБАНОВСКОГО!!!"
Ответить
+1
-6
Весела Дача (Кривий Ріг)
29.10.2020 в 21:37
твои хлопцы юрченки, кочергины и кабаевы по воротам попасть не могут.
Ответить
+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
29.10.2020 в 21:45
Глупая логика. В европах давно уже интернационал. Шахтёр с бразильской атакой добывает очки у грандов. Нужно начинать с футбольных школ, учить играть быстрее, учить технике и контролю, а не отжиманиям и физике.
Ответить
+1
0
Po4eson (Одесса)
29.10.2020 в 21:54
Отжимания и физика в единоборствах. Поэтому у нас и боксёры и т.д. лучшие. А футбол хоть и контактный вид спорта, но не настолько далеко. Удивительно! Нужно регби финансировать, толк будет. А в футболе полностью согласен, учить игре
0
0
VAO (Луганск)
29.10.2020 в 21:49
Я игру даже смотреть не стал) после Лестера все понятно было. Если кто то думает что хотя бы с АЕКом что то получиться - сразу скажу - нет не получиться.
Ответить
0
0
Po4eson (Одесса)
29.10.2020 в 21:58
ХЗ. Можно хоть ничейку?
0
0
VAO (Луганск)
29.10.2020 в 21:50
А по поводу выпускать только наших - то у Вас тут смешались и люди и кони как говориться
Ответить
+1
0
Фк Гарт (Львів)
29.10.2020 в 21:11
Щбить Фаворов в цій команді?
Ответить
0
-1
Фк Гарт (Львів)
29.10.2020 в 21:10
Щобить фаворов в цій команді? Ні одного перехоплення ні одної передачі вперед?
Ответить
0
0
shat (киев)
29.10.2020 в 21:06
да вроде играют и выкладываются , но некому забивать
Ответить
+1
0
hunter_kiev (Київ)
29.10.2020 в 21:02
Зоря не Ференцварош... на жаль...
Ответить
+3
0
Yaryk2001 (Кропивнивницкий)
29.10.2020 в 20:59
Реалізація жах... Юрченко це окрема розмова... Команда "гольових імотентів" і справа не тільки в тренері. Знову країну тягнуть Динамо і Шахтар, а значить втрата прямої путівки в групу ЛЧ не за горами... Ну, може й краще, та все ж чекаю падіння нижче 15-ї позиції (ділення на 5 для України тяжко)
Ответить
+4
-1
kapost (Винница)
29.10.2020 в 23:32
Динамо?
Ответить
0
0
Зритель (Харьков)
29.10.2020 в 20:59
Мастерство есть мастерство. Это к вопросу об уровне УПЛ. Кто-то считает, что он вырос в последнее время?
Ответить
+4
-4
buickball (Novostroy)
29.10.2020 в 21:15
Ти щось зробив для покращення?
Ответить
0
-2
shat (киев)
29.10.2020 в 20:48
Юрченко конечно низкого качества игрок , как можно бить с 11 метров пыром , дебил нет техники вообще Он даже не смотрел где вратарь и вообще где ворота , наших футболистов тренируют в Дюсша старые пердуны , пережитки прошлого , бей беги
Ответить
+2
0
VAO (Луганск)
29.10.2020 в 21:46
Согласен на все 200%.. Надо сначала реанимировать ДЮСШ. у нас футболисты без техники это раз и полностью не подготовлены к современному футболу. В ДЮСШ выживают только реальные таланты которых никто не развивает ни там ни после. В итоге ребята на чистом таланте играют всю свою карьеру и банально не могут ни пас отдать ни ударить. Вспомните Ярмоленко и чтобы было если бы его реально ещё учили и тренировали. Парень просто на генах каких-то пролез в элиту... Вспомните Шевченко в самом начале и там звездой не оч пахло. Но его доделали и он блистнул.Второе зло - агенты которые кружат головы 17-19 летним мальчикам своими контрактами на миллионы когда им учиться и тренироваться ещё надо.
Ответить
+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.10.2020 в 20:47
Команда касалапых
Ответить
+2
-1
oda1979 (Запорожье)
29.10.2020 в 20:42
Во втором Пятов виноват. И Кучер не доработал в штрафной с Паулинье...
Ответить
0
-3
Po4eson (Одесса)
29.10.2020 в 21:56
?
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
29.10.2020 в 20:40
Классно пробил. Такие не берутся
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...