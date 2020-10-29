Заря – Брага 1:2. Видео голов и обзор матча

Согласен на все 200%.. Надо сначала реанимировать ДЮСШ. у нас футболисты без техники это раз и полностью не подготовлены к современному футболу. В ДЮСШ выживают только реальные таланты которых никто не развивает ни там ни после. В итоге ребята на чистом таланте играют всю свою карьеру и банально не могут ни пас отдать ни ударить. Вспомните Ярмоленко и чтобы было если бы его реально ещё учили и тренировали. Парень просто на генах каких-то пролез в элиту... Вспомните Шевченко в самом начале и там звездой не оч пахло. Но его доделали и он блистнул.Второе зло - агенты которые кружат головы 17-19 летним мальчикам своими контрактами на миллионы когда им учиться и тренироваться ещё надо.