Заря – Брага 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Луганская Заря в Запорожье сыграла свой матч 2-го тура группового раунда
Начали луганчане хуже некуда – украинская команда пропустила уже на 4-й и 11-й минуте, поставив над своими амбициями жирный знак вопроса.
Заря, в свою очередь, моменты создавала неплохо, но так же хорошо их и транжирила. Красивый гол Иванисени на 90+5 минуте вряд ли послужит хорошим утешением для луганчан, у которых с реализацией сегодня был просто швах.
Заря – Брага 1:2
Голы: Иванисения (90+5) - Паулиньо (4), Гайтан (11)
Обзор матча:
Гол Паулиньо:
Гол Гайтана:
Гол Иванисени:
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Комментарии (34)
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