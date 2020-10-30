Хранители традиций. Шахтер - Мариуполь 4:1. Видео голов и обзор матча

Программу 8-го тура УПЛ открывал матч, в котором Шахтер принимал Мариуполь.

На удивление, борьбы в матче не получилось, и горняки легко победили со счетом 4:1.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Шахтер - Мариуполь 4:1

Голы: Тайсон 26 (пен.), Георгий Судаков 44, Алан Патрик 65 (пен.), Тайсон 75 - Сергей Горбунов 72