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Хранители традиций. Шахтер - Мариуполь 4:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Хранители традиций. Шахтер - Мариуполь 4:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Программу 8-го тура УПЛ открывал матч, в котором Шахтер принимал Мариуполь.

На удивление, борьбы в матче не получилось, и горняки легко победили со счетом 4:1.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Шахтер - Мариуполь 4:1

Голы: Тайсон 26 (пен.), Георгий Судаков 44, Алан Патрик 65 (пен.), Тайсон 75 - Сергей Горбунов 72

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
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