Шахтер – Боруссия (М) 0:6. Видео голов и обзор матча

Донецкий Шахтер играет матч 3-го тура Лиги чемпионов с гладбахской Боруссией.

Гости начали поединок активнее, что сразу же принесло результат. Плеа уже на 8-й минуте оказался в зоне между линиями и откликнулся на прострел с фланга.

А еще через 8 минут Крамер не без удачи (рикошет) дальним ударом удвоил счет и поставил Шахтер уже в начале матча в очень тяжелое положение.

Впрочем, это был еще не конец, и Плеа шикарным дальним ударом уже на 26-й минуте поставил горняков на грань катастрофы.

Ну а Бенсебаини после подачи с углового фактически закрыл игру уже в первом тайме - 0:4 к перерыву.

Во втором тайме Трубин привез пятый гол, ну а закрыл игру все тот же Плеа, оформив хет-трик.

Шахтер – Боруссия (М) 0:6

Голы: Плеа (8, 26, 78), Бондарь (17, аг.), Бенсебаини (44), Штиндль (65)

Первый гол Плеа:

Автогол Бондаря:

Второй гол Плеа:

Гол Бенсебаини:

Обзор первого тайма:

Гол Штиндля:

Третий гол Плеа:

Обзор второго тайма: