Шахтер – Боруссия (М) 0:6. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Донецкий Шахтер играет матч 3-го тура
Гости начали поединок активнее, что сразу же принесло результат. Плеа уже на 8-й минуте оказался в зоне между линиями и откликнулся на прострел с фланга.
А еще через 8 минут Крамер не без удачи (рикошет) дальним ударом удвоил счет и поставил Шахтер уже в начале матча в очень тяжелое положение.
Впрочем, это был еще не конец, и Плеа шикарным дальним ударом уже на 26-й минуте поставил горняков на грань катастрофы.
Ну а Бенсебаини после подачи с углового фактически закрыл игру уже в первом тайме - 0:4 к перерыву.
Во втором тайме Трубин привез пятый гол, ну а закрыл игру все тот же Плеа, оформив хет-трик.
Шахтер – Боруссия (М) 0:6
Голы: Плеа (8, 26, 78), Бондарь (17, аг.), Бенсебаини (44), Штиндль (65)
Первый гол Плеа:
Автогол Бондаря:
Второй гол Плеа:
Гол Бенсебаини:
Обзор первого тайма:
Гол Штиндля:
Третий гол Плеа:
Обзор второго тайма:
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