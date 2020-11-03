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Шахтер – Боруссия (М) 0:6. Видео голов и обзор матча

Украинские
(5 голосов)

Видеообзор поединка

Шахтер – Боруссия (М) 0:6. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Донецкий Шахтер играет матч 3-го тура Лиги чемпионов с гладбахской Боруссией.

Гости начали поединок активнее, что сразу же принесло результат. Плеа уже на 8-й минуте оказался в зоне между линиями и откликнулся на прострел с фланга.

А еще через 8 минут Крамер не без удачи (рикошет) дальним ударом удвоил счет и поставил Шахтер уже в начале матча в очень тяжелое положение.

Впрочем, это был еще не конец, и Плеа шикарным дальним ударом уже на 26-й минуте поставил горняков на грань катастрофы.

Ну а Бенсебаини после подачи с углового фактически закрыл игру уже в первом тайме - 0:4 к перерыву.

Во втором тайме Трубин привез пятый гол, ну а закрыл игру все тот же Плеа, оформив хет-трик.

Шахтер – Боруссия (М) 0:6

Голы: Плеа (8, 26, 78), Бондарь (17, аг.), Бенсебаини (44), Штиндль (65)

Первый гол Плеа:

Автогол Бондаря:

Второй гол Плеа:

Гол Бенсебаини:

Обзор первого тайма:

Гол Штиндля:

Третий гол Плеа:

Обзор второго тайма:

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (165)
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Saturn (Киев)
03.11.2020 в 21:49
И шо это было?
Ответить
+1
0
avatar
orlando74 (baracuda)
03.11.2020 в 22:03
Привыкай, так будет часто
Ответить
0
0
IvaneZZZ (Киев)
03.11.2020 в 21:48
Как говорится по классике "расиш швайн капитулирен"
Ответить
+3
-1
ЕвгенЕвген (Мариуполь)
03.11.2020 в 21:48
По-моему кому то пора в отставку после такого... футбола
Ответить
0
0
nemo69 (Ямайка)
03.11.2020 в 21:47
ДНО
Ответить
+1
0
avatar
Байкал (Lviv)
03.11.2020 в 21:47
Це подякуйте Сабо. Ця закарпатська свол.та сильно переживала за град голів у ворота Динамо,а тут прилетіло звідки не чекали. Експерд с.аний
Ответить
+2
-1
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
03.11.2020 в 21:47
Как цезура вообще пропустила такую жёсткую порнуху по телевизору? А как же дети? Уберите их от экранов!
Ответить
+3
0
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 21:45
Бувай те здорові, готуйтесь до кращого!
Ответить
+2
0
avatar
sanya-78 (Днiпро)
03.11.2020 в 21:45
Щедрий вечер....
Ответить
+3
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
03.11.2020 в 21:44
кретины. пора тренера менять
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.11.2020 в 21:43
Это печально))))) Да и хрен с ним! Раз на раз не приходится))))))))))
Ответить
+3
-1
prostors (Вольногорск)
03.11.2020 в 21:41
Порадовал Киевский шахтер.
Ответить
+3
-3
UA Hero (Chernivtsi)
03.11.2020 в 21:41
Ето прєскорбно... (с)
Ответить
0
0
batkomaxno555 (Никополь)
03.11.2020 в 21:40
во дали татарыну просратьая
Ответить
+4
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.11.2020 в 21:39
Очень растроен, не так счётом как игрой. Ноль вариантов!
Ответить
+3
0
avatar
Stuntriding (Киев)
03.11.2020 в 21:38
Какая красота)Нужно срочно писят накатить........праздник то какой, немецкое порно по Хфутболам показывают)
Ответить
+1
-5
Valerii_Krykun (Wroclaw)
03.11.2020 в 21:46
Сєпар тупорилий
Ответить
+1
0
bokassalowara (Город)
03.11.2020 в 21:46
в з дро чни олень
Ответить
0
0
batkomaxno555 (Никополь)
03.11.2020 в 21:36
Сарые бразильские лошади не успевают за немцами!
Ответить
+5
-1
Golfik25 (Киев)
03.11.2020 в 21:36
Немцы в этом году любят разгромы делать.
Ответить
+2
-1
magnum power (БОМЖ)
03.11.2020 в 21:34
напомните, какая команда у нас во второй лиге играет в оранжевых футболках. хотя... два обгазона и такая полная импотенция простительны только для аматорского клуба после вчерашней массовой пьянки.
Ответить
+4
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
03.11.2020 в 21:33
Сотрудники Чернобыльского заповедника показали снимки воробьиного сыча, который является самым маленьким представителем сов в стране. Воробьиный сыч средних размеров может уместиться в ладони взрослого человека и весит около 80 граммов. (focus.ua)
Ответить
+3
-1
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 21:37
Та там недавно і велетенський гриб знайшли..,мутація, як і з київськими шахьворами
Ответить
+2
-2
avatar
Stuntriding (Киев)
03.11.2020 в 21:41
шелуха малолетнЯЯ, запомни.....НЕТ киевского шахтёра и никогда не будет! Есть донецкокротячие нищеброды.Киев это Динамо !!!
+1
-2
oda1979 (Запорожье)
03.11.2020 в 21:33
Надо ещё больше арендуполей в УПЛ:))
Ответить
+3
-1
KDK2020 (Киев)
03.11.2020 в 21:33
Ось що значить проявити елементарну німецьку уважність при підготовці до будь-якої гри. Очнітєсь, кроти! Реал та Інтер просто проігнорували готуватися до вас. В тих країнах навіть не знають, де це і що це, не те щоби готуватися. Це саме стосується і Динамо. Ваші кротячо-совині розбірки нагадують старий анекдот про двох хробаків-"патріотів". Рівень ВСЬОГО східноєвропейського футболу набагато нижчий, ніж у Західній Європі. Враховуючи пандемії та економічні проблеми можу гарантувати утворення окремої західноєвропейської ліги чемпіонів, щоби цього абсурду більше не було.
Ответить
+3
-2
ts0y (Чернигов)
03.11.2020 в 21:33
Еще вчера чуть ли не праздновали выход с группы, а уже сегодня на 90% остались без еврокубковой весны. Как говорится, цыплят по осени считают
Ответить
+3
-1
vlotko (Броди)
03.11.2020 в 21:32
Всі грають у футбол, але перемагають німці - футбольна істина. Німці ще нароблять " шороху" в цій групі.
Ответить
+4
0
George_D (Харьков)
03.11.2020 в 21:47
Да, цитата Гарри Линекера :)
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
03.11.2020 в 21:31
уже 6:0 .... 79 мин.
Ответить
+2
-3
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 21:30
Хаїаха
Ответить
0
-1
avatar
sanya-78 (Днiпро)
03.11.2020 в 21:29
Ответить
+4
-1
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 21:28
Он вже й Конопля втікає до Коліна.....чує щось недобре
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+1
-1
Pokeruga (Кропивницкий)
03.11.2020 в 21:26
Давно не смотрел немецкое порно... И тут каналы Футбол решили его всем протранслировать!))))
Ответить
+9
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.11.2020 в 21:41
)))))))))))))
Ответить
0
-1
storm_ua (Николаев)
03.11.2020 в 21:25
Случайная победа над Реалом, сыграла с Шахтой злую шутку, конечно Каштру не тренер, абсолютно пустое место....5 банок не предел
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+3
-1
Термит (Киев)
03.11.2020 в 21:32
Каштру - умный мужик! После первого тайма снял самых перспективных - Марлоса, Тайсона и Антонио к Динамо чтобы отдохнули. А Трубина и Бондаря специально оставил, чтобы всю полноту ощутили. Гений!
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+2
0
bokassalowara (Город)
03.11.2020 в 21:48
тренер барсы тоже не тренер? 8 от баварии, 4 от псж, и тд
Ответить
0
-1
Термит (Киев)
03.11.2020 в 21:25
Лучше бы Боруссия выиграла у Реала и Интера, тогда бы на 3-е место больше шансов было
Ответить
0
-2
Не дармоед (Запорожье)
03.11.2020 в 21:23
У ворота летит все, что даже летать не умеет.
Ответить
+4
0
oda1979 (Запорожье)
03.11.2020 в 21:23
Разбудите тренера:))
Ответить
+3
0
Vlad21
03.11.2020 в 21:22
Н что, в торбу уже получили и пятый, осталось еще как минимум два и Каштру должен подать в отставку. Позор тренеру и его составу. Насчет молодых мы уже когда-то слышали в одно время от Суркиса, когда аналогично играло Динамо. Но чтобы достучаться до Ахметова, - Шахтеру нужно получить как минимум два, три штуки в торбу. ПОЗОР. Если бы сколько насыпал Реал и столько же Интер - это бы соответствовало действительности. Это и есть уровень Шахтера сегодня по факту и чемпа Украины по существу.
Ответить
+2
-1
George_D (Харьков)
03.11.2020 в 21:49
Пропустил только один. Так что остается. Пока :)))))
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.11.2020 в 21:22
Хз что происходит, ходят себе смотрят как немцы разыгрывают, бегают...... Жесть! Без вариантов! За три метра до игрока Борусии начинается паника и разворот. Все медленно и не точно((( Реально сейчас футбол непредсказуемый!!!! Полная лажа! Такое смотреть нельзя!
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+3
-1
oda1979 (Запорожье)
03.11.2020 в 21:24
Не смотри:))
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+1
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2020 в 21:26
Страшно за маленьку пташку та її психіку
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+1
-2
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Kolibri (Киевоград)
03.11.2020 в 21:38
Кицьколиз, не переживай, скоро наши лидеры будут бороться за одну путевку в ЛЧ.
+1
-1
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orlando74 (baracuda)
03.11.2020 в 21:20
апокалипсис украинского футбола
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+2
-2
Veminal (Киев)
03.11.2020 в 21:21
путлер-капут и х..йло! а ты?
Ответить
+1
-5
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orlando74 (baracuda)
03.11.2020 в 21:25
ты шото перекурил или ты в гейропу идеш ? я шото тебя киевского не вкурил
0
-1
batkomaxno555 (Никополь)
03.11.2020 в 21:39
ты придурок горбатый посмотри на нашего злодея зелю и потом пиши кому капут. нам капут клоун ты ходячий.
+1
-1
bokassalowara (Город)
03.11.2020 в 21:49
а что он тебе плохого сделал , Путин то?
0
0
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orlando74 (baracuda)
03.11.2020 в 21:20
апокалипсис украинского футбола
Ответить
+1
-2
Veminal (Киев)
03.11.2020 в 21:21
путлер-капут и х..йло! а ты?
Ответить
+1
-3
Не дармоед (Запорожье)
03.11.2020 в 21:19
Да это не профессионалы, это балерины любители какие-то.
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+4
0
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orlando74 (baracuda)
03.11.2020 в 21:19
апокалипсис украинского футбола
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+1
-1
Veminal (Киев)
03.11.2020 в 21:22
путлер-капут и х..йло!
Ответить
0
-1
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 21:18
Якщо Київські шахтьори пропустіть 7, то офшорні тільки 6, то буде перемога
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+1
-5
Veminal (Киев)
03.11.2020 в 21:18
пипец вот это днище - позорный слив не профессионалов а дворовой команды
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+5
-1
urik (Кривой Рог)
03.11.2020 в 21:17
П И Д О Р Ы
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+4
-2
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 21:22
Рівень такий
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+2
-2
oda1979 (Запорожье)
03.11.2020 в 21:17
Отправить все команду с тренерским штабом в Донецк.. пущай по месту прописки позорятся
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+4
-3
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 21:23
Напускаютб на стадіон чорнуху
Ответить
0
-2
bokassalowara (Город)
03.11.2020 в 21:50
сходи в ато ,помоги патриотам ло х о пэд
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
03.11.2020 в 21:16
65 мин. 5-0
Ответить
+2
0
Vlad21
03.11.2020 в 21:26
Кто угадает - 6:0 или 7:0. Пора получить не только от Французов на тренировке а реально в ЛЧ.
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
03.11.2020 в 21:28
Степа вышел. Щаз станет 6-5
+2
0
oda1979 (Запорожье)
03.11.2020 в 21:29
Виноват, ошибся чуток7-6
+1
0
avatar
фанат71 (калуш)
03.11.2020 в 21:15
Ну у Динамо є Ференцварош,не поганий шанс зачепитись за 3 місце, Шахта схоже євро кубки уже відіграла жаль!!
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+4
-1
Vlad21
03.11.2020 в 21:31
Чем так позориться в Европе, лучше пусть дворовая команда Шахтер Киев, играет в любительский футбол в ЧУ. А пацана под номером 77 отдайте в Колос. И то больше пользы будет. Пусть учится.
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+1
0
Pokeruga (Кропивницкий)
03.11.2020 в 21:14
Ну их нах.... Переключил на Локомотив... (сам с себя в шоке..).,то *авно я больше смотреть не могу.
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+5
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2020 в 21:18
Дуууже не патріотично
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+2
-1
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 21:25
Вуйко, твоя думка нікого не цікавить
0
-1
bokassalowara (Город)
03.11.2020 в 21:51
а дома сидеть как ты девка патриотично?))) д р очер **ев
0
0
Термит (Киев)
03.11.2020 в 21:13
Выпускайте медиков на поле! Бондарю тампон в очке пора менять!!!
Ответить
+4
-1
Зритель (Харьков)
03.11.2020 в 21:12
В футболе можно случайно выиграть матч, но не турнир. Всё становится на свои места.
Ответить
+5
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
03.11.2020 в 21:12
Сотрудники Чернобыльского заповедника показали снимки воробьиного сыча, который является самым маленьким представителем сов в стране. Воробьиный сыч средних размеров может уместиться в ладони взрослого человека и весит около 80 граммов. (focus.ua)
Ответить
0
0
urik (Кривой Рог)
03.11.2020 в 21:12
Немцы на две головы выше ! Это какой то позор !
Ответить
+6
0
Piter (Полтава)
03.11.2020 в 21:09
нємєдлєнно провести розслідування про державну зраду шахтаря! договорняк!! закрити фсі фінрахунки тренерів гравців та вболівальників... гравців шахтаря не лікувати від ковіда!!!ну шо ще? усіх телепнів які вважають що в україні є хфутбол - лікувати примусово. ВСйьо!
Ответить
+1
-3
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 21:18
Підтримую
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0
0
Veminal (Киев)
03.11.2020 в 21:20
путлер-капут и х..йло! а ты?
Ответить
+1
-3
Термит (Киев)
03.11.2020 в 21:09
Каштру заигрался в стратега, полностью его провал и со стартовым составом, и с тактикой, и с заменами...
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+5
0
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 21:08
В Бразилії весна, значить скоро літо....
Ответить
+3
-1
avatar
almostfullmoon (Днепропетровск)
03.11.2020 в 21:04
Ответить
+3
0
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 21:03
Завтра буде ще та комедія....офшорні потішать
Ответить
+4
-8
avatar
Stuntriding (Киев)
03.11.2020 в 21:06
Твоё нищебродское мнение, никто не спрашивал. Сиди молча в своём селе и не вякай.
Ответить
+3
-2
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 21:09
Поставив тобі +
+1
-1
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 21:12
Ти думаєш, що ти не селі?
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2020 в 21:07
Обтікай вже сьогодні, холуй ахметівський
Ответить
+4
-1
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 21:14
Плюсую.....)
0
-3
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 21:16
Хочеш зе шостий?
0
0
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 21:19
В тобі плюсую
0
0
bokassalowara (Город)
03.11.2020 в 21:52
телка сс ы к ливая сиди дома , за тебя в ато парни гибнут , твое очелло захыщаяя
0
0
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 21:12
Ти справжній рог
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2020 в 21:17
Марко?
+1
-1
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 21:02
Суркіс купив
Ответить
+1
-3
avatar
Stuntriding (Киев)
03.11.2020 в 21:01
dastish fantastisch gut gut ja ja....Реал, Интер это просто случайность была. Теперь всё на своих местах.
Ответить
+7
-1
Григорий Листопадов
03.11.2020 в 21:00
Б....ть,это же не с Мариуполем! Пол команды кудесники мяча,Додо никакой,Корниенко аналогично,ну а Бондарь ужас.ужас..................УЖАС.Пропала игра и в ЧУ и в Европе,на дурыку в Мадриде получилось и решили.что они уже перцы.За их пасы назад нужно штрафовать,задолбали ими. Ну а Трубина зря некоторые винят.
Ответить
+8
-1
Термит (Киев)
03.11.2020 в 21:19
В каком из пяти на текущую 65-ю минуту зря винят?
Ответить
+1
-1
balamyt (Boston)
03.11.2020 в 21:00
Этот провал на совести...только тренера Каштру...Он рано списал Пятова...не выставил...силовиков.. Степаненко и Коваленко которые могли навязать силовую борьбу и накрывать физ.сильных немцев...В общим явная недооценка соперника...за что и наказаны..
Ответить
+2
-1
Veminal (Киев)
03.11.2020 в 21:00
у шахтера была шикарная фора - подарок от реала 3 очка вгостях с топом это почти третье место в группе гарантировано + ничья с Интером - а тут такой обсер
Ответить
+6
-1
balamyt (Boston)
03.11.2020 в 21:00
Этот провал на совести...только тренера Каштру...Он рано списал Пятова...не выставил...силовиков.. Степаненко и Коваленко которые могли навязать силовую борьбу и накрывать физ.сильных немцев...В общим явная недооценка соперника...за что и наказаны..
Ответить
+2
0
tartar (Львів)
03.11.2020 в 20:59
Тайсона пора продавати зимою.
Ответить
+6
0
Термит (Киев)
03.11.2020 в 21:54
Последнее слово даже лишнее )
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2020 в 20:56
Шахта 3 положит, запомните этот твит (с)
Ответить
+2
-9
Golfik25 (Киев)
03.11.2020 в 21:00
В свои ворота?
Ответить
+4
-1
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 21:01
Нпдох
Ответить
0
0
avatar
Stuntriding (Киев)
03.11.2020 в 21:02
Бондарь тебя услышал) Сейчас положит)
Ответить
+2
0
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 21:44
Думки ніжебродів завжди слушні, по селянськи мудро мислиш
0
0
Dimka26 (Чернигов)
03.11.2020 в 20:54
И да. Майкон как опорник полностью все провалил. Свободные зоны, из которых клепали голы. Без Степы нет надежности.
Ответить
+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2020 в 20:54
Нікчемного шмохтар
Ответить
+1
-1
aleks68
03.11.2020 в 21:05
падаль вернулась и открыла свой вонючий рот.посмотришь завтра на дЫнамо
Ответить
0
-1
kapkan (Луганск)
03.11.2020 в 20:53
Для чего Тайсон на позиции центрфорварда??? Вечно прибегает к крайним защитникам мяч разыгрывать в центре поля!!! А кто открываться впереди будет??
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+2
0
Pokeruga (Кропивницкий)
03.11.2020 в 20:53
Кастрированный Шахтёр от Кастру!!!
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
03.11.2020 в 20:53
А по ошибкам кто бы не говорил, а два гола точно у Трубина. ОЧень сырой кипер еще.
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+4
-2
Лекарь (село Дарница)
03.11.2020 в 21:01
Какие именно? Я вот не вижу вины вратаря ни в одном пропущенном
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0
-1
Термит (Киев)
03.11.2020 в 21:53
С 25 метров в свой угол - это что, не ошибка? Это третий гол .При подаче от углового во вратарскую - кто на мяч не вышел? это четвертый. А, извините, это не ошибка, это - просто низкий уровень. И вообще он всю игру как будто под транками был, может замерз?
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
03.11.2020 в 20:52
Такой разбаланс в игре
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0
-1
magnum power (БОМЖ)
03.11.2020 в 20:51
стоя немцам не забили, но зато удалось пропустить четыре. может лёжа пусть попробуют.
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+1
0
Древний (Кривой Рог)
03.11.2020 в 20:51
Ребята не выходите на второй тайм....От греха подальше!!!
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+6
0
Lion Killer (Львів)
03.11.2020 в 20:50
цей матч спустить всіх з небес і в німеччині буде інша гра. Не треба робити трагедії
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+5
-1
oda1979 (Запорожье)
03.11.2020 в 20:52
Аптимист :)) лучше сэкономить на перелёте и не лететь в Германию. 0-3 это лучшее что ожидает киевлян в Фатерлянде
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+1
-1
cucumber (Киев)
03.11.2020 в 20:49
Страшне видовище - кожні 10 хвилин гольовий удар по воротах, і всі м'ячи забити через центр. Чого чекати у другому таймі?
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+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2020 в 20:54
07
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+1
-1
avatar
Инспектор ( )
03.11.2020 в 20:49
Это даже не пипец, еще 45 мин ужаса
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+8
-1
MaximSK (Киев)
03.11.2020 в 20:49
Я думал что Шахтер как минимум 3 место займет, теперь очевидно стало что Боруссия М с Шахтером 6 очков возьмет, а Интер с Реалом оторвутся
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+7
-1
10 (Феодосия)
03.11.2020 в 20:48
Ни одного нарушения у Шахты, что за фигня?? Что за расслабон?? Где борьба?? Если не можете выиграть, то отпинайте соперника. Бесхарактерность полная! А на самом деле стоило ждать такого матча. Молодёжь не может давать результат на длительном промежутке времени. Та ещё и проблема с психологией. После второго гола стало понятно, что ребята нервничают сильно. Бондарь уже принять мяч боится(((
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+8
-1
pilips111 (Чернигов)
03.11.2020 в 20:55
Бондарь - перепугнный осел, у него на лице всё написано.
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+1
-1
cucumber (Киев)
03.11.2020 в 20:47
Страшне видовище, кожні 10 хвилин - гол. І всі м'ячи забиті через центр, що буде у другому таймі?
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+5
0
Veminal (Киев)
03.11.2020 в 20:46
два гола шахтер себе САМ ЗАБИЛ с таким подходом в лч не играют
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+4
-1
Vlad21
03.11.2020 в 20:46
Для того чтобы Каштру понимал, что результат с Реалом и Интером - это случайно повезло, Шахтеру нужно получить в торбу штук семь. Нужно думать, а не играть в футбольную рулетку. Счет по игре. Молодежь не может играть постоянно напряженно.
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+11
-2
Очманілий Заєць (Odessa)
03.11.2020 в 20:46
Людина готує команду до сезону. Награє склад. Раптом через коронавірус цей склад випадає. Грають з тими, хто не захворів. Натрапляють на безпомічний Реал. Переграють. І тепер ТРЕНЕР відмовляється від складу, який він награвав на сезон, заради тих фартових, які обіграли ніякий Реал?Це точно тренер?
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+9
0
Lion Killer (Львів)
03.11.2020 в 20:48
а в вас є інформація в якій формі перебуває та основа? :) ЧИ просто аби ляпнути? :)
Ответить
+2
-5
oda1979 (Запорожье)
03.11.2020 в 20:53
Все живые вроде
+2
0
Golfik25 (Киев)
03.11.2020 в 20:45
Пожалуй 1 тайма хватит, смысла 2 смотреть, нет. Немцы могу только сказать, играют шикарно, заслуженная победа будет. Шахтер ноль полный.
Ответить
+13
-1
urik (Кривой Рог)
03.11.2020 в 20:45
Это какой то ПОЗОР !!!
Ответить
+12
-1
Vlad21
03.11.2020 в 20:50
Пора уже и Палкина гнать. Позор!!!
Ответить
+3
-1
oda1979 (Запорожье)
03.11.2020 в 20:50
И Ахметова!
+3
-1
Veminal (Киев)
03.11.2020 в 20:45
проблема в коронавирусе и короткой скамейке -видно что мертвые не восстановились
Ответить
+1
-3
Очманілий Заєць (Odessa)
03.11.2020 в 20:48
Чувак, прокинься! П'ятов, Кривцов, Матвієнко, Болбат, Патрік, Степаненко, Коваленко, Мораес в заявці на матч!
Ответить
+9
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
03.11.2020 в 20:50
Їх тримають на ДК.
+2
0
Veminal (Киев)
03.11.2020 в 20:53
после болезни? в какой они форме? неужели каштро мазохист и ставит худших
0
0
Vlad21
03.11.2020 в 20:54
Это Каштру никакой. Полный тренерский провал. На чужих заслугах любой физрук какое-то время протянет. Шахтер продолжает деградировать. Никакой и в чемпе Украины, а в ЛЧ все увидим по факту.
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
03.11.2020 в 20:45
Шахтеру Киев нужно усиление. Срочно поднять коммунальные для болельщиков клуба!
Ответить
+5
-1
bokassalowara (Город)
03.11.2020 в 21:54
а тебе в спер мо приеник повестку и как истинный 3,14триот идет в ато помогать..что? не хочешь? а..ну ясно))
Ответить
0
0
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 20:44
Здохли на місяць...
Ответить
+2
-1
megrivan (Курячі Лози)
03.11.2020 в 20:44
К командам, которые проявляют интерес к Трубину и Бондарю ("Бавария", "Интер", "Реал"), подключились также "Минай" и "Мариуполь".
Ответить
+18
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2020 в 20:44
напомнило лучшие тренерские годы Цыгана в ШД
Ответить
+4
-4
ВиктАн
03.11.2020 в 20:44
Какой то трусливый футбол в исполнении Каширу.
Ответить
+3
0
pilips111 (Чернигов)
03.11.2020 в 20:43
Из 5 ударов - 4 гола! Уроды! Можно дальше не смотреть. Как так можно обосраться? Бондарь с вратарём вообще лошары, подумали, что уже звёзды? Каштру баран, не может салабонам постоянно везти. Где Патрик, Степаненко, Мораес?
Ответить
+9
0
avatar
Rriddle (Ukraine )
03.11.2020 в 20:43
просто будет подарок судьбы, если Интер с Реалом в 2 ничьи скатают, а так с такой игрой 4 почетное место, очень сложная группа у Шахты
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+5
-2
m_odessa (Odessa)
03.11.2020 в 20:42
Шо там иксперд воробей вонял про атакующий футбол?
Ответить
+11
0
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 20:41
Удар в ворота - гол
Ответить
+4
0
MaximSK (Киев)
03.11.2020 в 20:41
Думаю Каштру нужно увольнять после этого провала
Ответить
+8
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2020 в 20:44
за полуфинал ЛЕ тоже не забудь его уволить
Ответить
+1
-6
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 20:39
Зайшов на царь)
Ответить
0
0
Yaryk2001 (Кропивнивницкий)
03.11.2020 в 20:38
Трубін ще своїх голів не напропускав
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+9
-1
Термит (Киев)
03.11.2020 в 20:48
ага, еще второй тайм впереди
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+7
0
Термит (Киев)
03.11.2020 в 20:34
Трубин и Бондарь - будущее Шахтера! А будущее Шахтера - это Мариуполь!
Ответить
+13
0
ShtanGa (Славське)
03.11.2020 в 20:38
Якщо ще приймуть їх туди
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+6
0
Artemanat (Кривой Рог)
03.11.2020 в 20:29
Забыли что это лч
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+6
0
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таврия19752009 (симферополь)
03.11.2020 в 20:28
ТРУБИН ДНО.КАШТРУ ФИЗРУК
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+13
-4
Veminal (Киев)
03.11.2020 в 20:32
да при чем тут вратарь - Бондарь сплавил шахту такие косяки от трясущихся колен
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+11
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
03.11.2020 в 20:35
В него летят мячи ,он их боится
+11
0
Термит (Киев)
03.11.2020 в 20:35
В третьем мяче - точно при чем.
+5
-4


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