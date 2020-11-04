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Барселона - Динамо 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(4 голосов)

Видеообзор поединка

Барселона - Динамо 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Новина українською

Динамо играет матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Барселоны.

Киевляне пропустили быстрый гол – уже на 5-й минуте Месси заработал пенальти, который сам же и реализовал. После забитого каталонцы продолжали доминировать, но счет в первом тайме не изменился.

Барселона – Динамо 2:1

Гол: Месси (5, пен.), Пике (65) - Цыганков (75)

Гол Месси:

Обзор первого тайма:

Гол Пике:

Гол Цыганкова:

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (13)
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Kolibri (Киевоград)
04.11.2020 в 23:26
С Ференцварошом в унисон)))))
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0
-1
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Kolibri (Киевоград)
04.11.2020 в 23:25
Все. Хватило. Выключаю. А реально можно было на ничью Барсу уломать..... Печалька. Не хочу даже писать и смотреть......
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0
-1
TJSoccer (Харьков)
04.11.2020 в 23:34
включай заново - не сдавайся, уже 1-2
Ответить
+1
0
ShtanGa (Славське)
04.11.2020 в 23:23
Попова на офшор
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+2
0
TJSoccer (Харьков)
04.11.2020 в 23:22
и тут вопрос - какого в воротах раньше был Бойко
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+3
0
tartar (Львів)
04.11.2020 в 23:22
Нещерету після 7 сейвів треба ще замість Супряги дубль покласти і тоді будуть шанси.
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+1
0
ShtanGa (Славське)
04.11.2020 в 23:15
Oптиімістично
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+1
0
avatar
svat1303 (Днепр)
04.11.2020 в 23:13
Зачем вернули витю ляйпцига?Задолбал своим ляйпцигом.
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+1
-1
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Kolibri (Киевоград)
04.11.2020 в 23:00
Воритник норм. Игра норм. Супряга - буратинко...... Удивили))
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+3
-1
Rosanero (palermo)
04.11.2020 в 23:30
пардон зо -
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0
0
мы за динамо (киев)
04.11.2020 в 22:49
попов таки дятел
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+3
-4
Термит (Киев)
04.11.2020 в 22:49
Как бы не закончился матч - первый тайм отыграли достойно! Буяльский обязан был забивать. Супрягу меняйте, а то вдесятером будете играть.
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+5
0
Helly (Киев)
04.11.2020 в 22:34
пенальдист бородатьій, с игрьі не забивает в сезоне, лошара бородатьій
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+3
-3


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