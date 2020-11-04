Барселона - Динамо 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Динамо играет матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Барселоны.

Киевляне пропустили быстрый гол – уже на 5-й минуте Месси заработал пенальти, который сам же и реализовал. После забитого каталонцы продолжали доминировать, но счет в первом тайме не изменился.

Барселона – Динамо 2:1

Гол: Месси (5, пен.), Пике (65) - Цыганков (75)

Гол Месси:

Обзор первого тайма:

Гол Пике:

Гол Цыганкова: