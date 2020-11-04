Барселона - Динамо 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Динамо играет матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Барселоны.
Киевляне пропустили быстрый гол – уже на 5-й минуте Месси заработал пенальти, который сам же и реализовал. После забитого каталонцы продолжали доминировать, но счет в первом тайме не изменился.
Барселона – Динамо 2:1
Гол: Месси (5, пен.), Пике (65) - Цыганков (75)
Гол Месси:
Обзор первого тайма:
Гол Пике:
Гол Цыганкова:
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Комментарии (13)
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Kolibri (Киевоград)
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