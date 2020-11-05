Барселона - Динамо 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Динамо сыграло матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Барселоны.
Киевляне пропустили быстрый гол – уже на 5-й минуте Месси заработал пенальти, который сам же и реализовал. После забитого каталонцы продолжали доминировать, но счет в первом тайме не изменился.
Во втором тайме Пике ударом головой забил второй гол, но Цыганков за 15 минут до конца матча сквитал один мяч, однако на большее киевлян не хватило.
Голы: Месси (5, пен.), Пике (65) - Цыганков (75)
Обзор матча:
Гол Месси:
Гол Пике:
Гол Цыганкова:
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Комментарии (24)
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