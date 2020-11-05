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Барселона - Динамо 2:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(11 голосов)

Видеообзор поединка

Барселона - Динамо 2:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Динамо сыграло матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Барселоны.

Киевляне пропустили быстрый гол – уже на 5-й минуте Месси заработал пенальти, который сам же и реализовал. После забитого каталонцы продолжали доминировать, но счет в первом тайме не изменился.

Во втором тайме Пике ударом головой забил второй гол, но Цыганков за 15 минут до конца матча сквитал один мяч, однако на большее киевлян не хватило.

Барселона – Динамо 2:1

Голы: Месси (5, пен.), Пике (65) - Цыганков (75)

Обзор матча:

Гол Месси:

Гол Пике:

Гол Цыганкова:

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (24)
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MIG-40 (Одесса)
05.11.2020 в 00:08
Мой низки поклон тренеру Луческу и всем игрокам Динамо. Красиво, достойно с возможностями на победу.
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+2
0
MIG-40 (Одесса)
05.11.2020 в 00:04
Мой поклон тренеру Луческу и всем игрокам. Красиво, достойно с возможностями на победу.
Ответить
+2
0
avatar
фанат71 (калуш)
04.11.2020 в 23:56
Молодці!!! Такою грою заслужили на нічию,але реалізація храмає,скільки виходів і жодного забитого .Воротар наш молодчина !!Всі чекали розгрому ,а звгоали дуже достойно!!
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+3
0
Термит (Киев)
04.11.2020 в 23:54
Самое обидное, за такой матч дают столько же очков, сколько и Шахтеру за их вчерашний позор с немцами.
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+2
-1
kapost (Винница)
05.11.2020 в 00:23
Та нет. Самое обидное другое. Что Динамо в Лиге благодаря Шахтеру, а какой-то хрен с бугра еще что-то бухтит в адрес кротов.
Ответить
0
-4
adidas77 (Cумы)
05.11.2020 в 00:43
kapost (Винница) С какого это перепугу, Динамо в ЛЧ благодаря Шахтёру???Вы кроты напрочь отбытые???
+3
0
IvaneZZZ (Киев)
04.11.2020 в 23:51
Пацаны не упали в грязь лицом. Играли и на волосок остались от ничьи. Создали кучу моментов с Барсой. Рад за комманду, спасибо за футбол пацанам. Молодцы!
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+4
0
fokstrot2009 (Харьков)
04.11.2020 в 23:50
С угловыми начудили сегодня.
Ответить
+3
0
Igor1010 (Вінниця)
04.11.2020 в 23:40
Ну и кто после этого дырявый?
Ответить
+4
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
04.11.2020 в 23:26
С Ференцварошом в унисон)))))
Ответить
0
-5
мы за динамо (киев)
04.11.2020 в 23:43
пуй ти вгадав.
Ответить
+3
0
adidas77 (Cумы)
05.11.2020 в 00:44
Kolibri (Киевоград) Землеройка, ты настолько тупа, что до четырёх посчитать не умеешь?
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
04.11.2020 в 23:25
Все. Хватило. Выключаю. А реально можно было на ничью Барсу уломать..... Печалька. Не хочу даже писать и смотреть......
Ответить
+1
-4
TJSoccer (Харьков)
04.11.2020 в 23:34
включай заново - не сдавайся, уже 1-2
Ответить
+5
0
ShtanGa (Славське)
04.11.2020 в 23:23
Попова на офшор
Ответить
+2
0
TJSoccer (Харьков)
04.11.2020 в 23:22
и тут вопрос - какого в воротах раньше был Бойко
Ответить
+6
0
tartar (Львів)
04.11.2020 в 23:22
Нещерету після 7 сейвів треба ще замість Супряги дубль покласти і тоді будуть шанси.
Ответить
+3
-1
ShtanGa (Славське)
04.11.2020 в 23:15
Oптиімістично
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+2
0
avatar
svat1303 (Днепр)
04.11.2020 в 23:13
Зачем вернули витю ляйпцига?Задолбал своим ляйпцигом.
Ответить
+1
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
04.11.2020 в 23:00
Воритник норм. Игра норм. Супряга - буратинко...... Удивили))
Ответить
+5
-1
Rosanero (palermo)
04.11.2020 в 23:30
пардон зо -
Ответить
0
0
мы за динамо (киев)
04.11.2020 в 22:49
попов таки дятел
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+3
-4
Термит (Киев)
04.11.2020 в 22:49
Как бы не закончился матч - первый тайм отыграли достойно! Буяльский обязан был забивать. Супрягу меняйте, а то вдесятером будете играть.
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+6
0
Helly (Киев)
04.11.2020 в 22:34
пенальдист бородатьій, с игрьі не забивает в сезоне, лошара бородатьій
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+3
-4


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