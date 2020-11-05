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Барселона - Динамо, эпический крах Шахтера, арендная зараза в УПЛ. ТаТоТаке №188

Украинские
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Свежий выпуск шоу

Барселона - Динамо, эпический крах Шахтера, арендная зараза в УПЛ. ТаТоТаке №188
Новина українською

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив снимают шляпу перед Динамо - бой Барселоне впечатляет. И одновременно разваливают Шахтер - такой беспомощности не было никогда в истории.

Кроме того в выпуске - позор и грязь Арендуполя, рейтинг англоязычных украинских тренеров и крутых стадионов первой и второй лиги. Полетели!

  • Анонс
  • Лучший матч Луческу
  • Фол Попова на Месси - абсурд
  • Барса сама остановилась
  • Жаль, что в Динамо нет Мбокани
  • Куман - ведущий ТаТоТаке
  • Скриньте: Динамо рвало Барселону
  • Опять ошибка Попова
  • Реализация Динамо - ужас
  • Супряга - не футболист
  • Нещерет - лучший вратарь Лиги чемпионов
  • Бойко надо выгонять с Динамо
  • Динамо иначе не могло забить
  • Динамо играло без давления. Это топ!
  • Спиваковский разносит неадекватов
  • Сенькив не понимает Каштру
  • Тактические премудрости, а не просто эмоции
  • Почему Плеа круче Тайсона
  • Шахтер - это бесхребетность
  • Почему Спиваковский - уникум
  • Шахтер не мог спасти никто
  • А Бондарь что?
  • Шахтер теперь продаст лидеров?
  • Сенсационная версия причины поражения Шахтера!
  • Разваливаем Арендуполь. это мерзость
  • Рейтинг стадионов первой и второй лиги
  • Перспективные укртренеры. Спойлер: их нет
  • Ставка от Сенькива: на Оболонь!
  • Прощание
  • Бекстейдж

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В статье: ФК Мариуполь Боруссия (Менхенгладбах) Барселона Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ТаТоТаке
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