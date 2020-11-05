Барселона - Динамо, эпический крах Шахтера, арендная зараза в УПЛ. ТаТоТаке №188
Свежий выпуск шоу
Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив снимают шляпу перед Динамо - бой Барселоне впечатляет. И одновременно разваливают Шахтер - такой беспомощности не было никогда в истории.
Кроме того в выпуске - позор и грязь
- Анонс
- Лучший матч Луческу
- Фол Попова на Месси - абсурд
- Барса сама остановилась
- Жаль, что в Динамо нет Мбокани
- Куман - ведущий ТаТоТаке
- Скриньте: Динамо рвало Барселону
- Опять ошибка Попова
- Реализация Динамо - ужас
- Супряга - не футболист
- Нещерет - лучший вратарь Лиги чемпионов
- Бойко надо выгонять с Динамо
- Динамо иначе не могло забить
- Динамо играло без давления. Это топ!
- Спиваковский разносит неадекватов
- Сенькив не понимает Каштру
- Тактические премудрости, а не просто эмоции
- Почему Плеа круче Тайсона
- Шахтер - это бесхребетность
- Почему Спиваковский - уникум
- Шахтер не мог спасти никто
- А Бондарь что?
- Шахтер теперь продаст лидеров?
- Сенсационная версия причины поражения Шахтера!
- Разваливаем Арендуполь. это мерзость
- Рейтинг стадионов первой и второй лиги
- Перспективные укртренеры. Спойлер: их нет
- Ставка от Сенькива: на Оболонь!
- Прощание
- Бекстейдж
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