Барселона - Динамо, эпический крах Шахтера, арендная зараза в УПЛ. ТаТоТаке №188

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив снимают шляпу перед Динамо - бой Барселоне впечатляет. И одновременно разваливают Шахтер - такой беспомощности не было никогда в истории.

Кроме того в выпуске - позор и грязь Арендуполя , рейтинг англоязычных украинских тренеров и крутых стадионов первой и второй лиги. Полетели!