Заря – АЕК 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Луганская Заря играет свой домашний матч 3-го тура
Начали поединок ребята Скрипника крайне неудачно – греки после неразберихи в рядах обороняющихся украинцев забили уже на 7-й минуте.
Заря – АЕК 0:1
Гол: Танкович
Гол Танковича:
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Комментарии (3)
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Термит (Киев)
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Лекарь (село Дарница)
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