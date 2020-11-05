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Заря – АЕК 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Заря – АЕК 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Новина українською

Луганская Заря играет свой домашний матч 3-го тура Лиги Европы с греческим АЕКом.

Начали поединок ребята Скрипника крайне неудачно – греки после неразберихи в рядах обороняющихся украинцев забили уже на 7-й минуте.

Заря – АЕК 0:1

Гол: Танкович

Гол Танковича:

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины)
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Комментарии (3)
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Термит (Киев)
05.11.2020 в 22:26
Пол тайма прошло, у Зари ни одного удара по воротам, опять эта унылая возня...
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Лекарь (село Дарница)
05.11.2020 в 22:25
Божеж мой, как же легко Заря сама себе создает проблемы, с первых минут. Что с бражкой, что с гречкой.
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TJSoccer (Харьков)
05.11.2020 в 22:23
пошла жара с 6й минуты
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