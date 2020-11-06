Заря – АЕК 1:4. Видео голов и обзор матча

Луганская Заря сыграла свой домашний матч 3-го тура Лиги Европы с греческим АЕКом.

Начали поединок ребята Скрипника крайне неудачно – пропустили быстрый гол, а ближе к концу тайма и второй. После перерыва дело запахло разгромом - греки сразу забили третий, после чего успокоились.

Гол Кочергина не мог спасти ситуацию, тем более что АЕК восстановил паритет буквально через полминуты. 1:4 - провальная игра и разгромное поражение Зари.

Заря – АЕК 1:4

Голы: Кочергин (81) - Танкович (7), Манталос (34), Ливайя (54, 81)

Обзор матча:

Гол Танковича:

Гол Манталоса:

Гол Ливайи:

Гол Кочергина:

Второй гол Ливайи: