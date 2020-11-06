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  4. Заря – АЕК 1:4. Видео голов и обзор матча
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Заря – АЕК 1:4. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Заря – АЕК 1:4. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Луганская Заря сыграла свой домашний матч 3-го тура Лиги Европы с греческим АЕКом.

Начали поединок ребята Скрипника крайне неудачно – пропустили быстрый гол, а ближе к концу тайма и второй. После перерыва дело запахло разгромом - греки сразу забили третий, после чего успокоились.

Гол Кочергина не мог спасти ситуацию, тем более что АЕК восстановил паритет буквально через полминуты. 1:4 - провальная игра и разгромное поражение Зари.

Заря – АЕК 1:4

Голы: Кочергин (81) - Танкович (7), Манталос (34), Ливайя (54, 81)

Обзор матча:

Гол Танковича:

Гол Манталоса:

Гол Ливайи:

Гол Кочергина:

Второй гол Ливайи:

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины)
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Комментарии (93)
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Pixelsavenue (Kiev)
06.11.2020 в 00:41
Вполне адекватный результат для команды, которая комплектуется бесплатными игроками
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
06.11.2020 в 00:00
Лучше бы Десна играла в групповом турнире. Может бы и проиграли все, но не так без надежно
Ответить
0
0
TJSoccer (Харьков)
06.11.2020 в 00:09
та играла уже, хватит
Ответить
0
0
Fritz (Кузнецовск)
05.11.2020 в 23:58
Буратины. ФК Дерево
Ответить
0
0
Исследователь
05.11.2020 в 23:57
Такое впечатление что у Зари все игроки очень скоростные и сами не понимают как на таких скоростях играть, а техника хромает, поэтому такие плачевные результаты..
Ответить
0
0
avatar
okolegko (Київ)
05.11.2020 в 23:52
З цього дня Зоря – це "вона". Це не "мужики", це "баби". Скрипник, ти – "баба". Вали звідси
Ответить
+2
0
Фк Гарт (Львів)
05.11.2020 в 23:49
Скрипнику потрібно йти. Не дай Бог на його місце Бабича. Думаю потрібно вертати Вернидуба
Ответить
+5
0
Фк Гарт (Львів)
05.11.2020 в 23:48
Скрипнику потрібно йти. Не дай Бог на його місце Бабича. Думаю потрібно вертати Вернидуба
Ответить
+3
0
ShtanGa (Славське)
05.11.2020 в 23:47
Бувайте здорові, все буде добре!
Ответить
+2
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
05.11.2020 в 23:47
Дивлюся Лєстер - Брага. Англійціі Брагу мордою об газон возять, дрючать во всє щєлі, душать і топчуть. І така Брага на фоні Зорі, Барсою виглядала.
Ответить
+4
0
NikosFutboloidos (Chop)
05.11.2020 в 23:39
Не здивуюсь якщо в майбутньому Зоря стане черговим футбольним привидом. P.S: У скрипника скляні очі, сам знає що безнадійно.
Ответить
+4
0
Исследователь
05.11.2020 в 23:38
Как и в прошлый раз, забивать начинаем когда это уже никому не нужно
Ответить
+1
0
Yaryk2001 (Кропивнивницкий)
05.11.2020 в 23:36
Забили один м'яч Брагі... Зате торбу м'ячів привезли на власні ворота( 3 тури - в таблиці дірка від бублику... Було б краще мати 2 команди в ЄК, але й найгірша країна рейтингу делегує 3 команди. Залишається сподіватись, що Ярославський зможе повернути Металіст (ностальгія). На жаль в Україні система акціонерного товариства в футболі неефективна та й поки що найуспішніший в цьому клуб Першої ліги - Верес.
Ответить
+2
0
ShtanGa (Славське)
05.11.2020 в 23:35
Африканців треба набирати
Ответить
+1
0
avatar
Ігор Холост (Львов)
05.11.2020 в 23:35
Їм свого часу збрехали що вони футболісти,та й пішло поїхало
Ответить
+2
0
ShtanGa (Славське)
05.11.2020 в 23:38
Та то вони самі подумали
Ответить
0
0
MIG-40 (Одесса)
05.11.2020 в 23:34
В очередной раз балетная трупа "Заря" "успешно" провела гастроли на своей сцене, под бурные авации болельщиков АЕК.
Ответить
+2
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
05.11.2020 в 23:33
Уже и греки для нас великие футболисты, а раньше это был проходной материал.
Ответить
+2
0
avatar
Ігор Холост (Львов)
05.11.2020 в 23:32
Відставка однозначно,але це нічого не дасть..
Ответить
+2
0
urik (Кривой Рог)
05.11.2020 в 23:32
А не пришло ли время вам, товарищ Скрипник , побыть немножко безработным ?
Ответить
+2
0
ShtanGa (Славське)
05.11.2020 в 23:31
Терикон номер два
Ответить
0
0
Karamba911 (Львів)
05.11.2020 в 23:31
Бл... які вони всі немічні(. Очі "кров'ю заливаються" від такої "гри" . Коментатора, як українського вболівальника, жалко, мусить весь матч дивитись, щей коментувати без матів.
Ответить
+4
0
Исследователь
05.11.2020 в 23:27
Переключился хотел Милан с Иброй посмотреть, а те придурки взяли пример с Зари..
Ответить
+1
0
Фк Гарт (Львів)
05.11.2020 в 23:25
Скрипнику потрібно йти. Не дай Бог на його місце Бабича. Думаю потрібно вертати Вернидуба
Ответить
+3
0
kapost (Винница)
05.11.2020 в 23:25
Схоже, Зоря зливає. Враховуючи президента, якому байдуже, затримку зарплати і тренера, який хотів звалити, то з боку гравців це виглядає зрозумілим. Мало в кого знайшлась би мотивація віддаватися грі в таких умовах.
Ответить
0
-2
Sasha555 (Днепропетровск)
05.11.2020 в 23:24
Нафиг путили этих мальчиков для битья в Европу!!!Скрипник-это не тренер!!!!((((((((
Ответить
+2
-1
ShtanGa (Славське)
05.11.2020 в 23:28
А гладкий як?
Ответить
+1
-1
pilips111 (Чернигов)
05.11.2020 в 23:23
Пробили дно. Молодцы!
Ответить
+3
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
05.11.2020 в 23:23
Скрипнік знову буде базікати, що Ми Ігралі Смєло. Крім шашкі наголо, іншої тактики не існує?
Ответить
+1
0
Термит (Киев)
05.11.2020 в 23:22
Такое чувство, что дядьки на пляже первый раз друг друга увидели и наспех сколотили команду. Вообще никакого взаимодействия. Половина тупо сама с мячом водится, пока не отберут, вторая - назад на свободного или в борьбу. Обидно, что ничего не меняется. Как будто дальше продолжают с Ингульцом играть.
Ответить
+2
0
Не дармоед (Запорожье)
05.11.2020 в 23:19
Набрал Скрыпник очков полную торбу.
Ответить
+2
0
ShtanGa (Славське)
05.11.2020 в 23:15
Ь.,...треба набирати африканців
Ответить
0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
05.11.2020 в 23:14
Молодцы нужно Шахтёр поддержать. Нужно дома 7:0 проиграть что б Шахтёру не так обидно было.
Ответить
+2
0
ts0y (Чернигов)
05.11.2020 в 23:11
Печально смотреть на мучения, эх не те уже мужики
Ответить
+2
0
m_odessa (Odessa)
05.11.2020 в 23:08
Один мой знакомый очень интересную вещь сказал. Заря занимает 3-е место не потому что доросла до него, а потому что из ЧУ ушла такая сила, как Днепр, Металлист, Черноморец, Металлург Д. Это команды, которые занимали места с 3-его по 6-ое. В итоге Заря, реальное 7-ое место того ЧУ выходит на ЛЕ. Результаты налицо.
Ответить
+4
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
05.11.2020 в 23:09
не зоря восьмая, на седьмом кривбас.
Ответить
+3
0
pilips111 (Чернигов)
05.11.2020 в 23:14
А кто им мешал быть в УПЛ и занимать высокие места, кто виноват, что они повылетали?
0
-2
m_odessa (Odessa)
05.11.2020 в 23:14
Кривбасс тоже хорош был. Интересно, где Таран делся. Нормальный тренер.
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
05.11.2020 в 23:31
Таран спортивный директор фк Перемога.
0
0
Mark.24 (Киев)
05.11.2020 в 23:10
Забудь, то прошло и неправда....на данный момент.. Шо маемо
Ответить
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
05.11.2020 в 23:11
а еще ж таврия, короче второй десяток.
Ответить
+2
0
m_odessa (Odessa)
05.11.2020 в 23:15
Кстати и Карпаты жгли в своё время.
+1
0
avatar
Ігор Холост (Львов)
05.11.2020 в 23:07
Так не чесно , що вони зорі нажеребкували ...
Ответить
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
05.11.2020 в 23:05
В Украине есть два профессиональных футбольных клуба. Но даже они нафиг никому не нужны, болельщики не ходили даже до короны, а после короны вообще перестанут. Остальные существуют только для того, чтобы дать этим двум легитимную возможность поиграть в Европе. Единственный адекватный клуб с точки зрения бизнеса - ШД(так не всегда было и просто случайно получилось), остальные просто хобби, игрушки, хотелки, PR проекты и прочая... Это тупиковый путь. Заря(Десна, Марик и пр.) просто заложники ситуации, без будущего вероятно. Поэтому что либо требовать от них бессмысленно. Поиграли и ладно...
Ответить
+8
0
fanat_football (Херсон)
05.11.2020 в 23:04
У Зари всегда много громких заявлений перед игрой, а в самой игре - сплошной шик.
Ответить
+2
0
Mark.24 (Киев)
05.11.2020 в 23:08
Шиком тяжело назвать.... Ну что ты хочешь ,мотивации игроков и желания самих игроков нет ,а зачем (типа звезды и лучше нет на данный момент) факт нет лучшего задаром
Ответить
+1
0
ts0y (Чернигов)
05.11.2020 в 23:10
не шик а пшик))
Ответить
0
0
crugermc (луганск)
05.11.2020 в 23:02
Гнать скрипника поганой метлой надо да и кабаева с юрченко и иванисеней впридачу
Ответить
+3
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
05.11.2020 в 23:01
Тупые навесы-забросы, и "хто вище б'є - той краще грає" и "в любой непонятной ситуации - пасуй вратарю:...(((
Ответить
+2
0
avatar
ymscik (Херсон)
05.11.2020 в 23:00
Не мужики!!!
Ответить
+5
0
Очманілий Заєць (Odessa)
05.11.2020 в 22:58
Фоли 3:7 З трьох наших фолів - 2, це гра рукою.
Ответить
0
0
Очманілий Заєць (Odessa)
05.11.2020 в 22:56
Безяйчики...
Ответить
+2
0
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
05.11.2020 в 22:56
Два игрока в штрафной 5 наших , никто даже не кроет
Ответить
0
0
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
05.11.2020 в 22:55
Позор, при вернидубе команда была лучше!
Ответить
+6
0
alex.belogubko (одесса)
05.11.2020 в 22:54
Заря вам нужна свежая кровь --это замена Скрипника и в УПЛ и ЕК он не тянет --он напоминает Михайлеченко такой же тупой взляд не знает что делать --у них хорошо получаеться пас назад и вратарю --калеки 2 ноги левые хватит позорить Украину
Ответить
+5
0
Mark.24 (Киев)
05.11.2020 в 22:55
На сегодня все в Анусе... От начала до 3 места Ваввв
Ответить
+1
-1
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
05.11.2020 в 22:53
Имели, имеют и будут иметь.
Ответить
0
0
Mark.24 (Киев)
05.11.2020 в 22:52
Уровень футбола в Украине является явной проблемой для игр на европейском уровне и проигрывать таким командам недопустимо, но вокруг село и люди..
Ответить
+3
-1
Гайдамак (Коліївщина)
05.11.2020 в 22:56
но вокруг жиды и гешефт, Марк...
Ответить
0
-2
С.Карпович. (Ланівці)
05.11.2020 в 22:52
Скрипник як в штани вкакався,хоть би крикнув,підказав,підігнав.му-му.Вчора як Лаціо програвало,то Індзагі мерво робив,і щось таки викричав.
Ответить
+3
0
NikosFutboloidos (Chop)
05.11.2020 в 22:49
Одним бажанням гру не виграти. Завершення атак погірше ніж у Динамо!!! Дуже страшне кіно 2 (добре що не три).
Ответить
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
05.11.2020 в 22:51
я там особого бажання не бачу, флегматично катают мяч як дурачки.
Ответить
+4
0
NikosFutboloidos (Chop)
05.11.2020 в 22:57
Напевно тому що гравці не відповідають рівню турніру.
0
0
Mark.24 (Киев)
05.11.2020 в 23:04
Как везде, какой уровень игроков и тренеров такой и состав и такова игра..
0
0
pilips111 (Чернигов)
05.11.2020 в 22:40
Ну на хрена было занимать 3 место в УПЛ и заходить напрямую в группу ЛЕ, чтобы тут сейчас так позориться??? Лучше бы Десна зашла в группу и я уверен, что сыграла бы достойно и положила бы очки в копилку.
Ответить
+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.11.2020 в 22:40
Так такі як ти дятли скмгили що зоря би Феєричне у ЛЧ
Ответить
+1
-6
pilips111 (Чернигов)
05.11.2020 в 22:44
Чучело, ты хоть понял, что написал?
+5
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
05.11.2020 в 22:44
тоже самое бы было, видели вас обосраных в вольсбурге
Ответить
+1
-2
pilips111 (Чернигов)
05.11.2020 в 22:46
Так то ж Вольсбург, а не АЕК. И в меньшинстве!
+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
05.11.2020 в 22:46
с нашей стабильностью, каждый год кто-то выстреливает и сразу потухает. Александрия, Заря, Десна - это всё болванки без денег и инвестиций. Стыд и позор.
Ответить
+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
05.11.2020 в 22:48
так аек же вольфсбург прошел
Ответить
+2
0
pilips111 (Чернигов)
05.11.2020 в 22:53
Так то ж АЕК)))
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.11.2020 в 22:40
Знову мабуть зоря, виглядає на голову сильнішою
Ответить
0
-5
pilips111 (Чернигов)
05.11.2020 в 22:52
Ты или пьяный или безграммотный - ничего не понятно из написанного тобой.
Ответить
+2
0
Не дармоед (Запорожье)
05.11.2020 в 22:39
Футбол в Украине умер , аминь!
Ответить
+2
-2
kanoist (мариуполь)
05.11.2020 в 22:41
Походу- да!!! На 15 место откатимся скоро...
Ответить
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
05.11.2020 в 22:37
пошли найух игроки и тренер, наберите пацанов-юниоров и пусть землю грызут, а не бестолково ходят по полю, как эти инвалиды
Ответить
+4
0
kanoist (мариуполь)
05.11.2020 в 22:37
Засранцы,ни какой мысли,ни игры,ни одного созданного момента...твари сливные.Скрипник иди в зад корове!Если уже и АЕКу сливаться,короче слов нет...петухи,можно и покруче слова найти- забанят!
Ответить
+5
0
kanoist (мариуполь)
05.11.2020 в 22:38
Где делись Мужики??? В анале?
Ответить
+7
0
FC Energy (Новая Каховка)
05.11.2020 в 22:42
был один МУЖИК, как ушел - девочки расслабились.
+5
0
alex 66 (Кременчуг)
05.11.2020 в 22:37
Похоже Заря без яиц! Такой состав и горят 0-2 ....выключил.
Ответить
+5
0
pilips111 (Чернигов)
05.11.2020 в 22:42
А я на 1+1 переключил, на Право на владу
Ответить
+1
-5
Fritz (Кузнецовск)
06.11.2020 в 00:04
Мои соболезнования
+1
0
Термит (Киев)
05.11.2020 в 22:37
Ладно, что тут говорить? Просто нынешняя Заря очень слаба. Куда все делось за такое короткое время? Неужели все на Чеберко, Михайличенко и Ледневе держалось?
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.11.2020 в 22:41
Чеберка навіть у запас не проходить
Ответить
+1
-2
avatar
ДВ (Одесса)
05.11.2020 в 22:55
+ Тымчик
Ответить
+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
05.11.2020 в 22:36
Та не, Скрипник это чепуха.
Ответить
+1
0
Не дармоед (Запорожье)
05.11.2020 в 22:36
Деграданты это , а не мужики. Пипец сколько бестолковой беготни.
Ответить
+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
05.11.2020 в 22:34
ПОЗОР! даже следить за этим недоклубом я не буду. Уровень района.
Ответить
+3
0
FC Energy (Новая Каховка)
05.11.2020 в 22:30
Заря дно. Скрипник дно. Совершенно бестолковая игра, игроки - деревья. Они думают, что товарняк катают? Да в товарняках и то активнее бегают.
Ответить
+2
0
Термит (Киев)
05.11.2020 в 22:26
Пол тайма прошло, у Зари ни одного удара по воротам, опять эта унылая возня...
Ответить
+1
-1
Лекарь (село Дарница)
05.11.2020 в 22:25
Божеж мой, как же легко Заря сама себе создает проблемы, с первых минут. Что с бражкой, что с гречкой.
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+3
0
TJSoccer (Харьков)
05.11.2020 в 22:23
пошла жара с 6й минуты
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+1
0


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