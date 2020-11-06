Заря – АЕК 1:4. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Луганская Заря сыграла свой домашний матч 3-го тура
Начали поединок ребята Скрипника крайне неудачно – пропустили быстрый гол, а ближе к концу тайма и второй. После перерыва дело запахло разгромом - греки сразу забили третий, после чего успокоились.
Гол Кочергина не мог спасти ситуацию, тем более что АЕК восстановил паритет буквально через полминуты. 1:4 - провальная игра и разгромное поражение Зари.
Заря – АЕК 1:4
Голы: Кочергин (81) - Танкович (7), Манталос (34), Ливайя (54, 81)
Обзор матча:
Гол Танковича:
Гол Манталоса:
Гол Ливайи:
Гол Кочергина:
Второй гол Ливайи:
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