Яремчук отдал ассист в матче с Црвеной Звездой – ВИДЕО
Зряче скинул под удар партнеру
Бельгийский Гент играет выездной матч 3-го тура Лиги Европы с Црвеной Звездой.
В составе бельгийской команды в стартовом составе вышел украинский форвард роман Яремчук и отметился результативным действием на 33-й минуте матча. Украинец отдал голевой пас на Одиджу-Офое.
Благодаря этому голу Гент сравнял счет и к перерыву в матче ничья 1:1.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Первая лига. Агробизнес обыграл Черноморец на выезде
- Михалик: Патриотизм заключается не в пении гимна, руке на сердце и вышиванке
- УЕФА предложил ФИФА изменить правило игры рукой
- Заря – АЕК 1:4. Видео голов и обзор матча
- Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...