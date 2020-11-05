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Яремчук отдал ассист в матче с Црвеной Звездой – ВИДЕО

Украинские
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Яремчук отдал ассист в матче с Црвеной Звездой – ВИДЕО
Новина українською

Бельгийский Гент играет выездной матч 3-го тура Лиги Европы с Црвеной Звездой.

В составе бельгийской команды в стартовом составе вышел украинский форвард роман Яремчук и отметился результативным действием на 33-й минуте матча. Украинец отдал голевой пас на Одиджу-Офое.

Благодаря этому голу Гент сравнял счет и к перерыву в матче ничья 1:1.

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В статье: Роман Яремчук Црвена Звезда (Белград) Гент
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