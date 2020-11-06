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Селезнев забил свой третий гол в сезоне. Все три - с пенальти

Украинские
(1 голосов)

Евгений продолжает идти за рекордом

Селезнев забил свой третий гол в сезоне. Все три - с пенальти
Новина українською

Программу 9-го тура УПЛ открывал матч, в котором Днепр-1 принимает Колос.

В середине первого тайма в ворота гостей после просмотра ВАР был назначен пенальти за игру рукой Александра Логинова, а приговор исполнил Евгений Селезнев.

Для 35-летнего украинца это третий гол в сезоне, причем все три он провел с пенальти.

Интересно, что в самом начале второго тайма Селезнев забил и второй гол, уже с игры, но это взятие ворот судья Копиевский отменил, также после помощи ВАР.

Отметим, что в целом в чемпионатах Украины это 114-й гол Селезнева. У лучших бомбардиров турнира Сергея Реброва и Максима Шацких по 123 мяча.

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка) СК Днепр-1 Виктор Копиевский
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Комментарии (11)
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balamyt (Boston)
06.11.2020 в 21:35
Язык не повернется упрекнуть игроков и трен. Днепр1 в поражении...Такая видно карма с Колосом...Это просто Нефарт..Днепр1 и Фарт Сели...Я бы и гол ему защитал за мастерство и старание...в его 35..Месси сейчас тоже только с пенальти стал забивать. Днепр1 .Что-то нужно делать с обороной и реализацией..
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0
0
аалекс ( Крым)
06.11.2020 в 21:27
Человек 114 голов забил в ЧУ, а вы его все хаете. Да лучшие годы позади, но для Колоса он хороший вариант.
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0
0
avatar
palmotron (Бровари)
06.11.2020 в 21:30
Можливо, як футболіст він і був сильним, але як людина він червивий.
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0
0
С.Карпович. (Ланівці)
06.11.2020 в 21:22
Цікаво,поставлять ще 10 пенальті щоб побив рекорд.
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+1
-2
andyua (Kyiv)
06.11.2020 в 21:00
Сєпар
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+2
-2
Древний (Кривой Рог)
06.11.2020 в 20:56
Да !!!!Вот это уровень......Нытик....Ребята пожалуйста дайте я пробью.....Так было всегда!!!!
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+2
-2
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Vovan7219 (Киев)
06.11.2020 в 20:48
Этот пижон по другому и не умеет забивать. Он же в этом клубе типа король. Забил все мячи с пенки и теперь на него должны все молиться.
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+4
-2
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Dnepr-75 (Днiпро)
06.11.2020 в 20:39
Просто кормилец, пох.где играть, Кубань,Колос, лишь бы кормили.
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+2
-1
Djon (Киев)
06.11.2020 в 20:33
Бомбардир однозначно.
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+6
0
zabo46
06.11.2020 в 20:29
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0
-4
Лекарь (село Дарница)
06.11.2020 в 20:20
Халявщик
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+5
-2


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