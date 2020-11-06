Селезнев забил свой третий гол в сезоне. Все три - с пенальти
Евгений продолжает идти за рекордом
Программу 9-го тура УПЛ открывал матч, в котором
В середине первого тайма в ворота гостей после просмотра ВАР был назначен пенальти за игру рукой Александра Логинова, а приговор исполнил Евгений Селезнев.
Для 35-летнего украинца это третий гол в сезоне, причем все три он провел с пенальти.
Интересно, что в самом начале второго тайма Селезнев забил и второй гол, уже с игры, но это взятие ворот судья Копиевский отменил, также после помощи ВАР.
Отметим, что в целом в чемпионатах Украины это 114-й гол Селезнева. У лучших бомбардиров турнира Сергея Реброва и Максима Шацких по 123 мяча.
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