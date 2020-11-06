Днепр-1 - Колос 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Программу 9-го тура УПЛ открывал матч, в котором Днепр-1 принимал Колос.
Несмотря на активность хозяев, гости смогли выиграть, забив два безответных гола.
О том, как и что происходило на поле, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Евгений Селезнев 25 (пен.), Евгений Смирный 58
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