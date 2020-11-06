  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Днепр-1 - Колос 0:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Днепр-1 - Колос 0:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Днепр-1 - Колос 0:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Программу 9-го тура УПЛ открывал матч, в котором Днепр-1 принимал Колос.

Несмотря на активность хозяев, гости смогли выиграть, забив два безответных гола.

О том, как и что происходило на поле, смотрите в нашем видеообзоре.

СК Днепр-1 - Колос 0:2

Голы: Евгений Селезнев 25 (пен.), Евгений Смирный 58

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...