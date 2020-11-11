Польша – Украина 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Сборная Украины на выезде играет товарищеский матч со сборной Польши.

Украинцы активнее и увереннее начали поединок и заработали пенальти уже на 12-й минуте. Пострадавший Ярмоленко сам выполнил удар, но угодил в стойку.

Польша – Украина 1:0

Незабитый пенальти Ярмоленко: