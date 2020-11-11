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Польша – Украина 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Польша – Украина 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Новина українською

Сборная Украины на выезде играет товарищеский матч со сборной Польши.

Украинцы активнее и увереннее начали поединок и заработали пенальти уже на 12-й минуте. Пострадавший Ярмоленко сам выполнил удар, но угодил в стойку.

Польша – Украина 1:0

Незабитый пенальти Ярмоленко:

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Польша
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Комментарии (1)
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Усе буде добре (Київ)
11.11.2020 в 22:31
Тепер зрозуміло чому Луніга в Реалі не підпускають до основи.
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