Польша – Украина 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Украинцы активнее и увереннее начали поединок и заработали пенальти уже на 12-й минуте. Пострадавший Ярмоленко сам выполнил удар, но угодил в стойку.
Польша – Украина 1:0
Незабитый пенальти Ярмоленко:
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11.11.2020 в 22:31
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