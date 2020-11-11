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Польша – Украина 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Польша – Украина 2:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Сборная Украины на выезде сыграла товарищеский матч со сборной Польши.

Украинцы активнее и увереннее начали поединок и заработали пенальти уже на 12-й минуте. Пострадавший Ярмоленко сам выполнил удар, но угодил в стойку. В принципе, игра развивалась в лучших традициях товарищеских матчей, пока на 40-й минуте дикий привоз не сделал Лунин, который выбежал в середину поля, не смог обработать мяч, ну а Пентек перекинул всех, но не ворота.

Во втором тайме игра была относительно спокойной, но поляки свой второй гол забили после навеса со штрафного и неразберихи в рядах обороняющихся украинцев.

2:0. Эксперименты Бржечека оказались более эффективными, чем эксперименты Шевченко.

Польша – Украина 2:0

Голы: Пентек (40), Модер (63)

Обзор матча:

Незабитый пенальти Ярмоленко:

Гол Пентека:

Гол Модера:

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Польша
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Комментарии (80)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
12.11.2020 в 00:34
Смотрел матч по Футбол1. В перерыве реклама "УАФ - спонсор показу". Т.е. Павелко спонсирует Футбол1/2/3 ???
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bimbobo (Lviv)
12.11.2020 в 00:20
Це вже 3 чи 4 такий ляп в Луніна з виходом до центрального круга! Може в другий раз його замість Яремчука випустити? Через його ляп такий результат, а по ігрі ми набагато краще грали за поляків, які вийшли цілий матч сидіти у своїй штрафній!
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0
0
Alex Sunchez
11.11.2020 в 23:48
Перестаньте писать откровенную х.ню в комментах.1. Это товарняк здесь никто умирать на поле не будет как и результат на табло до одного места, дальше игры очень серьезные.2. В первом тайме нормальная игра, все замены такие потому что НЕТ игроков уровня основы.3. Бред про то что в заре, десне и т.д. есть футболисты круче, мы их уже видели в ЛЕ они обои.лись.4. Лунин вообще без игровой практики, так что за ляпы винить его не стоит тем более в товарняке.5. Ярмола донный? Кто больше моментов создал выйдя вместо него на замену? Правильно никто. Кстате он отпахал отлично в обороне.
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0
0
Vlad21
11.11.2020 в 23:58
Ну если товарняк - так, что - можно и 0:7. Для того он и товарняк, чтобы посмотреть связки, где лучше, где хуже, чтобы команда психологически поднялась перед игрой с Немцами. Но не с таким результатом.
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0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
12.11.2020 в 00:06
Ніхто і не каже, що треба було вмирати, але так беззубо, особливо після 0:2 - не годиться... Народ тут і пише про заміни - ніякі... і дивується, для чого ще одного опорника-Сидорчука, коли є Макаренко, Харатін і 0:2 ??? Бондар не з "Десни" чи "Зорі"??? Вийшов - все назад, в недодачу або засильно, в атаці перестрашений чи запарений... проти поляків в товариській грі... з німцями чи швейцарцями буде краще??? Про Луніна згоден, питання, що ті три в захисті робили, що ніхто навіть не попробував ворота прикрити...
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+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
11.11.2020 в 23:44
Мы сильнее поляков! Справедливый счет матча должен был быть 2:0 в пользу Украины. Точка!
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+4
0
avatar
фанат71 (калуш)
11.11.2020 в 23:44
Хоча це і товариська гра ,але обідно програти в такому матчі,тим більше Пшекам!!!Незможу заснути нерви блінн...
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+4
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
12.11.2020 в 00:19
Вот именно, что ещё и пшекам!!!
Ответить
+1
0
kanoist (мариуполь)
11.11.2020 в 23:43
Что делает дикий Конопля в сборной??? Я в шоке,как он попал в сб.Об игре,дикий нефарт!!! Польша никакая,и потенциал у нашей сб.огромный...считаю Шева сделает выводы почитав мой коммент)))))))
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+2
0
Alexs22 (Киев)
11.11.2020 в 23:44
Конопля каши не испортил. Очень даже на фоне некоторых неплохо
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+2
-1
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
11.11.2020 в 23:55
Що саме "неплохо"??? Навіси в нікуди? Як і такі самі простріли чи паси з флангу? Чи "неплохо" при другому пропущеному??? З ким грав? Як??? З таких моментів і складається результат... Справа, що деякі були ще гірші...
0
0
Alex Sunchez
11.11.2020 в 23:57
Ну и кого вместо конопли? Давай блесни.
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+1
0
densmen (Чернигов)
12.11.2020 в 00:24
Конопля отлично играл в первом пасы раздавал. Вообще то это тот что евро u-20 выиграл если что
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0
0
oleg dynamo (львівська)
11.11.2020 в 23:42
Коваленко,Харатін і Сидор чогось нині хрєново....
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+1
0
Vlad21
11.11.2020 в 23:39
Абсолютно беззубая игра, особенно во втором тайме. Германия вам не Польша. Удачи нашей сборной с Немцами. Надежды мало, но посмотрим сколько выдержат.
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0
0
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
11.11.2020 в 23:39
А что будет в Германии вот в чем вопрос.
Ответить
0
-1
Vlad21
11.11.2020 в 23:40
В Германии возможна торба.
Ответить
0
-1
Термит (Киев)
11.11.2020 в 23:39
Уважаемые сограждане! Не парьтесь! Это нам ответочка за Испанию, будем считать, что обнулились по фарту. Игра была, а результат будем ждать со Швейцарией. Хорошего вечера!
Ответить
+2
0
densmen (Чернигов)
11.11.2020 в 23:38
Все таки Россия играет лучше
Ответить
0
-6
avatar
Serega1111 (Киев)
11.11.2020 в 23:44
Ну и х.рен и им и тебе на рыло
Ответить
+2
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
11.11.2020 в 23:46
За якими критеріями??? В усякому разі, грають поки що в лізі "В", ще поки що не вийшли вище (не факт, що вийдуть)... Україна поки що в лізі "А"... правда не факт, що там залишиться, бо чогось здається, що Швейцарія з іспанцями мінімум очко візьме... та й з Україною ще три... тим більше, з такою грою, як сьогодні... з такими Сидорчуками/Харатіними/ Бондарами і т.д....
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
12.11.2020 в 00:34
Кого іпет твоя рашка?
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
11.11.2020 в 23:37
что попало.
Ответить
+1
0
alex69 (Париж)
11.11.2020 в 23:34
Пацаны, вы обосрались!
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.11.2020 в 23:32
Замены вообще ослабили атаку
Ответить
+2
0
cdboss1 (пофиг)
11.11.2020 в 23:29
Позорисько а не команда.
Ответить
+2
-1
impulse90
11.11.2020 в 23:28
Одного не пойму, зачем менять Зинченка на бревно Харатина??? И вообще замены какие-то при таком счёте днище какое-то...
Ответить
+4
-1
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
11.11.2020 в 23:34
А Сидорчука навіщо??? Запоров все, що міг..
Ответить
+4
-1
impulse90
11.11.2020 в 23:36
Та вообще не одна замена не сработала
+2
0
Alex Sunchez
11.11.2020 в 23:38
А против немцев ты будешь играть или харатин? Включи мозг если он у тебя есть.
Ответить
0
0
belarus_1978 (Харьков)
11.11.2020 в 23:44
То у тебя мозгов нет,товорняк на то и товорняк чтоб проверить готовность всех и дать отдохнуть с кем все понятно.
Ответить
0
0
kanoist (мариуполь)
11.11.2020 в 23:44
Две игры почти подряд,основа не выдержит,вот и лавируют с составом!!!
Ответить
+1
0
Shatskih (Kyiv)
11.11.2020 в 23:51
Рзультат ни на что не влияет. Пусть в таком матче будет много замен. Во первых не так кстанут, во вторых сразу видно кому место на лавке. Играли то все равно лучше
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0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.11.2020 в 23:24
Бондар очень слабенько
Ответить
+3
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
11.11.2020 в 23:29
Бондар слабенько, Харатін слабенько... Сидорчук...
Ответить
+3
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.11.2020 в 23:30
Сидорчук, это вообще загадка.
+2
0
Alexs22 (Киев)
11.11.2020 в 23:40
Бондарь ни как, это не его позиция.
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.11.2020 в 23:23
Циганков умничка, открывается, предлагает себя.
Ответить
+4
0
Alexs22 (Киев)
11.11.2020 в 23:42
На левом фланге, уж лучше бы Бондаря туда поставил Шева
Ответить
0
-1
NikosFutboloidos (Chop)
11.11.2020 в 23:21
Гра суцільне розчарування. Не за змістом звичайно. Таке буває, ще не таке переживали.
Ответить
+5
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
11.11.2020 в 23:24
Миллион процентов. Я уже и не помню игру сборной, что бы так обидно было за итоговый результат, еще и с пшеками...
Ответить
+5
0
NikosFutboloidos (Chop)
11.11.2020 в 23:32
Так і пшеки дають грати і суддя норм.
+2
0
фрілансер (Львів)
11.11.2020 в 23:20
дир-дир! футболні про що...
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.11.2020 в 23:19
Не хватает в завершении креатива
Ответить
0
0
Сварщик (Винница)
11.11.2020 в 23:19
Ответить
0
0
alex69 (Париж)
11.11.2020 в 23:14
Вернут Лунина назад как бракованную деталь, и поменяют на Бущана
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0
-1
Vlad21
11.11.2020 в 23:46
Нет. Как Чигринского из Барселоны назад в Шахтер. Пусть Лунин назад едет в Украину и то, больше будет практики.
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0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.11.2020 в 23:11
Ща отыграют хоть что-то......
Ответить
0
0
Alexs22 (Киев)
11.11.2020 в 23:38
Задаётся это были мечты
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.11.2020 в 23:10
Да ладно, играют норм. Есть ляпы конкретные конечно....... но в целом смотрибельно
Ответить
+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
11.11.2020 в 23:09
Су.ка долб*ёбы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
+1
-2
alex69 (Париж)
11.11.2020 в 23:07
Да Нещерет лучше тебя с*ка в два раза.
Ответить
+2
0
Alexs22 (Киев)
11.11.2020 в 23:06
Это не игра, это цирк.
Ответить
+3
-1
alex69 (Париж)
11.11.2020 в 23:06
Лунин дырка, это наверное большое разочарование Реала будет, попи*дуешь ты обратно по арендам.
Ответить
+4
-3
Shatskih (Kyiv)
11.11.2020 в 23:54
Гол в ворота Шовковского от Словении помнишь? Не суди по одной игре
Ответить
0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
11.11.2020 в 23:02
Это какой-то пи*дец просто, свои два-три гола не забили, тупейший гол пропустили, и теперь горим вместо того, что бы побеждать. Я в шоке, тупо несправедливость!!!
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+3
0
NikosFutboloidos (Chop)
11.11.2020 в 22:56
Не розумію це що тренування польського воротаря. Непоганий хоч і третій???
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
11.11.2020 в 22:52
Шева выпустил состав калек --которые сидят на скамейках --это не игра сборной а дворовой команды набраных по обьявлению --жалко Коно нет лентяя
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+1
-3
skopa (Харьков)
11.11.2020 в 22:47
Нойер, бл... недоделанный.Кто ему нашептал в уши , что он хорош в игре ногами?..И игра сразу посыпалась...Из полевых самый мертвый Ярмола. Правильно тут кто-то отметил: не успевает ни подумать , ни сыграть вовремя...Зато Зина ожил...
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+2
0
vlotko (Броди)
11.11.2020 в 22:43
Пенальті, негласне правило: не рекомендують бити пенальті тому хто його заробив.
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+2
0
alex69 (Париж)
11.11.2020 в 22:47
Да, по сути, там и не было пенальти,Ярмола его рисовал, вот и поделом что не забил, справедливость...
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+2
-2
Golfik25 (Киев)
11.11.2020 в 22:42
ну что, Лунин должен быть на раме в Реале? В этом сезоне лунина забудет о игре за Реал
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+3
-2
avatar
Rezerf (Чернігів)
11.11.2020 в 22:40
Луніну лаври САШО спокою не дають А взагалі, у нас геть усі воротарі - с прівєтом
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+1
0
Vlad21
11.11.2020 в 22:43
Всем нашим молодым вратарям нужно давать больше практики, если в основе нет места, пусть идут и работают все матчи в U-21, не перетрудятся, но хоть почувствуют мячик.
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0
0
alex69 (Париж)
11.11.2020 в 22:39
Высосаная из пальца зве(пи)зда, такого ни Бущан ни Нещерет не сотворили бы!
Ответить
+3
-2
alex69 (Париж)
11.11.2020 в 23:17
Кто поставил минус, обоснуй, предложи альтернативу
Ответить
0
0
Віталік(Тернопіль) (Тернопіль)
11.11.2020 в 23:43
Та ну, ти серйозно. Забув як Бущан проти Німечини створив
Ответить
0
0
Alex Sunchez
11.11.2020 в 22:36
Кстате это не первый такой ляп Лунина, в Испании он также чудил то ли за леганес то ли за Луго. В душе защитник
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+5
-1
Vlad21
11.11.2020 в 22:35
Игра Лунина - это явно не игра вратаря Мадридского Реала. Неужели нужно много ума сыграть корпусом в аут или вообще стоять в рамке, а защитник успевал сыграть тоже в аут.
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+3
-1
oleg dynamo (львівська)
11.11.2020 в 22:34
хоть це і товарняк але хочеться Луніну зашпіцувати за таке гав...
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+5
0
Alexs22 (Киев)
11.11.2020 в 22:34
Детсад. Один не забил пенальти, второй решил что полевой игрок. В итоге 1-0.
Ответить
+5
0
Vlad21
11.11.2020 в 22:37
Старый уже Ермола, старый. Не может ударить в девятку на силу.
Ответить
+1
-1
Alexs22 (Киев)
11.11.2020 в 22:40
Может. Вот только практики нет. Думалка работает медленно.
0
0
Golfik25 (Киев)
11.11.2020 в 22:45
Пеналь это лотерея, Месси с Кристиной и Гризманой тоже мажут, в этом на самом деле нет в ничего плохого, а вот игра дубины лунина это показатель как раз его не уровня даже 3 состава Реала.
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0
-2
NikosFutboloidos (Chop)
11.11.2020 в 22:34
Ніколи не зрозумію навіщо туди пертись, якщо захисники ще в грі. Ну і дістали ці лівшаки на точці...
Ответить
+7
0
alex69 (Париж)
11.11.2020 в 22:33
Что ты творишь, недоумок
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+3
-2
avatar
Усе буде добре (Київ)
11.11.2020 в 22:31
Тепер зрозуміло чому Луніна в Реалі не підпускають до основи.
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+5
-4
Kela (Одесса)
11.11.2020 в 22:34
И что тебе понятно? Где вы беретесь такие эксперты
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+2
-4
fokstrot2009 (Харьков)
11.11.2020 в 22:35
Тоже об этом подумал.
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+1
-3
Vlad21
11.11.2020 в 22:39
И за такие ляпы даже на тренировках. Практики нет.
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+1
-1


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