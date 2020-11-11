Польша – Украина 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Украинцы активнее и увереннее начали поединок и заработали пенальти уже на 12-й минуте. Пострадавший Ярмоленко сам выполнил удар, но угодил в стойку. В принципе, игра развивалась в лучших традициях товарищеских матчей, пока на 40-й минуте дикий привоз не сделал Лунин, который выбежал в середину поля, не смог обработать мяч, ну а Пентек перекинул всех, но не ворота.
Во втором тайме игра была относительно спокойной, но поляки свой второй гол забили после навеса со штрафного и неразберихи в рядах обороняющихся украинцев.
2:0. Эксперименты Бржечека оказались более эффективными, чем эксперименты Шевченко.
Голы: Пентек (40), Модер (63)
Обзор матча:
Незабитый пенальти Ярмоленко:
Гол Пентека:
Гол Модера:
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