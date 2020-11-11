Польша – Украина 2:0. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины на выезде сыграла товарищеский матч со сборной Польши.

Украинцы активнее и увереннее начали поединок и заработали пенальти уже на 12-й минуте. Пострадавший Ярмоленко сам выполнил удар, но угодил в стойку. В принципе, игра развивалась в лучших традициях товарищеских матчей, пока на 40-й минуте дикий привоз не сделал Лунин, который выбежал в середину поля, не смог обработать мяч, ну а Пентек перекинул всех, но не ворота.

Во втором тайме игра была относительно спокойной, но поляки свой второй гол забили после навеса со штрафного и неразберихи в рядах обороняющихся украинцев.

2:0. Эксперименты Бржечека оказались более эффективными, чем эксперименты Шевченко.

Польша – Украина 2:0

Голы: Пентек (40), Модер (63)

Обзор матча:

Незабитый пенальти Ярмоленко:

Гол Пентека:

Гол Модера: