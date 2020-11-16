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"Украина футбольная" c Владимиром Пятенко. 17 ноября. 00:20

Украинские
(1 голосов)

Новый выпуск программы сегодня ночью

"Украина футбольная" c Владимиром Пятенко. 17 ноября. 00:20
Новина українською

Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная".

17 октября. XSPORT. 00:20

Эксперт - футбольный тренер Владимир Пятенко.

  • "Черноморец" в меньшинстве дважды забивает, "Верес" возвращает третье место;
  • разгром "Оболони", поражение "Горняка-Спорт";
  • Вторая лига: "Диназ" почувствовал вкус лидерства, лидеры группы "Б" голов не забивали.
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В статье: Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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