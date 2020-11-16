"Украина футбольная" c Владимиром Пятенко. 17 ноября. 00:20
Новый выпуск программы сегодня ночью
Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная".
17 октября. XSPORT. 00:20
Эксперт - футбольный тренер Владимир Пятенко.
- "
Черноморец" в меньшинстве дважды забивает, "Верес" возвращает третье место;
- разгром "Оболони", поражение "Горняка-Спорт";
- Вторая лига: "Диназ" почувствовал вкус лидерства, лидеры группы "Б" голов не забивали.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ПФЛ
Популярное сейчас
- Хацкевич: Сейчас в Беларуси никто не защищён – никаких прав нет у людей
- Динамо "атаковало" УАФ из-за возвращения Цыганкова и Сидорчука. Ассоциация ответила
- Арбитражем по величию. Турция - Россия 3:2. Видео голов и обзор матча
- Мальта - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...