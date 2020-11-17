  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Украина - Северная Ирландия 3:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Украина - Северная Ирландия 3:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Украина - Северная Ирландия 3:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Молодежная сборная Украины завершила отборочный цикл к Евро-2021 победой над сверстниками из Северной Ирландии (3:0).

Несмотря на эту победу, украинцы не смогли пробиться в финальную часть турнира.

Тем не менее, матч с северными ирландцами выдался довольно интересным, в чем вы можете убедиться из нашего видеообзора.

Украина - Северная Ирландия 3:0

Голы: Бабогло 68, Исаенко 70, Кухаревич 74

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Северная Ирландия U-21
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...