Украина - Северная Ирландия 3:0. Видео голов и обзор матча

Молодежная сборная Украины завершила отборочный цикл к Евро-2021 победой над сверстниками из Северной Ирландии (3:0).

Несмотря на эту победу, украинцы не смогли пробиться в финальную часть турнира.

Тем не менее, матч с северными ирландцами выдался довольно интересным, в чем вы можете убедиться из нашего видеообзора.

Украина - Северная Ирландия 3:0

Голы: Бабогло 68, Исаенко 70, Кухаревич 74