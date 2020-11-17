Украина - Северная Ирландия 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Молодежная сборная Украины завершила отборочный цикл к Евро-2021 победой над сверстниками из Северной Ирландии (3:0).
Несмотря на эту победу, украинцы не смогли пробиться в финальную часть турнира.
Тем не менее, матч с северными ирландцами выдался довольно интересным, в чем вы можете убедиться из нашего видеообзора.
Украина - Северная Ирландия 3:0
Голы: Бабогло 68, Исаенко 70, Кухаревич 74
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