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Динамо – Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча

Украинские
(3 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо – Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Киевское Динамо играет матч 4-го тура Лиги чемпионов против Барселоны.

В первом тайме киевляне выглядели вполне неплохо на фоне каталонцев, и создали несколько неплохих моментов. Но забить, впрочем, не сумели, как и гости – 0:0 к перерыву.

А вот старт второго тайма остался за каталонцами, которые в двух, как казалось, банальных эпизодах, забили за 5 минут два гола.

На 70-й минуте Брейтвейт сделал дубль, забив с пенальти после толчка в спину от Дениса Попова, а в самой концовке Гризманн после классической каталонской атаки поставил точку. 0:4 для киевлян.

Динамо – Барселона 0:4

Гол: Дест (52), Брейтвейт (57, 70, пен.), Гризманн (90+2)

Обзор матча:

Гол Деста:

Гол Брейтвейта:

Второй гол Брейтвейта:

Гол Гризманна:

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (51)
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vlotko (Броди)
25.11.2020 в 00:16
Вихід з ковіду, не означає, що вже готові грати.
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0
0
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GOLD-MAN-ANGLO-SAX
25.11.2020 в 00:15
Не многие могут себе позволить плевать на виду у всех, а некоторые не позволяют даже будучи наедине.
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0
0
vicon (Kiev (не Куiv))
25.11.2020 в 00:08
Последние 5 минут матча у меня сложилось такое впечатление, что Барсе надо было кровь из носу забить гол чтобы зацепиться за Лигу Европы.... в то время как Динамо "обеспечившее себе выход в плей офф Лиги Чемпионов" спокойно "докатывало" игру.
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0
0
Locanus (Kiev)
25.11.2020 в 00:04
Будулай махнув рукою , ще коли Буяльський промахнувся.... Думаю, Ребров дасть понюхати труси динамівцям як не в 5 то в 6 турі...
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+1
0
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beatles (Крижопіль)
24.11.2020 в 23:59
Барса никакущая, вообще!
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+1
-1
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Red_Cat (Салоники)
25.11.2020 в 00:01
ты точно матч Барсы смотрел?
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+1
0
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beatles (Крижопіль)
25.11.2020 в 00:04
Лучше бы не смотрел!
0
-1
NikosFutboloidos (Chop)
24.11.2020 в 23:56
Схоже Луческу це не ліки, а тимчасове знеболююче і воно уже не діє. А за гру то дійсно просто гидко дивитись. Гіршої гри просто не пригадую.
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0
-1
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beatles (Крижопіль)
24.11.2020 в 23:54
мде... кто там умеет, придумайте новый матюк...старые не подходят(((
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0
-1
GAAD (Бучач)
24.11.2020 в 23:52
Соромно за таку гру. Таке враження що гравці ДК на 8-му місяці вагітності..позорники ((
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0
-1
aleks68
24.11.2020 в 23:49
дедушка пожалуйста бросьте шапку.вы же умеете.кто виноват в этот раз.о ковид уже слышали
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.11.2020 в 23:46
суркис в пледе и очках - это ржака, цуко, Бах))
Ответить
0
-2
Artemanat (Кривой Рог)
24.11.2020 в 23:38
Тем временем Ференцварош играет в ничью,а потому походу хлопнет барсу дома
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+1
-2
pilips111 (Чернигов)
24.11.2020 в 23:39
И динамо, после чего выйдет в 1/8
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
24.11.2020 в 23:41
В 1/8 кубка Киева среди аматоров
+3
-1
Artemanat (Кривой Рог)
24.11.2020 в 23:43
Барса в Венгрию приедет этим же составом и их там скрутит Ребров
Ответить
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
24.11.2020 в 23:37
А я на два гола Динамо поставил ну дурак же сцука
Ответить
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.11.2020 в 23:44
шо?)))
Ответить
0
0
avatar
ДВ (Одесса)
24.11.2020 в 23:59
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0
0
aleks68
24.11.2020 в 23:37
бокасса отзовись.ау
Ответить
+2
-3
pilips111 (Чернигов)
24.11.2020 в 23:38
Он смотрит футбол. Но, я так думаю, уже мало кто смотрит, кто-то пишет, кто-то спит.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.11.2020 в 23:44
онА!
0
0
avatar
ДВ (Одесса)
25.11.2020 в 00:05
скорiше приймкнув к радiоприймачу
+1
0
aleks68
24.11.2020 в 23:42
всё минусуешь падаль
Ответить
+2
-1
Зритель (Харьков)
24.11.2020 в 23:36
Такого беспомощного Динамо уже давно не было. Похоже - очко, добытое в Будапеште так и останется для Динамо единственным.
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+2
-2
Artemanat (Кривой Рог)
24.11.2020 в 23:34
Нет в Украине футбола!!!! Сборная сдулась мертвым немцам два раза,Шахтер сосет 0:6, Динамо сосет дважды у мертвой Барсы
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+1
-1
Лекарь (село Дарница)
24.11.2020 в 23:43
Убейся ап стену
Ответить
+1
-3
kanoist (мариуполь)
24.11.2020 в 23:33
Какие твари киевляне вместе с луческу,можете меня минусовая сколько угодно,но сердце кровью обливанюется чюсмотреть на это убожество под названием Д.К. позорят Лобановского,позорят весь украина.футбол,после 0-2 я выключил трансляцию пока писал... Стало уже 0-3 где динамовской сердце,напрашивается ответ,у бабы между ног.. фу,как обидно я на что то надеялся..наивный.. против молодняка барсы так играть...
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+4
-3
Artemanat (Кривой Рог)
24.11.2020 в 23:36
Тут не кровью сердце обливаются,а сели и на голову нагадили эти клоуны из Киева
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+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.11.2020 в 23:43
де динамовской сердце,напрашивается ответ,у бабы между ног..(с) - феерично!
Ответить
0
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
25.11.2020 в 00:03
причем тут киевляне. проблема у ДК только одна - суркисня
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0
0
pilips111 (Чернигов)
24.11.2020 в 23:27
Смотреть противно. Никакущая Барселона громит пижонов.
Ответить
+4
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
24.11.2020 в 23:30
С такой игрой они с треском Ференцварошу влетят
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+1
-2
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Red_Cat (Салоники)
24.11.2020 в 23:31
Ференцварошу нужно удержать ничью сейчас
0
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
24.11.2020 в 23:34
Это по сути нечего не меняет. Все равно Динамо просто обязано обыгрывать дома Ференцвароша
0
0
aleks68
24.11.2020 в 23:44
идёт к тому что последний матч динамо в киеве может ничего не решать.как барселона будет рвать жилы в венгрии???
0
0
aleks68
24.11.2020 в 23:27
зачем лопух попов его трогал?шапка будулая ещё не летает?
Ответить
+1
-1
pilips111 (Чернигов)
24.11.2020 в 23:28
Он только со спортзала. Забыл, что это уже футбол, а не груша.
Ответить
+1
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
24.11.2020 в 23:24
кривоногие пижоны
Ответить
+5
-1
Просто Квашин (Харьков)
24.11.2020 в 23:27
кривоногие геи из каталонии
Ответить
0
-6
aleks68
24.11.2020 в 23:28
геи как раз твои родные.тупой баран
+5
-1
aleks68
24.11.2020 в 23:21
а как тут некоторые мечтали
Ответить
+5
-5
magnum power (БОМЖ)
24.11.2020 в 23:20
схема 10-0-0 не сыграла((
Ответить
+3
-4
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
24.11.2020 в 23:18
Позорная игра против 2 состава пусть даже Барселоны. Первый гол чисто Бущана. Вратарь должен такое забирать. Ошибок при передачах наверное около 90%. Правду говорят что это чисто всплеск после прихода нового тренера. А как встало на круги своя я не увидел не одной уверенной игры.
Ответить
+4
-5
Просто Квашин (Харьков)
24.11.2020 в 23:25
Совок, тебя тренером точно не назначат...
Ответить
+1
-4
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
24.11.2020 в 23:28
Слыш Простоквашино хлебало забей. Не кто тебе не разрешал здесь тявкать
+4
-3
aleks68
24.11.2020 в 23:30
после будулая дЫнамо примешь ты ...... больше никто не возьмётся за эту помойку
+4
-3
pilips111 (Чернигов)
24.11.2020 в 23:31
Да тут хоть Гвардиолу, хоть кого ставь тренером, результат будет тот же с таким составом. Пара толковых игроков, а остальные нули
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0
-1
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Ігор Холост (Львов)
24.11.2020 в 23:32
З чого ти взяв ? З четвертим складом можна було б попробувати поборотись..але ніяк не з другим.))
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
24.11.2020 в 23:32
Какой 2й состав Барселоны это 3й
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+3
-1
Unselfish (Белая Церковь )
24.11.2020 в 23:36
А ты буньки после перепоя протри. Да, из основы у Динамо аж 4 игрока( буя, шара, Миколенко, Кендзёре) остальные игроки ротации или запаса. Остальные недоступны. Так кем играть??? Когда последний раз Динамо сыграло 2 матче одним составом???
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