Динамо – Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча

Киевское Динамо играет матч 4-го тура Лиги чемпионов против Барселоны.

В первом тайме киевляне выглядели вполне неплохо на фоне каталонцев, и создали несколько неплохих моментов. Но забить, впрочем, не сумели, как и гости – 0:0 к перерыву.

А вот старт второго тайма остался за каталонцами, которые в двух, как казалось, банальных эпизодах, забили за 5 минут два гола.

На 70-й минуте Брейтвейт сделал дубль, забив с пенальти после толчка в спину от Дениса Попова, а в самой концовке Гризманн после классической каталонской атаки поставил точку. 0:4 для киевлян.

Динамо – Барселона 0:4

Гол: Дест (52), Брейтвейт (57, 70, пен.), Гризманн (90+2)

Обзор матча:

Гол Деста:

Гол Брейтвейта:

Второй гол Брейтвейта:

Гол Гризманна: