Динамо – Барселона 0:4. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Киевское
В первом тайме киевляне выглядели вполне неплохо на фоне каталонцев, и создали несколько неплохих моментов. Но забить, впрочем, не сумели, как и гости – 0:0 к перерыву.
А вот старт второго тайма остался за каталонцами, которые в двух, как казалось, банальных эпизодах, забили за 5 минут два гола.
На 70-й минуте Брейтвейт сделал дубль, забив с пенальти после толчка в спину от Дениса Попова, а в самой концовке Гризманн после классической каталонской атаки поставил точку. 0:4 для киевлян.
Гол: Дест (52), Брейтвейт (57, 70, пен.), Гризманн (90+2)
Обзор матча:
Гол Деста:
Гол Брейтвейта:
Второй гол Брейтвейта:
Гол Гризманна:
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