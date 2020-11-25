Боруссия М – Шахтер 4:0. Видео голов и обзор матча

Шахтер сыграл выездной матч 4-го тура Лиги чемпионов против гладбахской Боруссии.

Игру активнее начали хозяева и уже на 16-й минуте наиграли на фол в штрафной в исполнении Кривцова. Ну а последующий пенальти идеально исполнил Штиндль. После забитого Боруссия продолжала диктовать условия и забила второй на 34-й минуте после подачи углового на ближнюю штангу. Ну а в самой концовке сорокапятиминутки Эмболо шикарным ударом через себя поставил Шахтер на грань катастрофы.

После перерыва немцы снизили темп, но свой 4-й гол забили. Вендт со штрафного сделал навес, но мяч перелетел всех и закатился в дальний угол, дезориентировав Пятова.

Боруссия М – Шахтер 4:0

Голы: Штиндль (17, пен.), Эльведи (34), Эмболо (45), Вендт (76)

Обзор матча:

Гол Штиндля:

Гол Эльведи:

Гол Эмболо:

Гол Вендта: