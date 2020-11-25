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  4. Боруссия М – Шахтер 4:0. Видео голов и обзор матча
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Боруссия М – Шахтер 4:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(4 голосов)

Видеообзор поединка

Боруссия М – Шахтер 4:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Шахтер сыграл выездной матч 4-го тура Лиги чемпионов против гладбахской Боруссии.

Игру активнее начали хозяева и уже на 16-й минуте наиграли на фол в штрафной в исполнении Кривцова. Ну а последующий пенальти идеально исполнил Штиндль. После забитого Боруссия продолжала диктовать условия и забила второй на 34-й минуте после подачи углового на ближнюю штангу. Ну а в самой концовке сорокапятиминутки Эмболо шикарным ударом через себя поставил Шахтер на грань катастрофы.

После перерыва немцы снизили темп, но свой 4-й гол забили. Вендт со штрафного сделал навес, но мяч перелетел всех и закатился в дальний угол, дезориентировав Пятова.

Боруссия М – Шахтер 4:0

Голы: Штиндль (17, пен.), Эльведи (34), Эмболо (45), Вендт (76)

Обзор матча:

Гол Штиндля:

Гол Эльведи:

Гол Эмболо:

Гол Вендта:

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (161)
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V.Dem (Kyiv)
25.11.2020 в 23:17
Я вболівальник Динамо з дитячих років. Бачив те легендарне Динамо, якого боялася вся Європа. Знав особисто Лобановського і його помічників. Завжди переживав невдачі Динамо. Вчора дивився його гру без емоцій. Нехай пробачать мене донетчани, але завжди вболівав проти Шахтаря, хоча знаю особисто Палкіна. Сьогодні також дивився його гру без емоцій. Не впевнений, що завтра захочу дивитися на гру Зорі, хоча трохи симпатизую команці. Можна довго лаятись на гравців, тренерів, але проблема глибше - криза в українському футболі через загальну ситуацію в країні. Ми можемо гризти один одного, але нічого не зміниться. Має пройти якийсь час, щоб все змінилося на краще.
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+1
0
schabay (Краснодон)
25.11.2020 в 23:00
НУ И ЧЁ ВСЕ НЕРВНИЧАЮТ? - Этож они проиграли, а мы просто смотрели Правую руку вверх и резко вниз - да пошли они...
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+2
0
Леонід Скачков (Рівне)
25.11.2020 в 22:40
Не переживайте ви так!Он в наступному році УКЛ (українська колгоспна ліга) розшириться,зайдуть нові колгоспи (наімовірніше Агробізнес і Верес,а може і ВПК-Агро) і ми тоді точно виграємо всі єврокубки.))))
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+1
0
batkomaxno555 (Никополь)
25.11.2020 в 22:33
кажется пеналь левый
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0
0
schabay (Краснодон)
25.11.2020 в 22:57
Точно - левой ногой заработан
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0
0
avatar
ProstoFAN (Донецк)
25.11.2020 в 22:31
сижу... читаю... и хуДею... футбол - это всего лишь игра и из-за нее мы готовы друг другу на головы и за шиворот насрать, лишь бы испражниться... кому мы готовы противостоять? кого мы можем победить? да никого, если мы друг друга ненавидим... вот и ставят нас в позу сломанной березы на всех направлениях: политике, экономике спорте... здоровья всем крепкого.
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+4
0
GRaFkiyv (Фриско)
25.11.2020 в 22:32
Рукожопам лучше не мучать дупу а освободить место для следующих.
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0
0
V.Dem (Kyiv)
25.11.2020 в 22:48
Прикро, але не лише у футболі таке у нас. Тому ми і слабкі. Може колись вистачить у нас розуму не травити один одного.
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0
0
миг-25 (киев)
25.11.2020 в 22:52
Люблю донецких я в Донецке -а в Киеве- донецких не люблю
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+1
0
schabay (Краснодон)
25.11.2020 в 22:56
Обидно быть сбитым на взлёте, а ещё и из рогатки...
+1
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
25.11.2020 в 23:21
Як все ніби й правильно... а чого ж ми так ненавидимо один другого? Ми (Україна) живемо й далі своїм життям... А що Донецьк (не знаю, де зараз ProstoFan, але... чого так перейматись за український футбол, якщо ви себе так протиставили всій Україні? А ненависть? З чого вона пішла? Не пробували задуматись? Може з тих дебілів, які вірили про три сорти українців, надивились роліків з русТВ, вбивали (чи підтримували) вбивства в Донецьку за український прапор, кричали "Путін - приди" - а всі ті, хто був проти цього - кляті бандерівці? Може з цього втреба почати?
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0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
25.11.2020 в 22:30
Такую "игру" и Вася Сачко за мешок картошки поставить может, зачем платить португальским заробитчанам?
Ответить
0
0
GRaFkiyv (Фриско)
25.11.2020 в 22:27
2,3 и 4 голы - 100% вина Пятова. Пора на пенсию!
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0
0
vicon (Kiev (не Куiv))
25.11.2020 в 22:08
Какая бооооль....какая боооль !!!! Еврохозяева -заробитчане 8:0 (Динамо-Барса + Боруссия- негроШахтёр).
Ответить
0
-3
schabay (Краснодон)
25.11.2020 в 22:13
Да какая там боль - им похер - пенсионеры контракты продили - пару лет моожно и ... так это клуб проиграл - а они каким боком?
Ответить
+1
0
Dardolis (Первомайск)
25.11.2020 в 22:03
Что Палкин говорил? Платные трансляции УПЛ...10:00 от среднячка немецкого...Платить за это Г...О никто не будет...
Ответить
+4
0
Дрюон (Одесса)
25.11.2020 в 22:01
Каштру, убейся об стену!))
Ответить
0
0
schabay (Краснодон)
25.11.2020 в 22:07
А что ты хотел от тренера - который до шахты ни-ни?И вообще надо пеореходить на просмотр обзоров...
Ответить
+1
0
vgolovan (полтава)
25.11.2020 в 22:01
ооо
Ответить
0
0
vgolovan (полтава)
25.11.2020 в 22:00
не переживайте в стране в которой идет война и в которой реврлюции раз на 4 года и в которой нищета кругом не может быть настоящего конкурентного футбола как и спорта вообще все опускается до уровня любителей
Ответить
+4
0
vgolovan (полтава)
25.11.2020 в 22:02
и тратить нервы по этому поводу не стоит
Ответить
+3
0
vicon (Kiev (не Куiv))
25.11.2020 в 22:12
+100500 И не просто война, и не "революции", а перевороты и убийство одной частью страны (неонацистской) другой части страны. Тут попахивает настоящим геноцидом и будущей гаагой и вторым Нюрнбергом. О каких футбольных "вершинах" в этой ситуации может идти речь???
Ответить
0
-6
Arsenals (Днепр)
25.11.2020 в 22:29
убейся ВАТА!!!!!! А то фашики за тобой выехали
0
0
GRaFkiyv (Фриско)
25.11.2020 в 22:30
тебя зачали гестаповцы в Мокшабаде, клоун )))
+2
0
Дрюон (Одесса)
25.11.2020 в 22:00
Да, десятку за два матча никто не хавал) ну что ж и немчура на подъеме, и шахтер ... где-то там...
Ответить
+2
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
25.11.2020 в 21:59
0:6... 4:0... разом 10 : 0... какая боль... але цифри хороші...Давайте, далі одні в других гі*ном кидайтесь, поки не зрозумієте, що два чоботи пара, або, яке їхало - таке здибало... І справа не в слабкому чемпіонаті України (в 1998 чи 99 він сильнішим не був) - справа в тих мажорах, за яких баби в соцмережах пости пишуть, а які на полі футбольному гірше, ніж ті баби...
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+2
0
Shilov 2020 (Кировоград )
25.11.2020 в 21:56
Вот вам и наш славный чемпион!!!! Дальше чемпионата Украины нашим командам не стоит рыпаться!
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
25.11.2020 в 21:53
минифутболисты
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0
0
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beatles (Крижопіль)
25.11.2020 в 21:51
Ну что, завтра еще Заря продолжит эту феерию и можно будет подводить итоги!!
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+3
0
avatar
Ди (Киев)
25.11.2020 в 21:51
Пятов лучший!!!)))
Ответить
+4
-1
Сварщик (Винница)
25.11.2020 в 21:55
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 21:55
лудьшый!))))
Ответить
+4
0
leobmw3 (Киев)
25.11.2020 в 21:46
деградация полная п-ц
Ответить
+4
0
royalstas (Вінниця)
25.11.2020 в 21:45
Мда у тренера було дві неділі і ніяких висновків не було зробленно....кажись Каштру не довго залишилось так без характерно програвати( ставив що обі забють вдома і нафігась на виїзді так ще ніколи не помилявся. Просто ці золоті бразильські хлопчики не можуть навіть гол забити.... 10-0.)))
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+2
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
25.11.2020 в 21:45
Шлюхтер опять под немцев лёг,стадо бибизян.
Ответить
+2
0
schabay (Краснодон)
25.11.2020 в 22:51
Днiпро это город или речка?
Ответить
+1
0
Vixi73 (Uzhgorod)
25.11.2020 в 21:41
Найдена причина неудач Шахтера:бразильцы не любят холод)))
Ответить
+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
25.11.2020 в 21:38
Походу, Шахта будет без евроосени
Ответить
+3
-1
royalstas (Вінниця)
25.11.2020 в 21:41
Лол не походу а точно!
Ответить
+1
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.11.2020 в 21:45
Без Єврозими
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+1
0
Po4eson (Одесса)
25.11.2020 в 21:38
Даунито хромосом
Ответить
+3
0
Joyce (Donetsk)
25.11.2020 в 21:38
Ни вратаря, ни защитников! Днище полное! Это и есть момент истины! :(
Ответить
+4
-1
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 21:36
Из 8-ми таймов в этой ЛЧ семь последних - ни одного гола
Ответить
+3
0
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 21:34
У нас вообще кто-то когда-то проигрывал (по сумме двух игр) 0-10? Как-то не припомню...
Ответить
+4
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:36
Ніхто, Металург Д програвав Вердеру 0-8 у одній грі.
Ответить
+1
0
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 21:37
Да, очень давно это было... Лет двадцать прошло...
+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
25.11.2020 в 21:54
дамбас порожняк не гонит!
+1
-1
vmvmvm
25.11.2020 в 22:04
Метадон тогда сыграл 2:2 и 0:8
0
0
vmvmvm
25.11.2020 в 22:08
Скрипник у Вердера в основе играл, а 8 оплеух у Метадона получил Вирт. А Селезнев вышел на замену вместо Закарлюки.
0
0
storm_ua (Николаев)
25.11.2020 в 21:34
Ответить
+1
0
shat (киев)
25.11.2020 в 21:33
опять этот дурик , стоял и смотрел как залетает мячь , поломайте ему уже ногу , чтоб он на пенсию ушел
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+3
-1
Исследователь
25.11.2020 в 21:32
Немцы уже и забивать не хотят, а мяч все равно залетает в ворота.
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+2
0
leobmw3 (Киев)
25.11.2020 в 21:32
Поменяйте Пятова
Ответить
+2
-1
svital (Poltava)
25.11.2020 в 21:32
Пятов не вратарь, пора и кажись уже давно пора.
Ответить
+4
-2
urik (Кривой Рог)
25.11.2020 в 21:32
Сук..а, турнир " Кожаный мяч". Рыжый на ворованные деньги игрушку нормальную купить не смог...
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+3
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
25.11.2020 в 21:55
он себе шевчика купил
Ответить
0
-1
mr_bin (Александрия)
25.11.2020 в 21:32
комментатор уже и не знает о чем говорить, чтоб только не об этом позоре...
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+3
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
25.11.2020 в 21:31
овощи
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+3
0
Golfik25 (Киев)
25.11.2020 в 21:27
Ну что кроты, вчера дерьмом обливали Динамо? Как сегодня вам анус рвут?
Ответить
+9
0
Исследователь
25.11.2020 в 21:26
Такое впечатление что после ухода Луческу все бразильцы в Шахтёре стали украинцами, они не знают как забивать, даже в пустые ворота.
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+4
-2
leobmw3 (Киев)
25.11.2020 в 21:25
никаких комбинаций , где забегание по краям? хорошо получается игра назад и поперек Может в регби поиграть?
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+2
0
Термит (Киев)
25.11.2020 в 21:19
Все очень, медленно, пока пристроится-прицелится кому отдать - немцы уже 3 раза все перекрыли... Полное ощущение беспомощности (
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+4
0
murdoc (Киев)
25.11.2020 в 21:19
Ви мене звичайно вибачте, ну це дно, що одні що другі
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0
-2
murdoc (Киев)
25.11.2020 в 21:19
я і за ДК і ШД ((
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:21
А Зоря?
+1
0
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pofig 50 (Олександрія)
25.11.2020 в 21:15
Лошарво шо Шахтьор шо Динамо..Пора вже міняти цих лідерів,виходити на лідируючі позиції Ворсклі,Десні,Олександрії..Завтра і Зоря обсереться...
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+1
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:21
Ну то хай виходять...
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+2
-1
Veminal (Киев)
25.11.2020 в 21:11
не ну проиграть Барселоне Ювентусу или Реалу крупно это понятно, но так же сливать Мюнхенбадлагу это перебор
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+2
-1
С.Карпович. (Ланівці)
25.11.2020 в 21:10
Той футбол,то якась кара.
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+3
0
Slava77 (Полтава )
25.11.2020 в 21:10
Ничего не поменялось за 3 недели. Нет выхода из-под прессинга,передачи поперёк и назад в основном. Много брака. Марлос медленный, Тете и Мораес без мяча.Все бразилы в зоне комфорта. Зачем убиваться в стыках? Если б не Степаненко, то было б ноль фолов, как и в домашнем матче.
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+2
0
Термит (Киев)
25.11.2020 в 21:26
Мораес сегодня все, к чему не коснулся - все запорол.
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+1
0
фрілансер (Львів)
25.11.2020 в 21:09
По-чєному, Шахтарю треба пропустити ще один гол, щоб зрівнятись в рахунку з вчорашнім Динамо!...
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+1
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:12
Треба рівнятися на себе у першій грі з БМ
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+3
-1
фрілансер (Львів)
25.11.2020 в 21:35
Дослухались! пропустили червертий! з ДК--- НІЧИЯ...
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+1
0
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Просто Толик (Одесса)
25.11.2020 в 21:08
Жанр тот же, немецкая классика. Шахтёр лишь поменял позу.
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+4
0
pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 21:07
Пятов - это вратарь??? Или воздух? 9 мячей за три тайма.!!!
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0
-1
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GOLD-MAN-ANGLO-SAX
25.11.2020 в 21:37
Он хорош для рекламы sportbank.
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+1
0
дЫркофан
25.11.2020 в 21:03
каштру пора на выход.
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 21:03
ему и вход то был противопоказан
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:01
Треба морально підтримати Пятова, він в принципі не винен.
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+3
-1
mr_bin (Александрия)
25.11.2020 в 21:03
я понимаю, что команды в поле нет в принципе, но он должен хотя бы формально какие-то броски делать, а не просто руки расставлять...
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-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:07
Це ж не хокей...
+2
0
pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 21:16
Ну так иди в туалет и морально пидтрымай, писдыш тут.
Ответить
+1
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:22
Біля параші усі місця зайняті такими ублюдками як ти.
+2
-1
mr_bin (Александрия)
25.11.2020 в 21:00
и да, что Пятов - это дно, полностью согласен
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+1
-1
Rosanero (palermo)
25.11.2020 в 20:58
3 тайма 9 голів.
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+4
0
oleg dynamo (львівська)
25.11.2020 в 20:58
ШД грає без всяких емоцій,та як би їм все те пох...р....Ніхто не сумнівається в силі БМ але так грати не можна....
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+1
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
25.11.2020 в 20:57
Ребята из ШД, понятно, что проиграли. Но родите хотя бы 1 гол, неужели всё так плохо?
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+1
0
Rosanero (palermo)
25.11.2020 в 20:57
Ето какойто позор.
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+3
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
25.11.2020 в 20:55
Э, обещали же реванш... Деньги назад!
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+5
0
avatar
Ігор Холост (Львов)
25.11.2020 в 20:55
Нічого страшного,в подальшому будуть кваліф.раунди - тоді всі команди позбудуть нас і себе від страждань.))
Ответить
+5
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
25.11.2020 в 20:55
Это уже отомстили за 0:6 дома или ещё будут продолжать мстить???(((
Ответить
+11
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 21:00
ещё 45 минут + компенсированное время - должны успеть!))))))))))))
Ответить
+2
-1
alex.belogubko (одесса)
25.11.2020 в 20:55
что ДК- ШД это для игры в дворовом УПЛ и сборная в глубокой дыре --посмотрите кто угробил молодёжку Физрук Ротань а его оставляют на следующий сезон -вот такие у нас слуги футбола а ШД это ещё не конец Пятак ещё получит он дырка и давно --старые заслуги не в счёт а молодёжи нет Русик угробил
Ответить
+3
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:14
Про ссзбірну у глибокій дірі будь-ласка з подробицями...Діра - це фінал Євро?
Ответить
+2
-1
Stihl Kindermann (Gonduras)
25.11.2020 в 20:55
Денисов людям ещё должен доплачивать за такой футбол,людям на лекарства, а он за сотню требует за этот мрак
Ответить
+5
0
aleksandrdre (Краматорск)
25.11.2020 в 20:55
ЭТО весь уровень колхозного чемпионата Украины и выше мы уже не скоро прыгнем
Ответить
0
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:28
10 з 55
Ответить
+1
-1
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
25.11.2020 в 21:37
*...уровень колхозного чемпионата* багато де... І в Греції, і в Угорщині... і ще багато де... де платять менші зарплати, ніж в наших ФК ШД чи ДК... і там грають проти неслабких команд в ЛЧ... але таких принизливих поразок (а ще не вечір) якось так часто не отримують...
Ответить
0
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.11.2020 в 21:43
Тіільки уточни, що Угорщина грає у ЛЧ раз на 15 років.
0
0
Зритель (Харьков)
25.11.2020 в 20:54
Можем повторить?
Ответить
+1
-1
leobmw3 (Киев)
25.11.2020 в 20:53
зажрались , получают деньги от пропущенных
Ответить
0
0
avatar
Adriano Celentano (Düsseldorf)
25.11.2020 в 20:53
Разогнать всех!
Ответить
0
-3
NikosFutboloidos (Chop)
25.11.2020 в 20:52
Це уже не смішно!! Чорний тиждень українського футболу. Сусіди напевно "радуються" як діти, хоча у них ненабагато краще.
Ответить
0
-1
Veminal (Киев)
25.11.2020 в 20:52
парни проблема не только в Динамо или шахтере - беда что кроме них нету вообще команд чемпионат и так не самый сильный был - а сейчас вообще обнулился -мотивации расти у игроков нет
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+4
0
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Siren05 (Мариуполь)
25.11.2020 в 20:51
В соревновании, кто хуже в Еврокубках пока лидирует ШД. А вообще, похоже, Боруссия М. на ШД наводит страшний жах. В том розыгрыше, правда таким был Интер...
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 20:48
Распродайте нафиг всех
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+2
-1
pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 20:48
Супер! Теперь уже хочу, чтобы этим недофутболистам ещё пяток закатили. Позорники! И им даже не стыдно, им по .уй на всех болельщиков.
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+2
-2
Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 20:47
Уровень Динамо и Шахтера это группа ЛЕ,именно группа ведь в плей-офф делать неху.....й,обидно очень но больше яфутбол не смотрю! Сборная позорище,клубы дно дна пробивают
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+3
-1
Veminal (Киев)
25.11.2020 в 20:49
а что же смотреть - хоккей?
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0
0
schabay (Краснодон)
25.11.2020 в 20:56
Журнал - Домино на селе...
0
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pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 20:49
Нет ! Уровень их - УПЛ
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 20:56
Таке враження, що ти тут, земляк зелебобіка, песдиш згідно методички. То йди удавися, раз нічого тобі немає.
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pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 21:14
Какой ты мне земляк? Песдиш на ветке только ты.
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:20
Ти що дегенерете, земляк зелебобіка?
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-1
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tolina-ystas (Краматорск)
25.11.2020 в 20:47
Так играть нельзя.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 20:48
слово "играть" здесь каким боком? по-моему, сегодня они в роли фишек
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 20:46
Бабок нема. Бразилии новые за просто так играть не хотят. Шахтёр и ДЕ который год душат клубный футбол в стране. Все закономерно.
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0
0
shat (киев)
25.11.2020 в 20:46
Пятов убогий до горя , стиль игры Каштру это утопие для Шахтёра . Динамо не лучше , но уровень игроков Шахтёра намного выше . вообще смотреть наш футбол , себе дороже , скоро таблетки не помогут и сердце остановится
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+6
-1
George_D (Харьков)
25.11.2020 в 20:49
Мяч минуту дугой перелетает в пределах вратарской. Пятов ловит гав. Вроде пошел вперед и остановился. Да полез бы туда, в борьбу. Высока вероятность, что судья свистнул бы нападение на вратаря.
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+5
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
25.11.2020 в 20:59
Он, по опыту, думал, что мяч за лицевую улетит, а мяч плевать хотел на его опыт...)))
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 21:02
да, сейчас же новые мячи стали выпускать - со слюноотделением)))
+1
0
pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 20:50
Пятов уже НИКТО. Буратино
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+5
-2
Hauzer
25.11.2020 в 20:46
Я же писал,что будет немецкое порно),но кроты заминусовали
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+4
-1
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tolina-ystas (Краматорск)
25.11.2020 в 20:45
Так играть нельзя.
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0
0
Veminal (Киев)
25.11.2020 в 20:48
так они и не играют
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 20:44
Полная пустота внутри
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+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 20:47
залей!))
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+1
-1
Veminal (Киев)
25.11.2020 в 20:44
чето дофига пропустили - еще тайм - пипец какой позор нашим командам в ЛЧ делать НЕЧЕГО
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 20:47
а желания играть у этих клоунов уже после первого гола не было)))
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+2
-1
Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 20:44
Ждём 6-0
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+4
-3
Alex.696 (Немирів)
25.11.2020 в 20:47
8-0, треба щось нового.
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+6
0
Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 20:48
Можно и 10-0
+4
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 20:49
и каштрунах!))
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0
0
George_D (Харьков)
25.11.2020 в 20:54
Дарио - в тренеры! У него "шахтерское сердце" ! :)
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 20:58
я всегда говорил, что нужно ТРЕНЕРА - в тренеры! а то ноунеймов понабирают по объявлениям
0
0
дЫркофан
25.11.2020 в 21:05
кто угодно только не срна
0
-2
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Sandro (Kyiv)
25.11.2020 в 20:43
3 гола за тайм - однако стабильность
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+4
0
storm_ua (Николаев)
25.11.2020 в 20:43
В этой траги комедии я больше виню руководителей клуба, которые далеки от новых тенденций в современном футболе. И что тупо набрать пучок бразил, пускай и не плохих, не дает никаких приимуществ на уровне ЛЧ
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+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 20:45
им ещё показывают матчи 2012-2013 годов, только соперникам графически форму перекрашивают)))
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0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
25.11.2020 в 20:41
Можно Украинский футбол лет 10 не смотреть и ничего не изменится...до того уже опустошение от наших клубов,что и матюков уже нет, все высказаны
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+3
-1
svital (Poltava)
25.11.2020 в 20:38
Мрак, полный.
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+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 20:36
Ещё и тёлка швейцарская забила вообще опускают
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+2
0
mr_bin (Александрия)
25.11.2020 в 20:35
это называется - порядок (и выучка) бьет пучок бразил...
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+5
0
Veminal (Киев)
25.11.2020 в 20:46
какой порядок? это класс и интеллект игроков - а в нашем футболе ОДНИ БАРАНЫ играют
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+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 20:57
я бы добавил ещё антропометрические данные, ибо этот хоровод тамагочи уже несколько лет делает нервы
+1
0
storm_ua (Николаев)
25.11.2020 в 20:32
Ахахха как школоту взувают.. Кроты такое же позорище как и дыня немцы закатают еще 3,4 банка легко
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+4
-2
Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 20:32
Позорище,выключаю бо тут будет тоже 6-0 !!!! Страна одноногих долбней ,а не футболистов!!!!!
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+6
-1
Stihl Kindermann (Gonduras)
25.11.2020 в 20:43
я после первого выключил,не могу смотреть это недорозумение,как и вчерашнее
Ответить
+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 20:45
А завтра ещё Заря глотнет до десятка
+4
-1
NikosFutboloidos (Chop)
25.11.2020 в 20:29
Німці краще готові фізично, швидше приймають рішення. А Кривцов нагадує алкаша з під генделя. Перемикаю бо якесь дежавю.
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+3
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
25.11.2020 в 20:50
Украинские защитники всегда были дном и будут...вроде их и много но они никакие...кроме Лужного никого не вспомню,в интервале 20 лет, Ракитский и Хачериди тоже не о чём...Рак только диагонали лупил,а Хач по ногам
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+1
0
pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 20:28
Кто проклял украинский футбол? Эти дятлы с Динамо и Шахтера порят всё, Украину ни во что не ставят. Зеленского и всю Украину ни во что не ставят. Дожили. Это карма...
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+3
-3
mr_bin (Александрия)
25.11.2020 в 20:37
карма - это народ, который живет здесь. Доверчивый и глупый.
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+8
-2
pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 20:41
Это точно. Получаем, что заслужили. И в футболе и в жизни.
+4
-3
Alex.696 (Немирів)
25.11.2020 в 20:46
А Десна не поре? Виграє кожен матч у єврокубках? Що ти мелеш?
Ответить
+2
-3
Technical
25.11.2020 в 20:48
При чому Десна? Мова про те, що весь наш клубний футбол в дикій задниці
+2
-2
pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 20:53
Ты с чем-то не согласен? Смотри игру до конца.
0
-2
Лекарь (село Дарница)
25.11.2020 в 20:51
Извините, что встряю в интеллектуальный разговор, но ответьте на вопрос, а Десне кто играет, не дятлы? Если нет, то кто, петухи, индюки, ваша версия?
Ответить
+1
0
pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 21:23
Лекари и пекари
+1
-2
Лекарь (село Дарница)
25.11.2020 в 21:59
Плохой из вас орнитолог
0
0


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