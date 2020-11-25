Боруссия М – Шахтер 4:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Шахтер сыграл выездной матч 4-го тура
Игру активнее начали хозяева и уже на 16-й минуте наиграли на фол в штрафной в исполнении Кривцова. Ну а последующий пенальти идеально исполнил Штиндль. После забитого Боруссия продолжала диктовать условия и забила второй на 34-й минуте после подачи углового на ближнюю штангу. Ну а в самой концовке сорокапятиминутки Эмболо шикарным ударом через себя поставил Шахтер на грань катастрофы.
После перерыва немцы снизили темп, но свой 4-й гол забили. Вендт со штрафного сделал навес, но мяч перелетел всех и закатился в дальний угол, дезориентировав Пятова.
Боруссия М – Шахтер 4:0
Голы: Штиндль (17, пен.), Эльведи (34), Эмболо (45), Вендт (76)
Обзор матча:
Гол Штиндля:
Гол Эльведи:
Гол Эмболо:
Гол Вендта:
Популярное сейчас
- Украина не нарушила COVID-протокол УЕФА, но решение швейцарских властей в приоритете. Почему нам присудили техническое поражение
- Украина сыграет в дивизионе В в следующем сезоне Лиги Наций
- Агент Ярмоленко прокомментировал слухи о переходе Андрея в Фенербахче
- Монзуль удалила Мораеса после VAR
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО