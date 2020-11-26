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АЕК – Заря 0:3. Видео голов и обзор матча

Украинские
(4 голосов)

Видеообзор поединка

АЕК – Заря 0:3. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Заря сыграла в Греции матч 4-го тура Лиги Европы против АЕКа.

Первый тайм прошел в равной борьбе и закончился без голов – 0:0.

Сразу после перерыва за вторую желтую в составе греков был удален украинец Шахов, а в середине тайма Заря все-таки вышла вперед, хоть и после ошибки вратаря хозяев.

В итоге, луганчне в концовке добили обескровленного соперника, забив еще два гола, и оформив свою самую крупную победу в группе ЛЕ.

АЕК – Заря 0:3

Голы: Громов (61), Кабаев (75), Юрченко (85, пен.)

Обзор матча:

Удаление Шахова:

Гол Громова:

Гол Кабаева:

Гол Юрченко:

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины)
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Комментарии (8)
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terber (ternopil)
26.11.2020 в 23:04
хоть щось приемно цієї футбольної неділі,і пару балів в скарбницю,удачі Скрипник)
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0
0
avatar
hoy (Київ)
26.11.2020 в 22:10
Якийсь АЕК беззаперечний фаворит матчу,коментатори на каналі футбол одні у'би
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+2
0
С.Карпович. (Ланівці)
26.11.2020 в 22:00
Дрібниця,але приємно.
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+1
0
s28h67 (Ужгород)
26.11.2020 в 21:56
МУЖИКИ !!! ЦЕ ПРОСТО БОМБА. НАВЧІТЬ ДИНАМО І ШАХТАР грата в Європі! БРАВО СКРИПНИК. УЖГОРД З ВАМИ, АЛЕ В неділю БУДУ ВБОЛІВАТІ ЗА МИНАЙ. БЕЗ обід
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+2
-1
avatar
фанат71 (калуш)
26.11.2020 в 21:50
Просто Молодці!!!Помстились Грекам!Ось вам і Скрипник ,з нічого зліпив команду,дисципліна в кожній ланці,бажання грати,відчувається дружній колектив!!Поздоровляю всіх з перемогою,а основне бали в копілку))
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+1
-1
Alexs22 (Киев)
26.11.2020 в 21:46
Ну хоть что то хорошее. Зорьку с победой! Фарт все же должен был улыбнуться нам!
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+4
0
Дрюон (Одесса)
26.11.2020 в 21:46
Спасибо, Заря. Хоть ты порадовала.
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+4
0
Сварщик (Винница)
26.11.2020 в 21:39
0-3 чи н запізно?
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+2
0


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