АЕК – Заря 0:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Заря сыграла в Греции матч 4-го тура
Первый тайм прошел в равной борьбе и закончился без голов – 0:0.
Сразу после перерыва за вторую желтую в составе греков был удален украинец Шахов, а в середине тайма Заря все-таки вышла вперед, хоть и после ошибки вратаря хозяев.
В итоге, луганчне в концовке добили обескровленного соперника, забив еще два гола, и оформив свою самую крупную победу в группе ЛЕ.
АЕК – Заря 0:3
Голы: Громов (61), Кабаев (75), Юрченко (85, пен.)
Обзор матча:
Удаление Шахова:
Гол Громова:
Гол Кабаева:
Гол Юрченко:
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Комментарии (8)
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terber (ternopil)
26.11.2020 в 23:04
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hoy (Київ)
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С.Карпович. (Ланівці)
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s28h67 (Ужгород)
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фанат71 (калуш)
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Alexs22 (Киев)
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Дрюон (Одесса)
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Сварщик (Винница)
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