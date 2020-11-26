АЕК – Заря 0:3. Видео голов и обзор матча

Заря сыграла в Греции матч 4-го тура Лиги Европы против АЕКа.

Первый тайм прошел в равной борьбе и закончился без голов – 0:0.

Сразу после перерыва за вторую желтую в составе греков был удален украинец Шахов, а в середине тайма Заря все-таки вышла вперед, хоть и после ошибки вратаря хозяев.

В итоге, луганчне в концовке добили обескровленного соперника, забив еще два гола, и оформив свою самую крупную победу в группе ЛЕ.

АЕК – Заря 0:3

Голы: Громов (61), Кабаев (75), Юрченко (85, пен.)

Обзор матча:

Удаление Шахова:

Гол Громова:

Гол Кабаева:

Гол Юрченко: