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Львов - Мариуполь 1:3. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Львов - Мариуполь 1:3. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Программу 11-го тура УПЛ открывали пятничным матчем "Львов" и "Мариуполь".

Азовцы под руководством своего тренера, который вернулся на мостик после коронавируса, оказались сильнее – 1:3.

О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

"Львов" - "Мариуполь" 1:3

Голы: Михоби 73 - Сикан 12 Мишнев 35, Очеретько 60

Удаление: Чех 88

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов
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