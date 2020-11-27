Львов - Мариуполь 1:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Программу 11-го тура УПЛ открывали пятничным матчем "Львов" и "Мариуполь".
Азовцы под руководством своего тренера, который вернулся на мостик после коронавируса, оказались сильнее – 1:3.
О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Михоби 73 - Сикан 12 Мишнев 35, Очеретько 60
Удаление: Чех 88
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