Шахтер – Реал 2:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Шахтер в Киеве играет матч 5-го утра Лиги чемпионов с Реалом.
Первый тайм прошел с некоторым преимуществом мадридцев, однако гости свои моменты реализовать не сумели – 0:0 к перерыву.
После перерыва Реал продолжал владеть инициативой, но горняки слови гостей в контратаке и Дентиньо после ошибки обороны Реала открыл счет в матче.
Шахтер – Реал 2:0
Гол: Дентиньо (57), Соломон (82)
Обзор первого тайма:
Гол Дентиньо:
Гол Соломона:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
- Все игроки Горняк-Спорта написали заявления на увольнение
- Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча
- Днепр-1 - Шахтёр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
att119 (Луцьк)
01.12.2020 в 21:44
Ответить
0
-1
aleks68
01.12.2020 в 21:43
Ответить
0
-1
kalan-86 (Анкара)
01.12.2020 в 21:40
Ответить
+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
01.12.2020 в 21:38
Ответить
+3
-1
Spokoyno (Киев)
01.12.2020 в 21:34
Ответить
+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
01.12.2020 в 21:25
Ответить
+1
-1
aleks68
01.12.2020 в 21:23
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...