Шахтер – Реал 2:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Шахтер в Киеве играет матч 5-го утра Лиги чемпионов с Реалом.

Первый тайм прошел с некоторым преимуществом мадридцев, однако гости свои моменты реализовать не сумели – 0:0 к перерыву.

После перерыва Реал продолжал владеть инициативой, но горняки слови гостей в контратаке и Дентиньо после ошибки обороны Реала открыл счет в матче.

Шахтер – Реал 2:0

Гол: Дентиньо (57), Соломон (82)

Обзор первого тайма:

Гол Дентиньо:

Гол Соломона: