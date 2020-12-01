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Шахтер – Реал 2:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Шахтер – Реал 2:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Новина українською

Шахтер в Киеве играет матч 5-го утра Лиги чемпионов с Реалом.

Первый тайм прошел с некоторым преимуществом мадридцев, однако гости свои моменты реализовать не сумели – 0:0 к перерыву.

После перерыва Реал продолжал владеть инициативой, но горняки слови гостей в контратаке и Дентиньо после ошибки обороны Реала открыл счет в матче.

Шахтер – Реал 2:0

Гол: Дентиньо (57), Соломон (82)

Обзор первого тайма:

Гол Дентиньо:

Гол Соломона:

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (7)
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att119 (Луцьк)
01.12.2020 в 21:44
Виходить якщо Борусія сьогодні не виграє в Інтера то в Шахтаря навіть на перше місце залишаються шанси?
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0
-1
aleks68
01.12.2020 в 21:43
"прогнозисты"занюханные -бокасса,петух просто квашин и прочая шалупонь.гавкайте дальше или лучше удавитесь с горя
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0
-1
kalan-86 (Анкара)
01.12.2020 в 21:40
Урааааа! Браво Шахтёр!
Ответить
+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
01.12.2020 в 21:38
Бокасса, сегодня снова траур? Ну ты держись.
Ответить
+3
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
01.12.2020 в 21:34
РЕАЛьно перший матч нічого КК не навчив Чи то рівень сучасного Реалу... нема пенальті то і результату НЕМА
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+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
01.12.2020 в 21:25
Шахтер - карнавал. Можно ожидать что угодно. Шахтерофобы - валерьянку пьете?
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+1
-1
aleks68
01.12.2020 в 21:23
бокасса-тупая жертва аборта
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0
0


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