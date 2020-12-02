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Горняк-Спорт будет жить? "Украина футбольная" с Павлом Кикотем

Украинские
(1 голосов)

Свежий выпуск программы

Горняк-Спорт будет жить? "Украина футбольная" с Павлом Кикотем
Новина українською

Информационно-аналитическая программа ПФЛ "Украина футбольная".

В свежем выпуске:

  • "Агробизнес" будет зимовать первым, а "Верес" - вторым;
  • "Волынь" и "Металлист 1925" синхронно побеждают, эксклюзивное интервью с президентом ФК "Горняк-Спорт" Петром Каплуном о дальнейшей судьбе клуба;
  • Ожидания от весенней части сезона.

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В статье: Павел Кикоть Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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