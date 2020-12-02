Горняк-Спорт будет жить? "Украина футбольная" с Павлом Кикотем
Свежий выпуск программы
Информационно-аналитическая программа ПФЛ "Украина футбольная".
В свежем выпуске:
- "
Агробизнес" будет зимовать первым, а "Верес" - вторым;
- "Волынь" и "Металлист 1925" синхронно побеждают, эксклюзивное интервью с президентом ФК "Горняк-Спорт" Петром Каплуном о дальнейшей судьбе клуба;
- Ожидания от весенней части сезона.
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Источник:ПФЛ
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