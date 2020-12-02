  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Ювентус – Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
В тренде

Ювентус – Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Ювентус – Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Новина українською

Киевское Динамо играет выездной матч 5-го тура Лиги чемпионов против Ювентуса.

Туринцы сразу завладели инициативой и повели в счете на 21-й минуте – после навеса с фланга Кьеза пробил головой.

Ювентус – Динамо 1:0

Гол: Кьеза (21)

Гол Кьезы:

Обзор первого тайма:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (18)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 22:52
Очень скучный футбол, уже засыпаю. Ну не может Динамо показывать интересный футбол. Опять при развитии атаки пасуют назад. Шепелев перепуганный, Попов - недофутболист, постоянно портачил. Можно только Мыколенко и Родригеса выделить, остальные никакие, по первому тайму.
Ответить
+1
-3
FC Energy (Новая Каховка)
02.12.2020 в 22:54
Таков уровень украинских футболистов, объективно невысокий. Технический брак, передачи в никуда, и очень медленно и неуклюже принимают мяч. Этому нужно учить в детских школ, а не "бороться"
Ответить
+2
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
02.12.2020 в 22:55
Не ну конечно нечего сравнивать с вашей Десной.
Ответить
+2
-2
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 22:58
С Зиркой ты хотел сказать)
+2
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
02.12.2020 в 23:01
Зирка в любителях играет ты о чем. А Десна это высший класс. Просто топ кабинетного футбола. Но ты не расстраивайся в такой футбол тоже нужно уметь играть
0
-2
FC Energy (Новая Каховка)
02.12.2020 в 23:06
А по существу что написать можешь? Или тебя хватает только на то, чтобы приплести Десну? Мы о Динамо здесь, дядя.
0
0
Термит (Киев)
02.12.2020 в 22:55
Из-под Миколенко при всем при этом как бы нам гол забили... Просто их класс выше, все пасы - в касание, выбор позиции, техника, видение, открывание в свободные зоны. При этом Ювентус сбавил обороты после 1:0 и у нас появились реальные шансы (спасибо Циганкову за меткость).
Ответить
+1
0
Термит (Киев)
02.12.2020 в 22:52
Циганков и с Барсой тупо тыкал во вратаря... Обидно, был реальный шанс на 1:1
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
02.12.2020 в 22:58
Цыганкову нужно было не трогать мяч и оставить Шепелеву
Ответить
+1
0
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 22:59
Ага, он же звезда
0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
02.12.2020 в 22:50
Очень не плохой футбол от Динамо. Если не посыпятся (а они это умеют) то мы увидим боевой 2 тайм. Ференцварош уже 3:0 летит так что за результат можно не париться
Ответить
+1
-2
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 23:00
Не плохой футбол был вчера у Шахтёра, а сегодня нудотина
Ответить
+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
02.12.2020 в 23:03
Даунты. Ляж поспи что б не тошнило тут
0
-1
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 23:05
Ты, я смотрю, специалист)
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
02.12.2020 в 22:48
Бабы судьи бич в футболеЗабивать нужно свои моменты
Ответить
+1
-1
storm_ua (Николаев)
02.12.2020 в 22:46
Пока что в одну калитку, тупо везёт, иначе уже три банки бы закатили
Ответить
0
-2
FC Energy (Новая Каховка)
02.12.2020 в 22:44
Разве футболист "20+" млн может не забивать с 9-10 метров?
Ответить
+1
-2
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 22:54
У динамо все игроки ниже 3 млн., остальные суммы раздуть необоснованно. Только Мыколенко где-то 10-ку стоит.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...