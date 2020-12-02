Ювентус – Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Киевское Динамо играет выездной матч 5-го тура
Туринцы сразу завладели инициативой и повели в счете на 21-й минуте – после навеса с фланга Кьеза пробил головой.
Ювентус – Динамо 1:0
Гол: Кьеза (21)
Гол Кьезы:
Обзор первого тайма:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Известны семь из восьми участников 1/4 финала Кубка Украины
- Кубок Украины. Верес справедливо выбивает Мариуполь
- Лучший игрок матча Шахтер - Реал. Версия InStat
- Кубок Украины. Днепр-1 не заметил ВПК-Агро и вышел в четвертьфинал
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (18)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 22:52
Ответить
+1
-3
FC Energy (Новая Каховка)
02.12.2020 в 22:54
Ответить
+2
-1
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
02.12.2020 в 22:55
Ответить
+2
-2
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 22:58
+2
0
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
02.12.2020 в 23:01
0
-2
FC Energy (Новая Каховка)
02.12.2020 в 23:06
0
0
Термит (Киев)
02.12.2020 в 22:55
Ответить
+1
0
Термит (Киев)
02.12.2020 в 22:52
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
02.12.2020 в 22:58
Ответить
+1
0
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 22:59
0
0
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
02.12.2020 в 22:50
Ответить
+1
-2
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 23:00
Ответить
+1
0
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
02.12.2020 в 23:03
0
-1
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 23:05
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
02.12.2020 в 22:48
Ответить
+1
-1
storm_ua (Николаев)
02.12.2020 в 22:46
Ответить
0
-2
FC Energy (Новая Каховка)
02.12.2020 в 22:44
Ответить
+1
-2
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 22:54
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...