Ювентус – Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Из-под Миколенко при всем при этом как бы нам гол забили... Просто их класс выше, все пасы - в касание, выбор позиции, техника, видение, открывание в свободные зоны. При этом Ювентус сбавил обороты после 1:0 и у нас появились реальные шансы (спасибо Циганкову за меткость).