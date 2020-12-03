Ювентус – Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча

В этом сезоне ЛЧ Динамо пропустило: два от Юве, два от Барсы, два(!) от Ференца, четыре от Барсы и еще три от Юве. Всего 13(!!!) мячей в пяти матчах (почти пяти). 2.6 мяча за игру (так как 2.6 в футболе не забивают, то округляем до трех). С такой игрой в обороне в еврокубках делать нечего. Но совсем злит то, что, пропустив второй мяч, команда бросила играть. СОВСЕМ! На это все больно смотреть.