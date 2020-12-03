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Ювентус – Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(3 голосов)

Видеообзор поединка

Ювентус – Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Киевское Динамо играло выездной матч 5-го тура Лиги чемпионов против Ювентуса.

Туринцы сразу завладели инициативой и повели в счете на 21-й минуте – после навеса с фланга Кьеза пробил головой.

Ну а после перерыва Юве внешне очень просто забил еще два гола и довел счет до разгромного.

Ювентус – Динамо 3:0

Голы: Кьеза (21), Роналду (57), Мората (66)

Обзор матча:

Гол Кьезы:

Гол Роналду:

Гол Мораты:

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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Комментарии (95)
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oleg.m.3972 (Харьков)
03.12.2020 в 00:21
Жду возмущений от динамоболел... Кто сегодня помешал "великому" клубу ? Ахметов ? Павелко ? ВАР ? Баба орбитр ? Ковид ? Может (ой !) Монзуль ??? Как же, как же... Не узнал в гриме... Точно - ТАРАС СТЕПАНЕНКО !!!
Ответить
+1
-1
Исследователь
03.12.2020 в 00:17
Играли нормально, а результат ещё придет. Удачи всем нашим клубам.
Ответить
+1
-1
vicon (Kiev (не Куiv))
03.12.2020 в 00:35
Согласен. По нынешним временам 3:0 и более - это нормально.
Ответить
0
0
Исследователь
03.12.2020 в 00:37
Все течет,всё меняется. На нашей улице тоже будет праздник и не один.
0
0
NikosFutboloidos (Chop)
03.12.2020 в 00:07
Все очікувано, уже давно в Динамо ніхто не грає за емблему, країну, престиж. Гроші ось головний мотиватор, але майстерність за них не купиш.
Ответить
+2
-1
alex69 (Париж)
02.12.2020 в 23:58
защита дырявая, 1гол Бущана, 2й и 3й Попова, смотрите повторы, или я не прав?
Ответить
+2
-1
balamyt (Boston)
02.12.2020 в 23:56
Все. Ожидаемо..Теперь. два лазера. Этой Группы будут. Разыгрывать 4го. Лишнего..
Ответить
+3
0
Термит (Киев)
02.12.2020 в 23:55
Все очень медленно, пока обработал, поднял голову, прицелился, замахнулся - все, Юве уже 3 раза перестроились. Играли ровно между первым и вторым пропущенным, треть матча, и были шансы! Остальное время - тягомотина. Унылое гавно. Извините за мой французский.
Ответить
+5
-1
Veminal (Киев)
02.12.2020 в 23:57
так если Цыганков уже 5-ть лет подающий надежды не забивает с метра в ворота против топ команды то как можно побеждать?
Ответить
+6
0
Термит (Киев)
02.12.2020 в 23:59
Против Ингульца и Ворсклы у него все получается. С другими глазами даже человек играет!
+1
-1
balamyt (Boston)
02.12.2020 в 23:54
Ну. Что..Все. ожидаемо...Теперь. два. Лазера. Этой. Группы будут решать. ..Кто. еще слабее и не зацепиться. За. 3е место...И. вовсе. Не обязательно что это. РЕБРОВ..
Ответить
+1
0
unnamed (Cape May)
02.12.2020 в 23:49
В этом сезоне ЛЧ Динамо пропустило: два от Юве, два от Барсы, два(!) от Ференца, четыре от Барсы и еще три от Юве. Всего 13(!!!) мячей в пяти матчах (почти пяти). 2.6 мяча за игру (так как 2.6 в футболе не забивают, то округляем до трех). С такой игрой в обороне в еврокубках делать нечего. Но совсем злит то, что, пропустив второй мяч, команда бросила играть. СОВСЕМ! На это все больно смотреть.
Ответить
+4
-1
Veminal (Киев)
02.12.2020 в 23:52
они из самого начала не играли.. очень долго думают при принятии решения - главное один человек с мячом - а остальные СТОЯТ как вкопанные под игроками ювентуса
Ответить
+6
0
Piter (Полтава)
02.12.2020 в 23:47
тільки тим хто одкровенно не любить динамо київ не видно як вони сопротівляються. молодці. буду "боліти" за Реброва шоб остолопи перестали повторювати що наші хлопці мають шанс
Ответить
+2
-3
Термит (Киев)
02.12.2020 в 23:39
Все, после второго бросили играть. Морально к Мариуполю готовятся...
Ответить
+3
0
unnamed (Cape May)
02.12.2020 в 23:51
Да. На это отвратно смотреть. Такой слив игрового времени в ЛЧ - это цирк. Где профессионализм игроков?
Ответить
+4
0
Veminal (Киев)
02.12.2020 в 23:55
ни самолюбия ни профессионализма к сожалению не наблюдается - наверно зарплаты слишком жирные и конкуренции нет
+2
0
unnamed (Cape May)
02.12.2020 в 23:53
Арбитры VAR сегодня решили с графикой не замарачиваться. Те еще клоуны. То миллиметры считают - то 20 секунд смотрят и «играем дальше».
Ответить
+2
-2
kanoist (мариуполь)
03.12.2020 в 00:19
Было больше + все поставил бы))))Эта команда недостойна иметь бренд- Динамо,поправьте если ошибаюсь...фу!Где Динамовское сердце???Луческу,ау,где команда???Суркис,разгони этих зажравшихся кретинов,и создай команду мечты!Обидно, столько лет болею за эту команду!
Ответить
+1
0
unnamed (Cape May)
03.12.2020 в 00:35
Проблема в том, что в Динамо нет настоящего лидера на поле «с яйцами», который бы повел остальных за собой. Есть игроки хорошего уровня (Цыган, Вербич, Пена, Жерсон) - но они не «вожаки стаи».А еще огромная проблема - отсутствие опорного хава высокой квалификации. После ухода Велозу годного опорникв в ДК так и не было.
0
0
balamyt (Boston)
02.12.2020 в 23:38
Дали бы. Хоть. СУПРЯГЕ. немного. Побегать. Может. ..с перепугу. Забьет. ..Остальные все равно. Ни о чем..Уровни. несравнимо.
Ответить
+1
-1
Термит (Киев)
02.12.2020 в 23:41
Супрягу забыли разбудить, а на поле выпустили...
Ответить
+3
0
storm_ua (Николаев)
02.12.2020 в 23:38
Су#кирсы мерзавцы, продайте уже клуб, хватит мучать людей.
Ответить
+2
-3
Veminal (Киев)
02.12.2020 в 23:39
кому продать клуб ? китайцам? арабам? Порошенко?
Ответить
+1
-2
storm_ua (Николаев)
02.12.2020 в 23:40
Да кому угодно, главное подальше от этих негодяев
+2
-2
Veminal (Киев)
02.12.2020 в 23:40
так никто не предлагает
+1
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
03.12.2020 в 00:13
Коломойскому !
+1
0
storm_ua (Николаев)
02.12.2020 в 23:43
Предлагали, просто эти мерзавцы ломят цену в 300лямов, но это стоимость клуба ля лиги, или премьер лиги. Но не униженого во все щели клуба из Украины.
Ответить
+2
-2
storm_ua (Николаев)
02.12.2020 в 23:45
У ДК были покупатели и не толькло с востока.. Просто щукирсы прикидываются идиотами и не продают
Ответить
+2
-1
Shadow (Киев)
02.12.2020 в 23:57
Зачем им продавать? Деньги отмываются отлично, схемы работают. Всех всё устраивает, только вот болельщикам не нравится... Кстати, если продадут, то не факт, что Динамо будет лучше, а вполне возможно и хуже. Думаю в нашем футболе основная проблема не Суркисы, а то, что владельцы-олигархи не могут договориться играть честно между собой.
Ответить
+1
0
unnamed (Cape May)
02.12.2020 в 23:37
Все-таки мне кажется, что второй гол был забит не по правилам. Мората был «вне-игры» в момент передачи. Во время трансляции графику с линией по последнему защитнику и нападающему не показали. Хотя обычно показывают.
Ответить
+2
-1
Veminal (Киев)
02.12.2020 в 23:40
там типа нападение на вратаря во вратарской площадке
Ответить
+1
-1
unnamed (Cape May)
02.12.2020 в 23:42
Нападения не было. Бущан сам начудил. Но «вне-игры» на повторе так и не показали с графикой. То они миллиметры считают, то дают один повтор не понять с какой камеры.
+2
0
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 23:43
Внеигры стопроцентное, но то ж рональда
Ответить
+1
-1
Veminal (Киев)
02.12.2020 в 23:44
и баба судит - чего-то динамо не везет с женским полом - Монзуль прювет
+2
-3
unnamed (Cape May)
02.12.2020 в 23:57
Я не понимаю, зачем нужен VAR, если не показывать повторы с этой пресловутой линией? Играли бы без этого цирка, как раньше. Даже в ЧУкре VAR показывают телезрителям. А тут как-то все скромно и лаконично.Хотя влет Динамо сегодня по делу. Они не остановили ни Киезу, ни Роналдо, ни Морату. С такой игрой в защите в еврокубках делать нечего.
+1
-1
Термит (Киев)
03.12.2020 в 00:13
Прокрутил на плеере по-кадрово, там реально нет офсайда, ни у Мораты, ни у Рональду :( Даже без линии видно. Хотя в динамике впечатление - вне игры однозначное. При этом очень похоже на нападение на вратаря во вратарской...
+1
0
avatar
GOLD-MAN-ANGLO-SAX
02.12.2020 в 23:33
Ювентус более стабильная команда в этом сезоне чем Реал, Победа Шахтера над Реалом это не только нонсенс , но уже и закономерность ибо Реал М. лихорадит. То обыгрывают Барселону, то литят Шахтёру, на везении вырвали ничью с Гладбахом, по этому Победа Динамо над Юве более сомнительна чем то что мы наблюдали в противостоянии Шахтера и РМ. Вопрос скорей состоит в том сколько Динамо пропустит и забьёт ли ?
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+2
-2
Veminal (Киев)
02.12.2020 в 23:43
реал тупо слил матчи не знаю по каким причинам но если бы ему надо было он бы победил
Ответить
+3
-3
unnamed (Cape May)
03.12.2020 в 00:00
Реал без Рамоса - команда выходного дня (не в обиду будет сказано ребятам, катающим мяч в свое удовольствие после рабочей недели). После матча бахнули пивка и с хорошим настроением поехали по домам.
0
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
03.12.2020 в 00:11
А !!! Вот оно что... Ну, тогда Шахтёр тоже - тупо слил немцам. Не знаю по каким причинам. Если б надо было, он победил бы. Опровергни...
0
-1
storm_ua (Николаев)
02.12.2020 в 23:32
А тем времегем брюгге третий бомжам закатали.. Рахитский привозит на постоянной основе,,, красавец)))
Ответить
+4
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
02.12.2020 в 23:34
Рахитос - гордость бзэнита)))
Ответить
+2
-4
storm_ua (Николаев)
02.12.2020 в 23:36
Ахмет аферист а не барыга.. И да аферисты умеют.. А бандюки и барыги нет.. Зачем издеваться над командой, когда можно клуб продать
Ответить
+1
-1
Veminal (Киев)
02.12.2020 в 23:38
Ахметка не бандит? ты в своем уме?
+2
-2
Veminal (Киев)
02.12.2020 в 23:37
тот кто предложил ракитцкого в питер - должен от него пенсию пожизненную получать ))
Ответить
+3
-1
Термит (Киев)
02.12.2020 в 23:29
70 минут прошло - где замены? Шепелев пешком ходит, Родригес потерялся... Или все устраивает?
Ответить
+2
0
Термит (Киев)
02.12.2020 в 23:31
О, услышал! Надо было раньше, блин, написать...
Ответить
+2
0
storm_ua (Николаев)
02.12.2020 в 23:27
Как мальчишек с подворотни возят.. Позорище.... Су#кирсы продайте клуб... Не устали от этих унижений?
Ответить
+2
-3
Wille_kiev (Украина)
02.12.2020 в 23:28
И что дальше? Динамо ЛЧ возьмёт? Не неси ахинею.
Ответить
+3
-2
Veminal (Киев)
02.12.2020 в 23:33
очевидно что управление суркисом за последние 10-ть лет ПРОВАЛЬНОЕ по всем направлениям
+3
-1
storm_ua (Николаев)
02.12.2020 в 23:29
Не могут вчерашние барыги и упыри создавать серьезные клубы. Бабки даже не помогают
Ответить
+2
-2
Veminal (Киев)
02.12.2020 в 23:34
могут и барыги и бандюки Ахметка же кое-что создал хоть иногда
+3
-1
Artemanat (Кривой Рог)
02.12.2020 в 23:24
За что мне это,почему у нас такие убогие клубы????
Ответить
+1
-1
Veminal (Киев)
02.12.2020 в 23:25
потому что у нас люди убогие
Ответить
+4
-2
FC Energy (Новая Каховка)
02.12.2020 в 23:25
В чем связь?
+2
-1
Veminal (Киев)
02.12.2020 в 23:27
связь в том - что откуда возьмутся неубогие игроки спортсмены - если население убогое (тупое)
+4
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
02.12.2020 в 23:28
Ты убогий?
+1
-2
Veminal (Киев)
02.12.2020 в 23:30
не ну бывают исключения - но основная маса окружающая меня судя по выборам очень тупая - так откуда возьмутся игроки лучше?
+1
-2
oleg.m.3972 (Харьков)
03.12.2020 в 00:06
Не обобщай.
Ответить
0
-1
Veminal (Киев)
02.12.2020 в 23:24
блин как глухонемые несутся в перед
Ответить
+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
02.12.2020 в 23:17
На Родригеса смотришь, быстрый инициативный, но ужасно неловкий и деревянный.
Ответить
+1
0
Veminal (Киев)
02.12.2020 в 23:16
больно смотреть как далеко мы отстаем по тактике физике и технике от современного футбола
Ответить
+5
-1
Veminal (Киев)
02.12.2020 в 23:14
Ювентус позволяет этим убогим ногомячистам играть создавать моменты но эти калеки и на это не способные
Ответить
+5
-3
Veminal (Киев)
02.12.2020 в 23:12
Шепелев тупо изображает борьбу - все силовые проигрывает
Ответить
+4
-1
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 22:52
Очень скучный футбол, уже засыпаю. Ну не может Динамо показывать интересный футбол. Опять при развитии атаки пасуют назад. Шепелев перепуганный, Попов - недофутболист, постоянно портачил. Можно только Мыколенко и Родригеса выделить, остальные никакие, по первому тайму.
Ответить
+3
-5
FC Energy (Новая Каховка)
02.12.2020 в 22:54
Таков уровень украинских футболистов, объективно невысокий. Технический брак, передачи в никуда, и очень медленно и неуклюже принимают мяч. Этому нужно учить в детских школ, а не "бороться"
Ответить
+6
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
02.12.2020 в 22:55
Не ну конечно нечего сравнивать с вашей Десной.
Ответить
+6
-3
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 22:58
С Зиркой ты хотел сказать)
+3
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
02.12.2020 в 23:01
Зирка в любителях играет ты о чем. А Десна это высший класс. Просто топ кабинетного футбола. Но ты не расстраивайся в такой футбол тоже нужно уметь играть
+3
-3
FC Energy (Новая Каховка)
02.12.2020 в 23:06
А по существу что написать можешь? Или тебя хватает только на то, чтобы приплести Десну? Мы о Динамо здесь, дядя.
+4
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
02.12.2020 в 23:30
Энерги, а ты топишь за дрысню?)))
+1
-2
pilips111 (Чернигов)
03.12.2020 в 00:05
Вот и ты любитель
+1
0
Термит (Киев)
02.12.2020 в 22:55
Из-под Миколенко при всем при этом как бы нам гол забили... Просто их класс выше, все пасы - в касание, выбор позиции, техника, видение, открывание в свободные зоны. При этом Ювентус сбавил обороты после 1:0 и у нас появились реальные шансы (спасибо Циганкову за меткость).
Ответить
+2
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
02.12.2020 в 23:29
Спи, малыш... И смотри свою убогую дрысню)))
Ответить
+1
-2
Термит (Киев)
02.12.2020 в 22:52
Циганков и с Барсой тупо тыкал во вратаря... Обидно, был реальный шанс на 1:1
Ответить
+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
02.12.2020 в 22:58
Цыганкову нужно было не трогать мяч и оставить Шепелеву
Ответить
+2
-1
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 22:59
Ага, он же звезда
+1
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
02.12.2020 в 22:50
Очень не плохой футбол от Динамо. Если не посыпятся (а они это умеют) то мы увидим боевой 2 тайм. Ференцварош уже 3:0 летит так что за результат можно не париться
Ответить
+3
-4
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 23:00
Не плохой футбол был вчера у Шахтёра, а сегодня нудотина
Ответить
+4
-3
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
02.12.2020 в 23:03
Даунты. Ляж поспи что б не тошнило тут
+2
-5
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
02.12.2020 в 23:31
Нудотина, это когда играет дресня
+1
-3
pilips111 (Чернигов)
03.12.2020 в 00:00
Ярик и Булгаков! Про вас две поговорки : 1. два дебила - это сила. И 2. Биба и Боба - два долбо..ба.
+2
0
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 23:05
Ты, я смотрю, специалист)
Ответить
+1
-2
FC Energy (Новая Каховка)
02.12.2020 в 23:24
Как тебе бой во втором тайме? С Луческу уже ожидаемо, выдают максимум в первом, второй - слив.
Ответить
+2
-1
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 23:27
Очень неплохой футбол. Уже 3:0. И ещё не вечер
Ответить
+4
-2
Artemanat (Кривой Рог)
02.12.2020 в 22:48
Бабы судьи бич в футболеЗабивать нужно свои моменты
Ответить
+3
-2
storm_ua (Николаев)
02.12.2020 в 22:46
Пока что в одну калитку, тупо везёт, иначе уже три банки бы закатили
Ответить
+2
-4
FC Energy (Новая Каховка)
02.12.2020 в 22:44
Разве футболист "20+" млн может не забивать с 9-10 метров?
Ответить
+2
-2
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 22:54
У динамо все игроки ниже 3 млн., остальные суммы раздуть необоснованно. Только Мыколенко где-то 10-ку стоит.
Ответить
+2
-5
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
02.12.2020 в 23:32
Ёпта, прям футбольный агент
+1
-3
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 23:34
Булгаков! Что ты там из подтяжка попердываешь, сдрисни, когда взрослые общаются.
+3
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
02.12.2020 в 23:37
Всё скулишь , дрыщ дреснянский?))) Выпердыш пьяной обезьяны)))
0
-6
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
02.12.2020 в 23:38
Ипать ты даун дреснянский)))
0
-6
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 23:49
Я смотрю ты внимательно следишь за футболом), только и комменты пишешь, интересный футбол , да?
+3
-1


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