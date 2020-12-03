Ювентус – Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Киевское Динамо играло выездной матч 5-го тура
Туринцы сразу завладели инициативой и повели в счете на 21-й минуте – после навеса с фланга Кьеза пробил головой.
Ну а после перерыва Юве внешне очень просто забил еще два гола и довел счет до разгромного.
Ювентус – Динамо 3:0
Голы: Кьеза (21), Роналду (57), Мората (66)
Обзор матча:
Гол Кьезы:
Гол Роналду:
Гол Мораты:
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