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Интер – Шахтер 0:0. Видеообзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Интер – Шахтер 0:0. Видеообзор матча (обновляется)
Новина українською

Шахтер играет свой выездной матч 6-го тура Лиги чемпионов с Интером.

В первом тайме миланцы были острее, однако удача была на стороне горняков – подопечные Каштру смогли сохранить нули на табло к перерыву.

Интер – Шахтер 0:0

Обзор первого тайма:

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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vsevolodgrisha
09.12.2020 в 23:07
CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам ----- vk.sv/TLI7tH
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