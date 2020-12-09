Интер – Шахтер 0:0. Видеообзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Шахтер играет свой выездной матч 6-го тура
В первом тайме миланцы были острее, однако удача была на стороне горняков – подопечные Каштру смогли сохранить нули на табло к перерыву.
Интер – Шахтер 0:0
Обзор первого тайма:
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vsevolodgrisha
09.12.2020 в 23:07
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