Интер – Шахтер 0:0. Видеообзор матча
Видеообзор поединка
Шахтер сыграл свой выездной матч 6-го тура
В первом тайме миланцы были острее, однако удача была на стороне горняков – подопечные Каштру смогли сохранить нули на табло к перерыву.
Во втором тайме моменты были у обеих команд, однако до забитых голов дело не дошло и все закончилось очень нервной концовкой и итоговой нулевой ничьей.
Интер – Шахтер 0:0
Обзор матча:
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