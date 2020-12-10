Интер – Шахтер 0:0. Видеообзор матча

Шахтер сыграл свой выездной матч 6-го тура Лиги чемпионов с Интером.

В первом тайме миланцы были острее, однако удача была на стороне горняков – подопечные Каштру смогли сохранить нули на табло к перерыву.

Во втором тайме моменты были у обеих команд, однако до забитых голов дело не дошло и все закончилось очень нервной концовкой и итоговой нулевой ничьей.

Интер – Шахтер 0:0

Обзор матча: