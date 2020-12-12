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Лидер Миная забил Ворскле и вышел на третье место в гонке бомбардиров УПЛ. ВИДЕО

Украинские
(2 голосов)

Шестой гол для Нуриева в этом сезоне УПЛ

Лидер Миная забил Ворскле и вышел на третье место в гонке бомбардиров УПЛ. ВИДЕО
Новина українською

Полтавская "Ворскла" принимает на своем стадионе ужгородский "Минай" в рамках 13-го тура чемпионата Украины. Счет в матче открыл нападающий закарпатцев Анатолий Нуриев, пройдя нескольких игроков и точно пробив мимо голкипера ворсклян Ризныка. Этот гол стал шестым для украинца в ​​текущем розыгрыше УПЛ. Футболист сравнялся по этому показателю с Виктором Цыганковым и разместился на третьей позиции бомбардиров чемпионата.

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В статье: Ворскла (Полтава) УПЛ ФК Минай Анатолий Нуриев
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Источник:
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.12.2020 в 15:35
Шева, візьми його на олівець.
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Rezerf (Чернігів)
12.12.2020 в 16:08
Так, цікавий гравець. Якби він ще всі свої пенальті забив, був би на 1місці по голам.
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