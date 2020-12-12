Лидер Миная забил Ворскле и вышел на третье место в гонке бомбардиров УПЛ. ВИДЕО

Полтавская "Ворскла" принимает на своем стадионе ужгородский "Минай" в рамках 13-го тура чемпионата Украины. Счет в матче открыл нападающий закарпатцев Анатолий Нуриев, пройдя нескольких игроков и точно пробив мимо голкипера ворсклян Ризныка. Этот гол стал шестым для украинца в ​​текущем розыгрыше УПЛ. Футболист сравнялся по этому показателю с Виктором Цыганковым и разместился на третьей позиции бомбардиров чемпионата.