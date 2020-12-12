Лидер Миная забил Ворскле и вышел на третье место в гонке бомбардиров УПЛ. ВИДЕО
Шестой гол для Нуриева в этом сезоне УПЛ
Полтавская "Ворскла" принимает на своем стадионе ужгородский "Минай" в рамках 13-го тура чемпионата Украины. Счет в матче открыл нападающий закарпатцев Анатолий Нуриев, пройдя нескольких игроков и точно пробив мимо голкипера ворсклян Ризныка. Этот гол стал шестым для украинца в текущем розыгрыше УПЛ. Футболист сравнялся по этому показателю с Виктором Цыганковым и разместился на третьей позиции бомбардиров чемпионата.
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Источник:Футбол1/2/3
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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