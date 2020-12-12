Есть историческая победа! Рух - Днепр-1 4:1. Видео голов и обзор матча

В рамках 13-тура чемпионата Украины "Рух" принимал "Днепр-1" на "Арене Львов". Заключительный матч в этом году для обеих команд принес первую победу в УПЛ для хозяев и шестое подряд поражение в чемпионате для гостей. Только само присутствие Артема Милевского на матче дало игрокам "Руха" воодушевление забить аж четыре гола. Заметим, что Валерий Федорчук оформил дубль впервые за пять лет.

После этой победы "Рух" наконец-то выбрался из зоны вылета и опустил туда именно "Днепр-1".

Favbet-лига. 13-й тур

Львов. "Арена Львов"

Рух - СК Днепр-1 4:1

Голы: Валерий Федорчук 4, Валерий Федорчук 36, Николай Кухаревич 45+1, Юрий Климчук 86 - Александр Сваток 84