Два удаления на один гол. Десна - Заря 0:1. Видео гола и обзор кубкового матча
Видеообзор поединка
В среду, 16 декабря, был сыгран последний матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором Десна играла с Зарей.
Матч ознаменовался не только единственным голом гостей, но и двумя удалениями, которые повлекли очередную серию разговоров о судействе с ВАР.
О том, что и как происходило в данном поединке, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Юрченко (16 пен)
Удаления: Гуцуляк (90) - Юрченко (59)
Обзор матча:
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Комментарии (4)
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Referee-12 (Новая Прага)
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Acsakal (Kharkov)
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Думитреску (Новомосковск)
17.12.2020 в 07:12
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