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Два удаления на один гол. Десна - Заря 0:1. Видео гола и обзор кубкового матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Два удаления на один гол. Десна - Заря 0:1. Видео гола и обзор кубкового матча
Новина українською

В среду, 16 декабря, был сыгран последний матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором Десна играла с Зарей.

Матч ознаменовался не только единственным голом гостей, но и двумя удалениями, которые повлекли очередную серию разговоров о судействе с ВАР.

О том, что и как происходило в данном поединке, смотрите в нашем видеообзоре.

Десна - Заря 0:1

Гол: Юрченко (16 пен)

Удаления: Гуцуляк (90) - Юрченко (59)

Обзор матча:

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов)
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Комментарии (4)
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Referee-12 (Новая Прага)
17.12.2020 в 05:06
Всё по делу!!!!!!!!!!!!!!
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0
0
Думитреску (Новомосковск)
16.12.2020 в 18:09
Левые не только карточки, но и пенальти.
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0
-5
Acsakal (Kharkov)
16.12.2020 в 22:50
Все згідно діючих правил. Може варто їх прочитати, перед тим, як оголошувати про свої "хатєлкі".
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+2
0
Думитреску (Новомосковск)
17.12.2020 в 07:12
"хатєлкі" - це стан твоєї душі, коли ти сидиш перед компом і дивишся на порнушку. Якщо гравець робить підкат головою і в'їжджає в ногу (шипи бутс), це що, теж червона?
0
0


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