Два удаления на один гол. Десна - Заря 0:1. Видео гола и обзор кубкового матча

В среду, 16 декабря, был сыгран последний матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором Десна играла с Зарей.

Матч ознаменовался не только единственным голом гостей, но и двумя удалениями, которые повлекли очередную серию разговоров о судействе с ВАР.

О том, что и как происходило в данном поединке, смотрите в нашем видеообзоре.

Десна - Заря 0:1

Гол: Юрченко (16 пен)

Удаления: Гуцуляк (90) - Юрченко (59)

Обзор матча: