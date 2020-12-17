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Как Качараба свой третий гол в сезоне забил - ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Как и подобает защитнику - головой после стандарта

Как Качараба свой третий гол в сезоне забил - ВИДЕО
Новина українською

Как мы уже сообщали ранее, в среду 16 декабря украинский защитник чешского "Слована" Тарас Качараба отметился забитым голом в матче местного чемпионата.

Тарас в отчетном матче забил "Опаве" второй гол своей команды, и в итоге, со счётом 2:0 поединок и завершился.

Теперь же можем поделиться видео, как забивал украинец.

Ну и отметим, что в нынешнем сезоне Качараба сыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

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В статье: Тарас Качараба Слован (Либерец)
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
17.12.2020 в 17:34
Нормальный защитник может на повышение пойдет
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