Как Качараба свой третий гол в сезоне забил - ВИДЕО

Как мы уже сообщали ранее, в среду 16 декабря украинский защитник чешского "Слована" Тарас Качараба отметился забитым голом в матче местного чемпионата.

Тарас в отчетном матче забил "Опаве" второй гол своей команды, и в итоге, со счётом 2:0 поединок и завершился.

Теперь же можем поделиться видео, как забивал украинец.

Ну и отметим, что в нынешнем сезоне Качараба сыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.