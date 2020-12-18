Зверства Лукашенко, конфликты с Рафаиловым, почему украинские тренеры - физруки? Юрий Вернидуб в ТаТоТаке
Большое интервью с известным тренером и интересным собеседником
Бывший тренер "
Жесткий режим Лукашенко, странный политический выбор украинцев, конфликтные ситуации с Рафаиловым, сложности с трудоустройством и главная проблема украинских тренеров.
А также - еще немало интересного.
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