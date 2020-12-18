Зверства Лукашенко, конфликты с Рафаиловым, почему украинские тренеры - физруки? Юрий Вернидуб в ТаТоТаке

Бывший тренер " Зари " и солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб ответил на все острые вопросы ведущих "ТаТоТаке"Михаила Спиваковского и Андрея Сенькива.

Жесткий режим Лукашенко, странный политический выбор украинцев, конфликтные ситуации с Рафаиловым, сложности с трудоустройством и главная проблема украинских тренеров.

А также - еще немало интересного.