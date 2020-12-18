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Зверства Лукашенко, конфликты с Рафаиловым, почему украинские тренеры - физруки? Юрий Вернидуб в ТаТоТаке

Украинские
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Большое интервью с известным тренером и интересным собеседником

Зверства Лукашенко, конфликты с Рафаиловым, почему украинские тренеры - физруки? Юрий Вернидуб в ТаТоТаке
Новина українською

Бывший тренер "Зари" и солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб ответил на все острые вопросы ведущих "ТаТоТаке"Михаила Спиваковского и Андрея Сенькива.

Жесткий режим Лукашенко, странный политический выбор украинцев, конфликтные ситуации с Рафаиловым, сложности с трудоустройством и главная проблема украинских тренеров.

А также - еще немало интересного.

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В статье: Юрий Вернидуб ТаТоТаке
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