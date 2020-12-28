Топ событий 2020, Зинченко must go, частная жизнь ведущих - ТаТоТаке №201
Свежий, предновогодний выпуск шоу
В праздничном новогоднем выпуске Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский подводят итоги безумного 2020-го: делятся своими открытиями и разочарованиями, обсуждают самые актуальные из последних новостей года, отвечают на лучшие из ваших вопросов и дарят сразу несколько новогодних сюрпризов!
Впервые в истории программы каждый из ведущих рассказал о жизни своего коллеги за пределами студии "ТаТоТаке". Эти авторские сюжеты из категории must seen!
- Анонс
- Как на Сенькиве появился второй петушок
- Хит-парад открытий 2020-го
- Хит-парад разочарований 2020-го
- Почему лучшие тренеры Украины работают на "чигирях"?
- Что поразило наших патронов?
- Луческу приоткрыл двери в сказку?
- Сенькив оценивает шансы Милевского в "
Минае"
- Спиваковский оценивает шансы Цитаишвили в "Ворскле"
- Сравниваем Бондаря и Забарного
- Сравниваем Трубина и Ризныка
- Кто рулит в "Металлисте 1925"?
- Возможно ли слияние двух харьковских клубов?
- Зинченко пора уходить из "МанСити"
- Зачем Спиваковский носит в студию валидол?
- Выдыхайте: рассказываем про зарплату Ярмоленко в "Вест Хэми"
- Сколько студентов курсов PASS уже работают в профессиональном футболе?
- Сборная украинских игроков по… "Что? Где? Когда?"
- Почему Чигринский - совершенно нетипичный футболист
- Книга, которую рекомендуют вам футболисты УПЛ
- "Забытые имена": чем занимается Андрей Пилявский?
- Тизер фильма, в котором Спиваковский играет криминального авторитета
- Занимательный сюжет о занятиях Сенькива речью с Яной Коверник
- За кулисами театра "Черный Квадрат": за что не любят Спиваковского?
- Что такое "спиваковщина"?
- Как Спиваковский играет в футбол?
- Шок-контент! Спиваковский играет любовь!
- Подводим итоги конкурса "ШоТоТаке" и даем новое задание!
- Сенькив снова ставит на "Тоттенхэм"!
- Прощание
- Анонс музыкального сюрприза от "ТаТоТаке"
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