Топ событий 2020, Зинченко must go, частная жизнь ведущих - ТаТоТаке №201

В праздничном новогоднем выпуске Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский подводят итоги безумного 2020-го: делятся своими открытиями и разочарованиями, обсуждают самые актуальные из последних новостей года, отвечают на лучшие из ваших вопросов и дарят сразу несколько новогодних сюрпризов!



Впервые в истории программы каждый из ведущих рассказал о жизни своего коллеги за пределами студии "ТаТоТаке". Эти авторские сюжеты из категории must seen!