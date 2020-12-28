  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Топ событий 2020, Зинченко must go, частная жизнь ведущих - ТаТоТаке №201
В тренде

Топ событий 2020, Зинченко must go, частная жизнь ведущих - ТаТоТаке №201

Украинские
(1 голосов)

Свежий, предновогодний выпуск шоу

Топ событий 2020, Зинченко must go, частная жизнь ведущих - ТаТоТаке №201
Новина українською

В праздничном новогоднем выпуске Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский подводят итоги безумного 2020-го: делятся своими открытиями и разочарованиями, обсуждают самые актуальные из последних новостей года, отвечают на лучшие из ваших вопросов и дарят сразу несколько новогодних сюрпризов!


Впервые в истории программы каждый из ведущих рассказал о жизни своего коллеги за пределами студии "ТаТоТаке". Эти авторские сюжеты из категории must seen!

  • Анонс
  • Как на Сенькиве появился второй петушок
  • Хит-парад открытий 2020-го
  • Хит-парад разочарований 2020-го
  • Почему лучшие тренеры Украины работают на "чигирях"?
  • Что поразило наших патронов?
  • Луческу приоткрыл двери в сказку?
  • Сенькив оценивает шансы Милевского в "Минае"
  • Спиваковский оценивает шансы Цитаишвили в "Ворскле"
  • Сравниваем Бондаря и Забарного
  • Сравниваем Трубина и Ризныка
  • Кто рулит в "Металлисте 1925"?
  • Возможно ли слияние двух харьковских клубов?
  • Зинченко пора уходить из "МанСити"
  • Зачем Спиваковский носит в студию валидол?
  • Выдыхайте: рассказываем про зарплату Ярмоленко в "Вест Хэми"
  • Сколько студентов курсов PASS уже работают в профессиональном футболе?
  • Сборная украинских игроков по… "Что? Где? Когда?"
  • Почему Чигринский - совершенно нетипичный футболист
  • Книга, которую рекомендуют вам футболисты УПЛ
  • "Забытые имена": чем занимается Андрей Пилявский?
  • Тизер фильма, в котором Спиваковский играет криминального авторитета
  • Занимательный сюжет о занятиях Сенькива речью с Яной Коверник
  • За кулисами театра "Черный Квадрат": за что не любят Спиваковского?
  • Что такое "спиваковщина"?
  • Как Спиваковский играет в футбол?
  • Шок-контент! Спиваковский играет любовь!
  • Подводим итоги конкурса "ШоТоТаке" и даем новое задание!
  • Сенькив снова ставит на "Тоттенхэм"!
  • Прощание
  • Анонс музыкального сюрприза от "ТаТоТаке"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ТаТоТаке
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...