Шахтер оригинальным видео поздравил болельщиков с Новым годом и Рождеством

Игроки и тренеры " Шахтера " вместе с семьями записали для болельщиков новогодний видеоролик с поздравлениями к Новому году и Рождеству.

В съемках приняли участие главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру, директор по футболу Дарио Срна, игроки Додо, Манор Соломон, Маркос Антонио, Анатолий Трубин, Виктор Корниенко, а также Валерий Бондарь с девушкой и Жуниор Мораес, Андрей Пятов и Тарас Степаненко со своими семьями.