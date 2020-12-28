Шахтер оригинальным видео поздравил болельщиков с Новым годом и Рождеством
Видеопоздравление от горняков
Игроки и тренеры "
В съемках приняли участие главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру, директор по футболу Дарио Срна, игроки Додо, Манор Соломон, Маркос Антонио, Анатолий Трубин, Виктор Корниенко, а также Валерий Бондарь с девушкой и Жуниор Мораес, Андрей Пятов и Тарас Степаненко со своими семьями.
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Комментарии (1)
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Odindoma (Dm.roslo)
28.12.2020 в 19:47
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