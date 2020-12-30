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Динамо представило подборку лучших голов команды в 2020 - ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Есть на что посмотреть

Динамо представило подборку лучших голов команды в 2020 - ВИДЕО
Новина українською

"Динамо Киев TV" в одной видеоподборке собрало яркие и памятные голы команды, забитые в 2020 году.

При этом клуб отмечает, что эта подборка достаточно субъективна, поскольку из-за ограниченности прав, в нее невозможно было включить голы "Динамо" в еврокубках и некоторых выездных матчах украинской Премьер-лиги.

Но и в этой нарезке есть на что посмотреть, и не только болельщикам киевлян.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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att119 (Луцьк)
30.12.2020 в 19:45
Найяскравіші голи на тренувальних зборах та командам першої ліги.
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Unselfish (Белая Церковь )
30.12.2020 в 20:15
Вот это ты Колос с Александрией опустил до уровня Волыни...
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