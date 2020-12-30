Динамо представило подборку лучших голов команды в 2020 - ВИДЕО
Есть на что посмотреть
"Динамо Киев TV" в одной видеоподборке собрало яркие и памятные голы
При этом клуб отмечает, что эта подборка достаточно субъективна, поскольку из-за ограниченности прав, в нее невозможно было включить голы "Динамо" в еврокубках и некоторых выездных матчах украинской Премьер-лиги.
Но и в этой нарезке есть на что посмотреть, и не только болельщикам киевлян.
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Комментарии (2)
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att119 (Луцьк)
30.12.2020 в 19:45
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Unselfish (Белая Церковь )
30.12.2020 в 20:15
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