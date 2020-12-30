Динамо представило подборку лучших голов команды в 2020 - ВИДЕО

"Динамо Киев TV" в одной видеоподборке собрало яркие и памятные голы команды , забитые в 2020 году.

При этом клуб отмечает, что эта подборка достаточно субъективна, поскольку из-за ограниченности прав, в нее невозможно было включить голы "Динамо" в еврокубках и некоторых выездных матчах украинской Премьер-лиги.

Но и в этой нарезке есть на что посмотреть, и не только болельщикам киевлян.